Ieteikumi efektīvākam darbam no mājām

Daudziem viņu darbs ir tik pateicīgs, ka nepieciešamības gadījumā iespējams strādāt arī attālināti – no mājām. Taču šobrīd, kad valstī izsludināta ārkārtējā situācija, šāds strādāšanas modelis ir kļuvis par nepieciešamību, lai vēl efektīvāk spētu ierobežot vīrusa izplatību. Ņemot vērā, ka darbs no mājām ne vienmēr ir tikpat efektīvs kā birojā, sabiedrisko attiecību aģentūras ''Golin Riga'' darbinieki dalās ieteikumos, kā plānot darbu attālināti.

Iekārtot kārtīgu darbvietu, kliedējot "māju sajūtu"

Mājas saistās ar komfortu un atpūtu, tādēļ, lai spētu efektīvi strādāt, ieteicams iekārtot biroja cienīgu darbvietu. Atrašanās dīvānā vai gultā ar klēpjdatoru izklausās ļoti ērta, taču šāda pieeja traucēs fokusēties darbam, turklāt nebūs ergonomiska. Gluži kā birojā, ieteicams darbvietu iekārtot pie galda – apsēžoties krēslā un parūpējoties par pareizu, veselībai nekaitīgu pozu un apgaismojumu.

Arī strādājot no mājām, izvēlēties biroja apģērbu

Būšana mājās saistās ar ērtām mājas drēbēm vai pat pidžamu, ko, protams, neizvēlamies ģērbt, dodoties uz biroju. Ikdienas biroja apģērbs palīdzēs iejusties darba vidē un būt produktīvākam. Turklāt ārkārtējas situācijas laikā liela daļa ierasto klātienes sapulču var notikt pastarpināti video zvana veidā – arī to laikā ir svarīgi parūpēties par reprezentatīvu vizuālo izskatu.

Saglabāt ierastās darba stundas un rutīnu

Strādājot attālināti, ieteicams saglabāt ierastās darba stundas un rutīnu, kas palīdzēs būt produktīvākam. Organisms un prāts pierod pie konkrētām darbībām, un ierasto darbību atkārtošana ļaus ķermenim saprast, ka ir darba laiks. Tādēļ, ja ir pierasts darba laikā klausīties mūziku uz austiņām, pārraudzīt sociālos medijus kā daļu no ierastajiem darba pienākumiem vai sākt darba dienu agrāk nekā citi kolēģi, ieteicams to pašu darba stilu saglabāt arī darbojoties no mājām.

Sanāksmes tiešsaistē

Ja sanāksmes tiešsaistē, izmantojot video zvana opcijas, līdz šim nav bijušas dienaskārtībā, tagad ir īstais brīdis šādu pieeju likt lietā. Pirms kolektīvās sazvanīšanās vienmēr ieteicams pārbaudīt ierīces – video kameru un mikrofonu, vai ir darba kārtībā. Jāatceras, ka virtuālās sapulces vienmēr ir efektīvākas, kad ir iespējams redzēt dalībniekus – tas ļauj ikvienam efektīvi iesaistīties, ne vien dzirdot citus, bet arī nolasot viņu ķermeņa valodu vai mīmiku. Vienmēr ieteicams visus dalībniekus iepriekš informēt par to, ka plānots zvana laikā izmantot video.

Tāpat tiešsaistes tikšanos aizvadīt iespējami efektīvi palīdzēs aicinājums runātājiem izslēgt mikrofona skaņu brīdī, kad persona neiesaistās sarunā – apkārtējie trokšņi var traucēt un mazināt diskusijas efektivitāti.

Būt klientiem un kolēģiem pieejamam pēc būtības

Strādājot attālināti, ir jābūt klientiem un kolēģiem pieejamam, taču ne nepamatoti "savienotam". Sazinieties ar klientiem un kolēģiem, izmantojot dažādas mobilās lietotnes, e-pastu vai tālruni, vienlaikus ļaujot noprast, ka visu laiku nepavadāt pie datora un varat arī nebūt pieejams visu diennakti.

Ieturēt pārtraukumus

Darbs no mājām var nozīmēt ierobežotāku darba vidi, turklāt, strādājot vienatnē, bez kolēģu klātbūtnes, varam nemanot nostrādāt pilnu darba laiku, nepieceļoties no datora. Ir būtiski sev atgādināt par paužu nepieciešamību – vismaz reizi stundā piecelties, izstaipīties, noteikti neizlaist pusdienu pauzi.

Saglabāt veselīgu dzīvesveidu

Strādājot no mājām, svarīgi arī neaizmirst par veselīgu uzturu – patērēt veselīgu pārtiku un uzkodas. Ideālā gadījumā ieteicams arī iestrādāt kādus fiziskos vingrinājumus savā darba rutīnā. Ārkārtējā situācija var radīt arī papildu stresu – arī ar to ieteicams tikt galā, izvēloties iedarbīgu pieeju – vai tie būtu vienmērīgas elpošanas vingrinājumi, meditācija vai pastaiga svaigā gaisā. Jāatceras, ka gan birojā, gan mājās koncentrēšanās uz personīgo veselību ir viens no priekšnoteikumiem, kas palīdzēs saglabāt produktivitāti.