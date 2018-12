Vientulība – tikpat bīstama kā smēķēšana. Kā sievietes un vīrieši pārdzīvo emocionālo stāvokli

Vientulība var parādīties katra ikdienā. Nav nozīmes – esi attiecībās vai brīvā statusā. Justies vientuļi iespējams neskaitāmos veidos, piemēram, jaunā darba vai mājokļa vidē, brīžos, kad nesaņem vajadzīgo uzmanību no partnera vai draugiem, vai arī tu ilgojies pēc kā konkrēta. Šis emocionālais stāvoklis tiek pielīdzināts depresijai un pat smēķēšanai kaitīguma ziņā.

Pamestības sajūta arī ir vientulība, kas dažkārt nav saistīta ar fizisku būšanu vienai. Tikpat labi arī pūlī vai draudzīgā darba kompānijā vari justies vientuļa, vēstīts "Very well mind". Turklāt pamestības sajūta var veidoties arī no iedzimtajiem gēniem, kā arī fiziskas nošķirtības, piemēram, pārvācoties uz citu pilsētu, šķiršanās procesā un tuvinieka nāves gadījumā. Tāpat cilvēki, kuri pēc būtības ir nepārliecinātāki par sevi, nereti vairāk izjūt pamestības sajūtas, salīdzinot ar tiem, kas ar savu pārliecību pievelk citu uzmanību.

Turklāt vientulība tiek saistīta ar neskaitāmām veselības problēmām, piemēram, depresiju, sirds un asinsvadu slimībām, sirdstriekas risku, stresa līmeņa paaugstināšanos, atmiņas traucējumiem un grūtāku mācīšanos, alkoholismu un narkotiku lietošanas atkarību. Vispārēji pieaugušajiem, kuri jūtas vientuļi, ir tendence mazāk sportot, vairāk lietot uzturā neveselīgu pārtiku, kas noved pie veselības stāvokļa pasliktināšanās.

Portālā "Economist" norādīts, ka vientulības pētnieki izvirza trīs teorijas, kā pamestības sajūta ietekmē veselību. Pirmkārt, uzvedība – ja draugu loks ir mazs vai arī ģimenē netiek risinātas problēmas, tās var novest pie vientulības, kuras dēļ cilvēks nokļūst pie neveselīgiem paradumiem. Otrkārt, bioloģiskie aspekti – vientulība rosina stresu, kas savukārt ietekmē, piemēram, miega kvalitāti. Treškārt, psiholoģiskie aspekti – vientulība palielina depresiju un trauksmes sajūtas.