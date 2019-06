Astoņi cilvēku tipi, kuriem grūti sasniegt karjeras virsotnes

Kamēr vienam profesionālajā dzīvē viss iet kā pa diedziņu, citi cenšas, pieliek milzu pūles, bet tāpat kaut kas īsti līdz galam viņiem neizdodas. Svarīgi saprast, ka starp desmitiem labu īpašību pietiek tikai ar vienu, lai spēja kāpt pa karjeras kāpnēm un produktivitāte manāmi kristos. Iedvesmojoties no "Business Insider", iepazīstinām ar astoņiem cilvēku tipiem, kuriem savā uzvedībā jāmaina konkrētas iezīmes, lai turētos līdzi labākajiem.

Ir cilvēki, kuriem neizdodas sasniegt karjeras virstones tādēļ, ka viņi netic paši sev. Viņi baidās no nezināmā un neveiksmēm, tāpēc neuzņemas atbildību, mājot kārotajam amatam ardievas. Taču bieži vien cilvēki nespēju gūt paaugstinājumu vai algas pielikumu noveļ uz arī uzņēmuma struktūru vai darba tirgu kopumā. Visiem šķiet, ka viņi pilda savus pienākumus pēc vislabākās sirdsapziņas, taču nereti neapzinās, ka sēdēšanu vienā un tajā pašā amatā gadu gadiem ietekmē arī tas, kā tiek veidota komunikācija ar kolēģiem, kā tiek plānots laiks un kā cilvēks kopumā sevi pasniedz citiem.



Lai saprastu, vai kaut ko profesionālajā jomā nedari greizi, nepieciešams uz sevi un saviem darbiem paskatīties no malas. Ja, kritiski vērtējot, turpinājumā minētajās cilvēku grupās jeb tipos atpazīsti arī kaut ko no savas ikdienas, mēģini pēc iespējas ātrāk no šādiem ieradumiem atvadīties. To ierobežošana palīdzēs ne tikai virzībai uz profesionālajiem mērķiem, bet arī saskarsmē ārpus darba telpām.