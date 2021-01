Jauns gads un arī karjera? Muļķīgas kļūdas, kuras nepieļaut pārmaiņu periodā

Jauns gads allaž atnes arī jaunas apņemšanās, mērķus un pārdomas, kas nozīmē, ka daudzi nonāk pie secinājuma – laiks veikt izmaiņas savā karjerā. Ja ilgus gadus esi pavadījusi vienā darbavietā, šāds solis var šķist biedējošs, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi procesa laikā nepieļaut muļķīgas kļūdas, kas var radīt vēlmi padoties un neīstenot savus sapņus.

Mainīt savu karjeru virzienā, kas ir vairāk piemērots tavām vērtībām, vajadzībām, prasmēm un interesēm, ir iespējams pat šodien, kad situācija pasaulē ir visai nestabila. Tomēr, lai darītu to efektīvi un sasniegtu pozitīvu rezultātu, ir nepieciešamas četras lietas: skaidrība, drosme, pārliecība un kompetence. Bez šiem faktoriem būsi smagi cīnījusies, taču beigu beigās nāksies sastapties ar izgāšanos. Būtiski ir arī veikt sagatavošanās darbus, lai pārliecinātos, ka esi emocionāli, finansiāli un profesionāli gatava nākamajam solim un turpmākajam dzīves posmam.

Ar ko sākt? Pirmais solis veiksmīgākai karjeras maiņai ir atvadīšanās no "rozā brillēm" un naiviem priekšstatiem. Tev ir jāizprot, ka daļu no grūtībām, ar kurām esi saskārusies līdz šim, esi radījusi tu pati. Sāc uzņemties atbildību par to, kas gaidāms turpmāk. Ja tavs karjeras virziens tev nešķiet pievilcīgs, noteikti apsver domu par karjeras maiņu, taču vispirms pārliecinies, ka veic konkrētas darbības, lai izvairītos no citu pieļautām kļūdām. Turpinājumā, iedvesmojoties no "Forbes", esam apkopojuši biežākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj brīdī, kad nolemj ieviest pārmaiņas savā profesionālajā dzīvē.

1. Bēgt no karjeras, jo esi to sabojājusi

Ja ilgu laiku kādu iemeslu dēļ ir nācies gaidīt, lai ieviestu pārmaiņas, visticamāk, esi sākusi nīst gan darbu, gan savus kolēģus, gan arī savus pienākumus, tāpēc vēlies darboties kādā pavisam nesaistītā jomā. "Tā biju es pirms 10 gadiem – patiešām nevarēju izturēt to, ko darīju, tāpēc nolēmu mēģināt kaut ko pavisam citu – laulību terapiju. Atskatoties atpakaļ, laiks, ko pavadīju mācoties, bija pasakains – tas deva man prasmes un pieredzi, ko izmantoju ļoti bieži. Taču katru dienu cīnīties ar cilvēku tumšajām pusēm galu galā nebija tas, ko es gribēju. Man vajadzēja mēģināt vēlreiz, lai izprastu, ko patiešām vēlos darīt," teic karjeras konsultante Keitija Kaprino.

Kā izvairīties no šīs kļūdas un uzreiz pievērsties tam, kas tevi patiesi interesē? Negaidi pārāk ilgi (līdz brīdim, kad esi nelaimīga), lai veiktu izmaiņas savā dzīvē. Tāpat arī nelec pāri neatrisinātām problēmām, pirms neesi tikusi ar tām galā. Pacenties uzlabot savu situāciju – salabo izjukušās attiecības, veido lielāku cieņu, atrodi savu balsi un kļūsti zinošāka savā jomā. Ja rīkosies šādi, tad, iesoļojot nākamajā dzīves posmā, varēsi brīvi sasniegt jaunus panākumus, jo būsi iepriekš pieņēmusi skaidrus un racionālus lēmumus, kas tevi veiksmīgi virzīs uz priekšu. Bēgšana neatrisinās tavas problēmas – tās atkārtosies nākamajā darbavietā.

