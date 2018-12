Seši telefona lietošanas paradumi, kas nebūt nav pieklājīgi

Mobilais telefons ir izgudrojums, kas fundamentāli mainījis ne tikai cilvēku savstarpējo saziņu, bet arī ietekmējis sabiedrības uzvedību un paradumus. Daži ieradumi nebūt nav saucami par pieklājīgiem, tādēļ "Reader's Digest" eksperti apkopojuši tās rīcības, kuras būtu vērts izskaust.

Nelieto telefonu maltīšu un sarunu laikā

Šis ir kā nerakstīts etiķetes likums, ja nevēlies, lai pārējie uz tevi sāk skatīties ar šķību aci. Ja patiesi gaidi kādu svarīgu zvanu vai ziņu, atvainojies maltītes un sarunu biedriem, lai viņiem nešķistu, ka vienkārši esi neaudzināts un rupjš cilvēks.

Bieži vien telefona spaidītāji, pat īsti nedzirdot viņiem stāstāmo, tikai piebilst kaut ko līdzīgu "Mhm, jā, tieši tā." Ja tevi neinteresē konkrētā saruna, skaidri un gaiši to pasaki – neapgrūtini ne sarunu biedru, ne arī sevi. Par vēl citiem nelāgiem ieradumiem, kas apkārtējos raisa nepatiku, uzzini šajā rakstā.

Pieklusini balsi sabiedriskās vietās

Vai tu mani dzirdi? Ja šo jautājumu tev nākas vairākas reizes uzdot paaugstinātā tonī, ļoti iespējams, noturēt normālu sarunu būs visai sarežģīti. Izvēloties runāt pa telefonu vietās, kurās tavu sajūsmu vai strīdus nākas klausīties arī citiem, izvēlies pieklusinātāku toni, lai apkārtējos nekaitinātu.

Starp citu, runāšanu pa telefonu darbavietā tiek dēvēta par vienu no kaitinošākajām kolēģu rīcībām. Ja strādā ar citiem darbiniekiem vienā telpā, privātās telefonsarunas skaļā balsī kolēģus patiesi var kaitināt. Sarunas, kurās izskan tādas frāzes kā "Nopērc malto gaļu, šodien taisīšu kotletes" vai "Nē, tas krekls ir veļas kastē, vakar uzlēju vīnu", viņiem nav jādzird. Vairāk lasi šeit.

Noliec klausuli, maksājot pie kases

Lai gan pavisam iespējams, ka tev ir izkopta prasme darīt vairākas lietas vienlaicīgi, tomēr nevajadzētu runāt pa telefonu, kamēr maksā par kādu pirkumu. Tu visu savu uzmanību nespēj veltīt abām lietām, tādējādi izturies necienīgi gan pret kasieri un rindā stāvošajiem, gan arī cilvēku otrā klausules pusē.

Izslēdz telefonu baznīcā un teātrī

Ir vietas, kurās telefona lietošana ir aizliegta, bet vienmēr atrodas kāds, kurš to aizmirst, piemēram, apmeklējot kādas svētvietas vai teātri, operu un koncertus. Lai gan pie ieejas skaidri tiek norādīts, ka ierīcei jānogriež skaņa vai tā jāizslēdz pavisam, daudzi to neievēro, šādā veidā traucējot apkārtējiem izbaudīt notikumu.

Nelieto telefonu sabiedriskajā transportā

Jā, arī šī nebūs labākā vieta, kur izmantot telefonu vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, cilvēki ir spiesti klausīties tavās sarunās arī tad, ja viņi to nevēlas, un šāda rīcība rada viņos diskomfortu. Daudzi ir lielā steigā vai vienkārši noguruši, un tavas runas viņus tikai sadusmo. Otrkārt, tavu aktīvo telefona lietošanu var novērot arī kāds nelabvēlis, kurš to var vēlēties pēc tam izvilkt no kabatas ārā. Treškārt, pavēro apkārt cilvēkus un dabu – iespējams, pamanīsi dažādas nianses, kuras ikdienas steigā parasti paslīd garām.

Neskaties telefonā sapulču laikā

Ja vēlies kāpt pa karjeras kāpnēm un parādīt priekšniekam sevi no labākās puses, telefonu sapulču laikā noliec malā. Atbildēšana uz īsziņām vai fesibuka ziņu lentes lasīšana liecinās par tavu attieksmi, kas darba devējam šķitīs visnotaļ nenopietna. Ja ir svarīga ziņa vai zvans, arī šajā gadījumā labāk palūgt iziet no telpas.

