Četri soļi, kas palīdzēs ceļā uz algas pielikumu

Algas pielikums ir kaut kas, ko vēlas daudzi. Diez vai gadījumā, ja vadība tev to piedāvātu, tu atbildētu: "Tas ir ļoti laipni no jūsu puses, bet es neesmu to pelnījusi." Pat tad, ja apzinātos, ka pēdējos mēnešos daudz slinkots un nav bijis atdeves, pielikums tiktu pieņemts. Protams, ja strādāts daudz, pielikums sniegtu ne tikai pilnāku bankas kontu, bet arī sajūtu, ka darbs tiek novērtēts. Diemžēl vairumā gadījumu algas pielikums ir jāizcīna, un, lai tas izdotos, ir jāzina, kā to pareizi paprasīt.

Palūgt lielāku algu var nebūt vienkārši pat tad, ja esi pilnīgi pārliecināta par to, ka tev tā pienākas. Turklāt ar apziņu, ka esi labi strādājusi, vai skaudro patiesību, ka ar pašreizējo atalgojumu knapi savelc galus, vien ir par maz, lai panāktu izmaiņas. Svarīgi ir prast parādīt, ka pielikums ir pelnīts, tāpat ir būtiski sarunu par naudu sākt īstajā brīdī un pareizajā veidā.

Tomēr tas nav neiespējami. Iedvesmojoties no "Forbes", "The Guardian" un "Woman's Day", piedāvājam iepazīties ar četriem nozīmīgiem soļiem, kas jāveic ceļā uz algas pielikumu.