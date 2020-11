Kļūdas darbavietā, kas grauj attiecības ar kolēģiem un var maksāt amatu

Neatkarīgi no tā, ka, iespējams, esi profesionalitātes paraugs savā darbavietā, gribot negribot nereti sanāk dažādi misēkļi. Daudzi no tiem ir pavisam nekaitīgi un tavas attiecības ar kolēģiem neietekmē, kā arī neapdraud tavu karjeru. Taču ir arī tādi, no kuriem atgūties var būt krietni grūtāk.

Šoreiz apskatām piecas uz neuzmanību, emocijām un vēlmi paveikt visu balstītas kļūdas darbavietā, kas var sabojāt tavas attiecības ar kolēģiem un uzņēmuma vadību, bet sliktākā scenārijā pat likt darbu zaudēt.

Termiņu kavēšana

Ikvienam ir termiņi, kas jāievēro, un tas palīdz organizācijai darboties pēc iespējas labāk. Ja tu neizdari kaut ko, ko solīji izdarīt, pat tad, ja tev ir nopietns attaisnojošs iemesls, tas mazina uzticību tev, kā arī vispārīgi pasliktina tavu sniegumu. ''No šādas kļūdas tu vari atgūties, par to pastāstot tam kolēģim, kurš uzdevumu lūdzis izpildīt. Iespējams, tu vienkārši piemirsi, kalendārā atzīmēji nepareizu termiņa izpildes datumu vai nepamanīji, ka uzdevums jāpaveic tieši tev,'' portālam ''Reader's Digest'' teic karjeras eksperte Vikija Salemi.

Tas, kas palīdzēs saglabāt profesionalitāti, ir ātra reakcija un otra pārliecināšana, ka šāda aizmāršība nav tev raksturīga. Un, lai arī īsziņa vai e-pasts var šķist vieglākais un ātrākais saziņas veids, tas tomēr nav labākais variants. ''Daudzos gadījumos, kad esi pieļāvusi kļūdu, krietni vieglāk ir atgūties ar sarunu klātienē vai vismaz pa tālruni. Tādā veidā tu daudz labāk vari izteikt savas emocijas,'' skaidro Salemi.