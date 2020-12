Atvaļinājums ir klāt! Kas paveicams pirms pelnītās atpūtas

Ziemassvētki ir teju jau klāt, kas nozīmē, ka daudzi dosies pelnītās brīvdienās un ir pēdējais brīdis sadarīt visus nepieciešamos darbus. Skaidrs, ka atvaļinājums ir laiks, kad patiesi laiskoties, tomēr brīvdienas var būt bezrūpīgas tikai tad, ja tām laikus sagatavojas. Ko ir svarīgi ņemt vērā? Par to raksta turpinājumā!

Kad beidzot pienāk ilgi gaidītais atvaļinājums, protams, ir liels prieks, jo nu ir iespēja pavadīt laiku ārpus biroja un pievērsties savai labsajūtai. Šim rituālam ik gadu seko miljoniem cilvēku, jo ir pilnīgi skaidrs, ka strādāt gadu no vietas ir teju neiespējami. Vienlaikus – ir virkne cilvēku, kas pat tad, kad ir iespēja atpūsties, turpina strādāt, tādējādi pieļaujot milzu kļūdu. Iedvesmojoties no "Monster" un "Life Hack", esam apkopojuši padomus, kā rīkoties pirms atvaļinājuma un tā laikā.

Vispirms ir būtiski pārliecināties, ka tavi pienākumi un projekti ir gana aprūpēti arī tavas prombūtnes laikā. Tādējādi tev ne tikai būs mierīgāks prāts, ka, atgriežoties darbā, tevi nesagaidīs darbu gūzma, bet arī tavi kolēģi būs pateicīgi, ka viņiem nenāksies cīnīties ar termiņiem, kurus tu biji aizmirsusi pieminēt. Ja visi vadži lūzīs, tad ir skaidrs, ka kolēģiem nebūs citu variantu, kā censties ar tevi sazināties, kas savukārt sabojās tavu atpūtu. "Nekas nenogalina atvaļinājuma noskaņu ātrāk par nepieciešamību atkal pieslēgties darbam," teic produktivitātes eksperte Marisa Brasfīlda. Kā no tā izvairīties?

Izveido plānu

Izveidot projektu sarakstu vienmēr ir laba ideja, it īpaši, kad tuvojas atvaļinājums, skaidro karjeras eksperts Tors Refslands. Uzraksti katram projektam nelielu aprakstu, norādot tā pašreizējo statusu, termiņus, kas ir būtiski tavas prombūtnes laikā, kā arī visus nepieciešamos kontaktus. Svarīga šī procesa sastāvdaļa ir visu iespējamo problēmu paredzēšana, uzsver Brasfīlda. Izveido sarakstu ar visiem iespējami sliktākajiem scenārijiem un dod skaidras instrukcijas, kā kolēģiem vajadzētu rīkoties katrā situācijā.

Informē kolēģus

Ir svarīgi, lai tie, kam jāpārņem tavs darbs, precīzi saprastu, ko viņi darīs tavas prombūtnes laikā. Ieplāno tikšanos (kaut attālinātu) ar ikvienu cilvēku, kurš iesaistīsies darba veikšanā. Tikšanās laikā sniedz pārskatu par uzdevumiem, kas viņiem ir jāveic, kā arī sniedz visus nepieciešamos resursus vai dokumentus. Pārliecinies, ka katrs kolēģis izprot, kas no viņa ir vajadzīgs, un atbildi uz visiem jautājumiem, ja ir nepieciešams papildu skaidrojums. "Iespējams, tavs kolēģis uzņemas uzdevumu, kas neatbilst viņa ikdienišķajiem pienākumiem, tāpēc dod precīzus instrukcijas," iesaka Brasfīlda. Ja būsi visu pareizi izdarījusi, tad darbā varēsi atgriezties bez liekiem satraukumiem.

Pārrunā vajadzīgo ar priekšnieku

Tas vien, ka priekšnieks parakstīja tavu atvaļinājuma iesniegumu, nenozīmē, ka viņš negaida kādu skaidrojumu par to, kā organizēsi savu darbu pārņemšanu. Vai nu sarunā īsu tikšanos klātienē (vai attālināti), vai nu nosūti e-pastu, kurā ir paskaidrots, kurš no kolēģiem uzņemsies tavus pienākumus prombūtnes laikā.

Ko darīt, kad atvaļinājums sākas?

Neatbildi uz nevienu e-pastu

Pat viens e-pasts atvaļinājuma laikā var pamatīgi sagandēt noskaņojumu. Ja atpūtas laikā nākas saņemt trauksmainas ziņas no savas darbavietas, visticamāk, kaut kas ir nogājis greizi un tavi kolēģi uzskata, ka neviens cits nespēj tikt galā ar notiekošo. Otrs variants – taviem līdzgaitniekiem nav vēlmes satraukties par problēmu, tāpēc viņi nolemj iet vieglāko ceļu un patraucēt tevi brīvajā laikā. Jebkurā gadījumā – tev nevajadzētu atbildēt uz ziņām, ja vien patiesi nav noticis kaut kas ārkārtējs. Ja tavs pienākums konkrētātajā brīdī būtu strādāt, tad tu atrastos darbā, taču tu tur neesi, jo tev ir atvaļinājums. Noliec malā savu datoru, tālruni vai planšeti un ļauj kolēģiem tikt galā ar notiekošo. Sliktākajā gadījumā tev problēma būs jānovērš, kad atgriezīsies darbā.

Nebaidies izmantot visu atvaļinājuma laiku

Tevi nevar atlaist par to, ka izmanto likumā noteiktās brīvdienas. Pirms dažiem gadiem veiktā aptaujā noskaidroja, ka vairāk nekā puse cilvēku neizmanto visu atvaļinājuma laiku. No tiem, kas to dara, vien 2% ziņo, ka atvaļinājuma laikā nepievēršas darbam. Neesi viens no 98%, un tad, kad ir laiks atpūsties, patiešām izmanto to, lai atvilktu elpu!

Atvadies no vēlmes strādāt

Protams, darbs rada stresu, tomēr vienlaikus tas arī sagādā gandarījumu un prieku. Atbildot uz visiem e-pastiem un pavadot garas stundas birojā, nākas piedzīvot arī savas priekšrocības. Visticamāk, tev ir kāds mērķis, kuru vēlies īstenot, un pastāvīgais stimuls var izraisīt atkarību. Lielākā daļa cilvēku, kas ir atkarīgi no darba, to pat nenojauš. Ja tu labprātāk būtu birojā, nevis dzertu gardu limonādi un baudītu atpūtu ar saviem tuviniekiem, kaut kas nav kārtībā. Pacenties atvaļinājuma laikā nedarīt lietas, kas tev atgādina par darbu.

Izbaudi atvaļinājumu

Tu droši vien esi redzējusi filmas vai seriālus, kuros atspoguļots galvenais varonis – darbaholiķis –, kurš ar riebumu sagaida savu atvaļinājumu. Neesi tas cilvēks! Ja esi ieplānojis kādas aktivitātes vai kādu braucienu, īsteno to! Pat ja nevēlies būt atvaļinājumā, tev vajadzētu pacensties atmest visas savas rūpes un izbaudīt atpūtu. Nav lietderīgi būt negatīvai par kaut ko, ko nevari novērst. Tā vietā mēģini gūt prieku no tā! Galu galā – tikai atpūties cilvēks var būt produktīvs.