Jaunam cilvēkam, kurš tikko pabeidzis savas vidusskolas gaitas vai pirmo studiju gadu, ir pavisam normāli doties darba tirgū ar atvērtu prātu un izmēģināt savas spējas vairākās nozarēs un profesijās, jo ne vienmēr iespējams sevi uzreiz atrast. Citi no vienas darbavietas uz citu dodas ik pēc dažiem gadiem. Taču ir arī tādi, kas vienu darbu veic gadu desmitiem vai pat visu mūžu, ko daudziem ir grūti aptvert, un tāpēc rodas jautājums – kā ir tik ilgi strādāt vienu darbu? Iemesli tam, kāpēc izvēlamies palikt uzticīgi vienai darba vietai vai kāpēc svaidāmies no vienas uz otru, ir dažādi, kurus ietekmē ne tikai cilvēcīgais faktors, bet arī pats uzņēmums.

Runājot ar cilvēkiem par to, kāpēc arī grūtību un pat nožēlas mākti par savu izvēli veikt konkrēto darbu viņi ar to nodarbojušies visu savu mūžu, visbiežāk izskan atbilde: ''Es nevarētu sevi iedomāties jebkur citur.'' Taču arī sirds darbs nav bez riska, jo tā iemesla dēļ, ka šādu darbu var strādāt dienu un nakti, pastāv liels risks izdegt. Šoreiz skaidrojam, kāpēc cilvēki izvēlas vienas darba attiecības uzturēt līdz pat sava mūža nogalei un ko tas no viņiem prasījis. Vaicājam arī karjeras konsultantam, kas ietekmē izvēli strādāt vienuviet vai meklēt jaunas darba attiecības un kas ir labāk – stabils vai īstermiņa darbinieks.

Pieredzē dalās aktrise Ilze Vazdika un "lāču mamma" Velga Vītola, kā arī karjeras konsultants Mārtiņš Geida stāsta par to, kāpēc biežu karjeras maiņu var salīdzināt ar ģimenes maiņu.