Foto: Shutterstock

2. Neizveidot savu finanšu plānu

"Cilvēki nāk pie manis, vēloties mainīt karjeru, taču viņiem nav naudas, lai veiktu izmaiņas. Viņi vienkārši nezina un nekad nav pētījuši, cik ilgs laiks būs vajadzīgs viņu pārejai, līdz ar to – viņiem nav, uz kā balstīties pārmaiņu periodā. Tu nevari pamest darbu, kurā pelnīji lielu algu un cerēt, ka jaunajā karjerā bez pūlēm un laika varēsi saņemt to pašu," uzsver Kaprino. Lai mainītu karjeru, nereti ir nepieciešama ārēja palīdzība. Veic nopietnu savu finanšu izpēti kopā ar grāmatvedi, finanšu konsultantu un karjeras konsultantu, lai skaidri izprastu, vai šobrīd patiešām vari atļauties mainīt karjeru. "Ja šobrīd tev nav pieejami finansiāli resursi, pagaidi, līdz tie kļūs pieejami (tā var būt iespēja pelnīt vairāk, aizņemties naudu, izmantot prēmiju u.tml.). Otrs variants – samazini savus izdevumus, lai varētu sakrāt nepieciešamo."

3. Izvēlēties nepareizu darba formu

Pieņemot lēmumu par karjeras maiņu, ir jāuzdod sev vairāki jautājumi. Kādus prasmes un talantus tu vēlies izmantot? Ar kāda veida cilvēkiem, vidi un kultūrām vēlies mijiedarboties? Kādas vērtības un standarti tev ir būtiski? Ar kādiem izaicinājumiem tu vēlies saskarties jaunajā darbā? Ar kādu atalgojumu tu nebūtu apmierināta?

Kad esi sapratusi, ko patiesi vēlies, tev ir jāatrod pareizais strādāšanas veids, kas ir piemērots tavam dzīvesveidam un vajadzībām. Piemēram, ja vēlies neatkarību, tad, visticamāk, tev piemērotāka varētu būt kāda uzņēmuma vadīšana. Savukārt, ja priekšroku dod rutīnai, tad tev varētu derēt darbs birojā.

4. Pietiekami neiedziļināties

Pieņemsim, ka esi strādājusi kā televīzijas producente desmit gadus un šobrīd vēlies mācīt latviešu valodu. Izpēti visus iemeslus, kāpēc vēlies to darīt. "Tas var ietvert vēlmi uzlabot savas valodas prasmes, vēlmi palīdzēt jauniešiem kļūt veiksmīgākiem un tamlīdzīgi. Padomā, vai nav veids, kā vari šos mērķus sasniegt, nemainot savu karjeru. Padomā arī par to, vai būsi apmierināta ar visām pārējām profesijas šķautnēm, kas ir saistītas ar skolotāja darbu," piebilst Kaprino. "Roc pēc iespējas dziļāk, lai noteiktu, ko vēlies un ko sagaidi no pārmaiņām karjerā. Varbūt tu nemaz nevēlies mainīt darbu, bet ilgojies pēc jauniem mērķiem un jaunu prasmju attīstīšanas. Jautājums, uz kuru jāatbild – kāda profesionālā identitāte tevi padarīs vislaimīgāko?"

5. Padoties pārāk ātri

Ja karjeras maiņa neizdodas tik veiksmīga, kā iecerēts, ir viegli atmest visam ar roku. Tomēr ir skaidrs, ka nav iespējams mainīt dzīvi vai karjeru, nepieliekot pūles, neieguldot laiku un dažkārt arī naudu. "Esmu pārsteigta, kad cilvēki sagaida, ka lielas pārmaiņas notiks vienas nakts vai dažu mēnešu laikā. Viņi tik izmisīgi vēlas pamest to, kas viņus ir sarūgtinājis, ka nespēj izturēt pietiekami ilgi, lai nokļūtu vēlamajā galamērķī," atklāj Kaprino. "Ja vēlies mainīt karjeru, veic kārtīgu izpēti un dari to, taču pacenties izvairīties no šīm kļūdām! Esi atvērta, bet vienlaikus arī nopietna. Saglabā stingrību un apņemšanos, jo esi pelnījusi darīt to, ko sirds patiešām tīko!"