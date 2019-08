Attīsties un nebaidies no pārmaiņām – ieteikumi, kā nepieļaut liktenīgas kļūdas darba vietā

Iegūt karjeru, kas spēj sniegt tev prieku un piepildīt dzīvi, ir samērā grūti. Iegūstot darbu, jācenšas nepieļaut kļūdas gan darba procesā, gan komunikācijā ar kolēģiem un priekšnieku. Tās var izrādīties liktenīgas un veicināt darba zaudēšanu.

Portālā "Linkedin" publicēti pētījuma dati, kuri atspoguļo to, ka 83 procenti no respondentiem ir redzējuši, ka kolēģis pieļāvis kļūdas, kas ietekmējušas gan karjeru, gan reputāciju vai pat biznesu. 69 procenti atzīst, ka paši izdarījuši kaut ko tādu, kas nelāgi atspoguļojusies uz karjeru. Kļūdu dēļ ir nācies atvadīties no paaugstinājuma, algas vai pat darba. Daži aptaujas dalībnieki atzīst, ka tādā veidā spējuši sabojāt attiecības ar kolēģiem un priekšniecību vai arī iznīcinājuši savu reputāciju.

Pētījumā iegūtie dati liecina par to, ka pat mazas kļūdas, nepareizas rīcības var radīt lielu kaitējumu tavai karjerai. Lai izvairītos no tām, ņem vērā šīs lietas.

Apsver reālās iespējas

Kolēģim vai klientam esi apsolījusi, ka paveiksi savu darbu līdz noteiktam datumam, kas ir salīdzinoši ātri. Tajā brīdī tev likās, ka viss ir iesējams, jo esi apņēmīga un strādīga. Taču solījumu nesanāk turēt un darbs iesniegts ar nokavēšanos. Ņem vērā, ja kādam kaut ko apsoli, viņš gaidīs, ka tu savu solījumu turi un izpildi visu noteiktajā laikā. Ja arī darbs ir izdarīts labi, tas nav attaisnojis cerības, jo nav veikts laicīgi. Tāpēc ir svarīgi būt reālistiskam attiecībā uz sasniedzamajiem mērķiem. Ļoti svarīgi ievērot termiņus un saprast pieejamās iespējas. Nevajag sevi pārvērtēt, jo labi paveikts darbs, kas iesniegts laikus, tiek vērtēts daudz augstāk.

Attīsti sevi

Vai tu atceries, kad pēdējo reizi apguvi jaunas prasmes, dibināji jaunus kontaktus un atsvaidzināji savu CV? Ja neatceries, iespējams, esi kļuvusi mazliet bezrūpīga un pārlieku pašapmierināta, kas var pamatīgi kaitēt tavai karjerai. Iespējams, esi iesēdējusies savā pašreizējajā darbavietā, pieņemot, ka nekas tuvākajā laikā nemainīsies. Taču pārmaiņas var skart pavisam nesagatavotu. Ja mūždien esi pārāk aizņemta, lai veltītu laiku savai pašizaugsmei, pastāv iespēja, ka arī darba devējs sāks šaubīties par tavu piemērotību, jo tavas prioritātes nav skaidri redzamas. Ja spēsi pierādīt sevi, nekādi šķēršļi tev nespēs stāties ceļā.

Nebaidies no pārmaiņām

Visveiksmīgākie darbinieki ir tie, kuri spēj pielāgoties mainīgajai darba videi. Gan personīgās, gan profesionālās pārmaiņas ir būtiska mūsu dzīves sastāvdaļa. Tās nevar ietekmēt. Iespējams, tu nevēlies, lai kaut kas tavā ikdienā mainās, dod priekšroku vecajām, pārbaudītajām vērtībām. Tev nav jācenšas doties pret straumi, lai saglabātu ierastās lietas, jāiemācās pieņemt un pielāgoties jaunajām ikdienas vēsmām.

Neesi iedomīga

Ja tu spēj gūt panākumus, tas ir lieliski, jo tie noteikti veicina tavu karjeras izaugsmi, taču neļauj tiem aizmiglot prātu. Veiksme nemēdz ilgt mūžību, tāpēc nav ieteicams gulēt uz tikko plūktiem lauriem. Nekļūsti pārāk iedomīga, turpini darboties, lai nav jāpiedzīvo sāpīgs kritiens.

Skaties uz situācijas kopainu

Esi iegrimusi darbos, koncentrējoties tikai uz to, kas tev ir jāpaveic. Esi aizmirsusi paskatīties uz situācijas kopainu. Gudri cilvēki iemācās kontrolēt situāciju, salīdzināt ikdienas prioritātes un rūpīgi sekot mērķim. Viņi spēj koncentrēties gan uz mazajiem darbiem, gan uz lielo kopainu. Mazie darbi tiek pakārtoti lielajam mērķim.

Neesi negatīva

Negatīvs noskaņojums un slikts garastāvoklis var ietekmēt arī tavus kolēģus. Tu esi pieņemta dabā nevis tāpēc, lai ikdienas darbi kļūtu vēl grūtāki, bet gan vieglāki. Cilvēki, kas veido sev apkārt negatīvu vidi, piemēram, sūdzas par kolēģiem, baumo, parasti nespēj sastrādāties ar citiem. Kontakta rašana ar kolēģiem ir ļoti svarīga, ja vēlies ilglaicīgi uzturēties konkrētajā darbavietā.

Kontrolē savas emocijas

Tev ir ne tikai jāspēj rast kopīgu valodu ar kolēģiem, bet arī jākontrolē savas emocijas. Tavs sarunu partneris, raugoties tavā sejā, nedrīkst saprast, ka esi garlaikota vai neieinteresēta. Jāizvairās arī no emocionāliem uzliesmojamiem.

Ievēro profesionālas attiecības

Ir ļoti labi, ja spēj rast kopīgu valodu ar priekšnieku, taču neaizmirsti, ka viņš ir tavs darba devējs. Nedrīkst pielabināties priekšniekam, glāstot viņa ego un palielinot labvēlību pret sevi. Tas nav godīgi pret kolēģiem, kuri cenšas iegūt priekšnieka novērtējumu ar saviem panākumiem un smagu darbu. Ir labi stiprināt attiecības ar darba devēju, bet nevajag graut savus kolēģus. Priekšnieka un padotā starpā jābūt autentiskumam.