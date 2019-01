Augšup pa karjeras kāpnēm jeb Ieteikumi ceļā uz pelnīto paaugstinājumu

Daļa cilvēku jaunajā gadā apņemas ēst veselīgāk, citi sapņo par attiecību sakārtošanos, bet netrūkst arī cilvēku, kuru mērķis ir sasniegt jaunas virsotnes karjerā. Tāpat, kā cilvēks nevar atbrīvoties no liekā svara, neko nedarot, arī paaugstinājumu var nesagaidīt, ja vien nenolemsi rīkoties.

Ja patiešām vēlies iegūt paaugstinājumu, ir svarīgi, lai tava priekšniecība saprot, ka tu to vari, gribi un esi pelnījusi. Atceries, ka tad, ja to vienkārši pateiksi, tev var nenoticēt. Ir svarīgi, lai par tevi runā tavi darbi un kolēģu atsauksmes, nevis tevis sacītais. Iedvesmojoties no "Business Insider" un "Forbes" piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem, kas palīdzēs tikt pie kārotā paaugstinājuma.

Nesūdzies, bet piedāvā risinājumus

Nevienam nepatīk čīkstuļi, arī tavam darba devējam ne. Protams, ir labi, ja tu spēj pamatoti izklāstīt to, kas tev traucē, un identificēt problēmas, kas neļauj tev un uzņēmumam attīstīties. Tomēr, tā vietā, lai koncertētos uz to, kas neizdodas un nav labi, sniedz ieteikumus, kas palīdzēs situāciju uzlabot. Koncentrēšanās uz risinājumiem, nevis problēmām ir solis pretī paaugstinājumam.