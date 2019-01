Viegli pamanāmas īpašības, kas raksturo spēcīgu sievieti

Cilvēki ļoti bieži cenšas sevi pasniegt noteiktā veidā, bet reizēm viņu sacītais par sevi nesakrīt ar to, ko redz citi. Mūsdienās daudz tiek runāts par sievietes spēku un neatkarību. Spēcīgas, visu varošas un neatlaidīgas – tā sevi grib redzēt un raksturo daudzas. Tomēr, vai vienmēr tas, kā mēs sevi raksturojam sakrīt ar to, kādas mēs esam?

Paturi prātā, ka būt stiprai nenozīmē, ka visu vari paveikt pati un, cenšoties sevi pierādīt, noved sevi līdz spēku izsīkumam un nervu sabrukumam. Lūk, kādas īpašības, kas raksturo spēcīgas sievietes, ir nosaukuši "Power of Positive" eksperti.

Viņa ciena sevi un citus

Spēcīga sieviete ciena sevi un neļauj pret sevi izturēties kā pret kājslauķi. Ar tieši tādu pašu cieņu viņa izturas pret līdzcilvēkiem. Viņa saprot, ka ikviens ir pelnījis tapt sadzirdēts un sagaida no apkārtējiem tikpat cieņpilnu un pieklājīgu attieksmi. Turklāt viņa neapvainojas un nebrēc par to, ja pret viņu kāds izturas nepieklājīgi. Spēcīga sieviete nenolaižas tik zemu, lai "atdarītu ar to pašu", viņa saglabā staltu stāju un cienīgu uzvedību pat tad, kad pret viņu neizturas īpaši pieklājīgi.

Viņa ir neatkarīga

Spēcīgai sievietei nav nepieciešama draudzeņu komanda, lai tiktu pāri ikdienas pārdzīvojumiem. Viņa ir neatkarīga un spēj pati vadīt un kontrolēt savu dzīvi. Viņa tiecas pretī mērķiem, jo nevēlas uz pagātni atskatīties ar nožēlu. Tiesa, pārāk liela neatkarība reizēm var radīt problēmas, jo, cenšoties būt spēcīgas un neatkarīgas, sievietes bieži neļauj nevienam sev palīdzēt. Tas mēdz gadīties arī reizēs, kad palīdzības pieņemšana patiešām būtu labākais risinājums. Tā ir lieta, kas jāmācās daudzām spēcīgām sievietēm, – saprast un atzīt, ka reizēm ir nepieciešami citi cilvēki un viņu palīdzība.

Viņa prot kontrolēt savas emocijas

Spēcīga sieviete apzinās, ka emocijas nepārtraukti mainās, un neļauj tām sevi kontrolēt. Viņa atļauj sev just, bet neļauj pārejošām emocijām kontrolēt visu viņas rīcību un prātu. Tāpat viņa neļauj notikumiem un cilvēkiem sev apkārt kontrolēt to, kā viņa jūtas un ko viņa dara. Spēcīgas sievietes bieži pret dzīvi attiecas kā pret spēli – lai uzvarētu sevi, ir jāparāda no labākās puses, neatkarīgi no apstākļiem.

Viņa uzņemas un izvērtē riskus

Spēcīga sieviete saprot, kad uzņemties risku, bet kad labāk no tā atturēties. Viņa saprot, ka sevi ir jāpārvar, lai kaut ko sasniegtu. Viņa uzņemas riskus, lai sevi pierādītu un pārbaudītu savas robežas. Spēcīga sieviete apzinās, ka var paveikt vairāk, riskējot un sevi izaicinot. Tomēr stipra sieviete nav pārgalvīga un neriskē nepārdomāti un bezjēdzīgi ar mērķi izpelnīties uzmanību.

Viņa cenšas saglabāt pozitīvu attieksmi

Spēcīga sieviete nav čīkstule un sūdzmane. Viņa apzinās, ka tu nevari dzīvot pozitīvu dzīvi, ja tava attieksme pret pasauli ir negatīva. Spēcīga sieviete cenšas domāt pozitīvi, jo apzinās, cik daudz tas var dot viņas dzīvei. Tāpat jāpiebilst, ka pozitīva attieksme palīdz labāk tikt galā ar sarežģītām situācijām, jo ļauj koncentrēties uz iespējamiem risinājumiem, nevis pašu problēmu.