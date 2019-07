Karjeras vai darba vietas maiņu nereti pieprasa iekšējā sajūta, kas sauc pēc pārmaiņām dzīvē. Citiem pārmaiņas nepieciešamas, jo pārlekts pāri kādam iekšējās attīstības posmam, bet vēl kādam, iespējams, šī brīža darba vieta vairs nesniedz iespējas pašizaugsmei. Taču, lai arī kāds nebūtu pārmaiņu iemesls, tas prasa lielu drosmi – aiziet no ērtas un stabilas darba vietas.

Protams, ir cilvēki, kas atrod īsto un vienīgo – darbu visam savam mūžam. Bet ir arī tādi, kas visu laiku ir savas īstās vietas meklējumos. Izvēle nevis palikt, bet aiziet nav bez riska, jo ne vienmēr izdodas uzreiz atrast jaunu peļņa avotu vai no apkārtējiem jūtama kritika, jo cilvēks, kas tik bieži maina darbu, taču nevar būt lojāls un kvalitatīvs darbinieks. Šoreiz skaidrojam, kāpēc cilvēki izvēlas veikt pārmaiņas savā profesionālajā dzīvē un ar kādām grūtībām nākas saskarties, izdarot šādu lēmumu. Vaicājam arī karjeras konsultantam, kas jāņem vērā pirms aiziet no darba un kāpēc krīzei ir svarīga loma ikviena cilvēka dzīvē.

Ne visi pārmaiņām pieiet racionāli un pirms to veikšanas apsver gan riskus, gan tālākos soļus. Ir tādi, kas tās pieņem impulsīvi un bieži. Karjeras konsultants un personīgās izaugsmes treneris Mārtiņš Geida skaidro pārsteidzīgu lēmumu pieņemšanu. ''Ja darbu salīdzina ar citām dzīves sfērām, tad jautājumu – vai ir labi pārsteidzīgi iet prom no darba? Var uzdot arī par jebko citu – par attiecībām, par kredītiem, par visu pārējo. Ir cilvēki, kuriem viss ir apnicis, tāpēc viņi uzņemas pabeigt visu uzreiz, nedomājot par to, kas būs tālāk. Bet ir cilvēki, kuri tā nedara. Iespējams, ka cilvēku, kas pārtrauc visu uzreiz, ir vairāk, jo viss jau sen ir apriebies. Līdz ar to kādu brīdī dzīvo stāvoklī, kuru sauc par tukšumu – viņi visu izmet un nav padomājuši, ko likt vietā.''