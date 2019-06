Toksiski cilvēki tavā dzīvē: kā atpazīt, atbrīvoties no viņu ietekmes un pašam par tādu nekļūt

Dzīves laikā ikvienam no mums nākas sastapties ar neskaitāmiem cilvēkiem, no kuriem tikai daļu izdodas tuvāk iepazīt un izveidot ciešākas saites. Reizēm draudzības vai attiecību veidošanu nākas nožēlot, jo cilvēks liek vilties. Gadās, ka par vēlu nākas apjaust – sev pārāk tuvu pielaists cilvēks, ko varētu saukt par toksisku. Piedāvājam iepazīties ar vairākām pazīmēm, kas jau laikus varētu palīdzēt saprast, ka no šī cilvēka labāk turēties pa gabalu.

Lasīt vairāk

Toksiskais cilvēku tips – narciss. Pavedieni, kas palīdzēs tādu atpazīt un apiet ar līkumu