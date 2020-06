It kā gribi, bet tomēr nē: pazīmes, kas attur no karjeras izaugsmes

Karjeras izaugsme šobrīd var šķist pretrunīgi vērtēta tēma. Vai tiešām ir iespējama karjeras izaugsme globālas pandēmijas vidū? No vienas puses saprotams, ka ne viens vien uzņēmums pēdējo mēnešu laikā cietis gan finansiālus, gan emocionālus zaudējumus, tāpēc paaugstinājums varētu nešķist aktuālākais temats. Bet no otras puses – varbūt tieši šis laiks ir parādījis tavas spējas darboties par spīti visam un vēl sekmīgāk kā iepriekš, un tieši tāpēc paaugstinājums būtu pelnīts.

Neatkarīgi no tā, vai esi pēkšņi iemesta darba meklējumos vai slepeni meklē jaunu darbu, karjeras izaugsmei būtu jābūt galvenajai prioritātei. Ja to neatzīsti par prioritāti, tu riskē apstāties attīstībā vai, vēl ļaunāk, spert soli atpakaļ karjerā, kad tas visnotaļ nav nepieciešams.

Bet, pat ja tā ir prioritāte, tu, iespējams, neuztver to tik nopietni, kā domā. Tāpēc tālāk lasi pāris pazīmes, kas tevi, visticamāk, attur no karjeras izaugsmes.

Tu esi kruīza kontroles vai panikas režīmā

Kā lasāms "Forbes", šī globālā pandēmija ir likusi vairumam cilvēku nokļūt kruīza kontroles vai panikas režīmā. Ja atrodies kruīza kontrolē, tu, iespējams, saki sev, ka tagad nav īstais laiks veikt pēkšņas darbības. Pat ja kādu laiku gribi mainīt darbu, tu, visticamāk, esi pārliecinājusi sevi, ka vislabāk ir turēt galvu uz leju un samierināties, ar to, kas ir. Ja atrodies panikas režīmā, visticamāk, stratēģiski nedomā par nākamo savas karjeras soli. Varbūt tev šķiet, ka jāņem tas, ko piedāvā, nemaz neapdomājot to, ko patiesībā vēlies, vai dažādos veidus, kā varētu dot ieguldījumu nākamajā uzņēmumā.

Gan kruīza kontrole, gan panikas režīms ir kaitīgi tavai karjeras izaugsmei. Kruīza kontrole varētu šķist drošāka, taču tā liek stagnēt. Savukārt, darbošanās panikas režīmā, iespējams, liedz tev ieraudzīt visus veidus, kā veiksmīgi pagriezt karjeru un novirza pa dažādiem apvedceļiem, kas tev, visticamāk, nemaz nebūtu jāveic.

Nav pārliecības par to, kādu karjeras izaugsmi vēlies



Karjeras izaugsme katram ir atšķirīga, it īpaši šobrīd. Karjeras izaugsme varētu nozīmēt vairāk mentoringa, vairāk naudas, vairāk līderības iespēju, biežākas apmācības un attīstību, lielāku ietekmi, jaunus izaicinājumus, jaunu nozari, labāku darba vidi... un saraksts turpinās un turpinās. Tu, iespējams, nevēlies visas šīs lietas vienlaikus. Vai, iespējams, šobrīd nevari iegūt katru no šīm lietām. Tomēr ir svarīgi atzīt, kuras no tām ir vissvarīgākās tavā personīgās karjeras izaugsmē, lai tu vismaz varētu mēģināt uz tām tiekties.

Foto: Shutterstock

Tas ir tāpat kā tad, kad tu nolem, ka vēlies savā īpašumā konkrētu automašīnu (vai arī citu objektu), un pēkšņi sāc redzēt šo automašīnu visur, kurp dodies. Bet, ja tas nekad nebūtu izlemts, nekad arī nebūtu pamanīts, pat esot blakus. Tas pats attiecas arī uz karjeras izaugsmi – ja nezini, ko vēlies, tev nebūs skaidra virzība uz priekšu, un tu apstāsies pie tā, kas ir, jo nezināsi, kam pievērst uzmanību vai ko lūgt darba meklējumos.

