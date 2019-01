Kā saprasties ar īpaši negantiem cilvēkiem

Nereti dzīves situācijas jau tā ir pietiekami sarežģītas un prasa tavas pūles, tomēr apstākļus var ietekmēt arī īpaši sarežģīti un neganti cilvēki. Tie var būt gan tavi kolēģi, priekšnieks vai arī kaimiņš un pat tuvā veikala darbinieks. Nav vērts iedziļināties faktā, ka problēma ir šajos cilvēkos pašos, taču arī tev noderētu pieci ieteikumi, kā saprasties ar īpaši negantiem līdzcilvēkiem.

Pareizā perspektīva

Nepatīkamās situācijās, kad tev bijusi saskarsme ar negantiem un īpaši sarežģītiem cilvēkiem, nav jāuztver personīgi domātas tev, norādīts portālā "Psychology today". Iespējams, esi nokļuvusi viņu redzeslokā kā cita mērķa sastāvdaļa, ar kuras palīdzību iegūt kāroto. Turklāt viņiem tu īsti nemaz nerūpi, jo negantie cilvēki vairāk domā par sevi. Visticamāk, tikai apstākļu sakritības dēļ tu esi šādu cilvēku satikusi un ņem visu pārlieku pie sirds. Tāpēc virzi situāciju pareizajā perspektīvā, domājot par to, kā atbrīvoties no viņu kontroles, ja tāda joprojām pastāv.

Izvēlies – pozitīvs vai negatīvs

Ja arī esi sarūgtināta par notiekošo, piemēram, kāds kolēģis rītu iesācis kritizējot tevi par niekiem, rūpīgi izvērtē – vai vēlies, lai situācija negatīvi pārņem tavu atlikušo dienas daļu vai arī izvēlies atbrīvoties no nomācošajām domām un doties uz priekšu. Neganti cilvēki labi pieprot neskaitāmus veidus, kā izvest no pacietības, tomēr viņiem nevajadzētu ļauties. Tāpat iemācies atšķirt konstruktīvu kritiku no bezjēdzīgiem apvainojumiem, kā arī izpaud savas emocijas vai attieksmi.

Negaidi, ka viņi mainīsies

Viena no lielākajām kļūdām, saskaroties arī kārtības traucētājiem vai negantiem cilvēkiem, ir tā, ka tu pieņem faktu – viņi varētu mainīties. Pat ja šie cilvēki pēkšņi kļūst pārlieku laipni un, piemēram, izsaka komplimentus, liec aiz auss – labais iespaids var tik veidots kāda cita mērķa vārdā. Tā vietā esi atturīga un neiesaisties komunikācijā, ja tas nav vitāli nepieciešami. Vari apdomāt arī situācijas, kuras potenciāli varētu notiks nākotnē, un kā tu ar tām tiksi galā.

Mācies pastāvēt par sevi

Neapmierinātība, dusmas un emocijas nekad neapspied, bet gan iemācies pastāvēt par sevi. Nav vērts katru dienu klausīties neganto cilvēku komentāros un pārmetumos, kuri lielākoties nemaz nav patiesi. Tāpat ieņemt atturīgu pozu un uzdod jautājumus, ja tādi rodas. Iespējams, šādi cilvēki nebūs gatavi tam, ka tu proti iestāties par sevi.

Jautājumu uzdošana

Salīdzinot ar pastāvēšanu par sevi, jautājumu uzdošana ir viens no veidiem, kā izprast neganto cilvēku domu gājienu, mērķus un vajadzības. Ja tev ir ar šādiem cilvēkiem ikdienā jāsastrādājas, centies ievākt pēc iespējas vairāk informāciju, piemēram, uzdodot jautājumus. Vislabāk noderēs atvērtā tipa – kā, kāpēc u. tml. Turklāt nekautrējies no tev šķietami liekiem un bērnišķīgiem jautājumiem – jau pats process rosinās veiksmīgāku izpratni un komunikāciju ar negantiem un sarežģītiem cilvēkiem.