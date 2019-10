Ieteikumi, kā vislabāk izbeigt darba attiecības

Lai gan ir dzirdēts par cilvēkiem, kas atrod savu sapņu darbu jau pirmajā piegājienā un to nepamet līdz pat pensijas vecumam, tomēr ļoti daudzos gadījumos, apstākļu spiesti vai meklējot jaunus izaicinājumus, darbinieki nolemj līdzšinējās darba attiecības pārtraukt. Neskatoties uz to, vai uz darbu ej ar prieku, jo tev no sirds patīk tas, ko dari, vai tomēr birojā ierodies sakostiem zobiem, jo jūti – tas nav tavs īstais aicinājums, ir jāprot ne tikai savu darbu veikt, bet arī no darba aiziet.

Ļoti iespējams, atlūguma iesniegšana ir viena no tām lietām, kas iztēlē ir vieglāk izpildāma nekā realitātē, jo tev kādam būs jānodod nepatīkamā vēsts, kas tiešā veidā ietekmēs citu nākotni. Tāpat nav svarīgi, vai darbavieta tev ir ļoti mīļa vai arī nepatīk, vien doma par to, ka jāpaziņo par aiziešanu, tevi dara nervozu, rada stresu, pat trauksmi. Iespējams, tu vēlies mainīt darbu, taču prātā šaustās dažādas domas, piemēram, kā vadītājs uzņems šo ziņu, vai viņš kļūs dusmīgs, ko par lēmumu domās kolēģi u. tml. Taču, lai arī kādas domas tevi nenomocītu, atceries – tu neesi nedz pirmā, nedz pēdējā, kas pamet darbu.

Aiziešana no darba var radīt arī vainas apziņu, it īpaši tad, ja vadītājs tevī ir daudz ieguldījis, sekmējis, lai tu profesionāli augtu. Tomēr, ja šāds lēmums nāks par labu tavai karjerai, tev sevī jāieslēdz egoists un darba attiecības jāpārtrauc. Taču, kā jau minēts, jāmāk ne tikai strādāt, bet arī aiziet no darba.

Lai nesabojātu profesionālo iespaidu par sevi, saglabātu abpusēju cieņu un tu paliktu gan kolēģiem, gan priekšniecībai atmiņā kā uzticams, smagi strādājošs un izcils darbinieks, iedvesmojoties no portāla "HubSpot" bloga, piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem, kā profesionāli nevainojamā veidā pārtraukt darba attiecības.