Tu kavējies pie nepareizajām lietām



Šobrīd ir pārāk viegli domāt negatīvi. Bet, runājot par tavu karjeras izaugsmi, it īpaši jauna darba uzsākšanu, kas virza karjeru uz priekšu, negatīva domāšana ir 100 procentu garants, lai tu paliktu iestrēgusi un sastingusi, neatkarīgi no tā, cik jauki būtu uzsākt jaunas darba gaitas, kas tevi bez šaubām iepriecinātu. Ja tu sev pastāvīgi uzdod jautājumu "Ko darīt, ja es to neiegūšu?" nevis "Kā es varu palielināt savas iespējas to iegūt?", tu tērē pārāk daudz enerģijas, izskatot un prātā "pārcilājot" dažnedažādas negatīvās iespējas un sliktos scenārijus, tā vietā, lai dotu iespēju pozitīvajām iespējām.

Tā vietā, lai kavētos pie nepareizām domām un "uzsūktu" visas negatīvās ziņas, sāc pievērst uzmanību lietām, kas notiek pareizi. Ritini lejup pa savu "LinkedIn" plūsmu un iedvesmojies no citu cilvēku veiksmes stāstiem, kuri tieši šobrīd svin sasniegumus un sāk jaunus darbus, pat ja viņu ir maz un uzreiz nelec acīs. Saproti un izlem, ka tas ir iespējams arī tev. Karjeras izaugsmes sasniegšana nozīmē ne tikai pareizo lietu paveikšanu, bet arī pareiza prāta stāvokļa, teikts "Forbes".

Foto: Shutterstock

Tu paļaujies uz motivāciju



Neatkarīgi no tā, cik labi ir mūsu nodomi, motivācija ir kā tas drausmīgais draugs, kurš saka, ka nāks uz ballīti, bet reti to arī reāli izdara. Kad tu uztraucies par to, lai joprojām ievērotu noteiktos termiņus, nenoķertu koronavīrusu un pilnveidotos esošajā vai atrastu jaunu darbu, tev ir nepieciešams kaut kas spēcīgāks par motivāciju, ja vēlies karjeras izaugsmi padarīt par prioritāti. Tev nepieciešams plāns. Kad tev ir skaidrs un stratēģisks plāns, kā iegūt jaunu darbu, kas piedāvās vēlamo karjeras izaugsmi, drīzāk paļauties uz disciplīnu un konsekvenci, nevis motivāciju.

Tev nav stratēģiski svarīgi saņemt atbalstu



Iespējams ir manīts, ka cilvēki ik pa laikam saka: "tīkls, tīkls, tīkls!" Tomēr saziņa ar svešiniekiem vietnē "LinkedIn", gaidot pasaules klases padomus un vispiemērotākos ieteikumus, pat neveidojot patiesas attiecības vai īstas sarunas, nav tas ceļš, pa kuru doties. Pareizi veikta saziņa ar citiem speciālistiem un atbalsta saņemšana no ekspertiem vai karjeras treneriem var būt veiksmes katalizators. Bet, kā lasāms "Forbes", ja tev nav ne jausmas, kā to izdarīt, un masveidīgi sūti cilvēkiem e-pastus bez jebkādas pārdomāšanas, vai, ja domā, ka atbalsta saņemšana no karjeras trenera ir greznība, nevis nepieciešamība, pat, kad zini, ka tev nepieciešami norādījumi, tad tu pavisam noteikti neuztver nopietni savu karjeras izaugsmi, un vajadzētu apsvērt iespēju mainīt savu pieeju.

Foto: Shutterstock

Joprojām ir pilnīgi iespējams atrast jaunu darbu, kas virzīs tavu karjeru uz priekšu. Pat tagad! Bet tas sākas ar tevi. Ja zini, ka tev aktuāla kaut viena no augstāk minētajām pazīmēm, tās ir labas ziņas. Tas nozīmē, ka ir daudz iespēju pilnveidoties, un ka tev joprojām ir iespējas virzīt savu karjeru daudz apmierinošākā virzienā.

Atceries, ka paaugstinājumi nenotiek tāpat vien, un tie nav garantēti augstas veiktspējas rezultāti. Tas tā, jo visbiežāk tu nesaņemsi paaugstinājumu kā atlīdzību par jau paveikto. Pakāpties augstāk pa karjeras kāpnēm varēsi, jo priekšnieks domā, ka augstākā, atbildīgākā vai vienkārši citā lomā tev ir potenciāls pievienot vairāk vērtības.