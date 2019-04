Negantas stratēģijas, ko izmanto manipulējoši un viltīgi priekšnieki

Attiecības starp priekšnieku un padoto ir nozīmīga darba ikdienas sastāvdaļa. Labākajā gadījumā priekšnieks cenšas pasargāt, iedvesmot, palīdzēt un piedalīties darbinieka attīstības procesā, sasniedzot labākos rezultātus. Tomēr ne vienmēr situācijas izvēršas tik veiksmīgas – eksistē arī darba devēji, kurus var dēvēt par īsteniem manipulatoriem un viltniekiem.

Nereti slēptās taktikas un viltības, izmantojot dažādas komunikācijas stratēģijas, ir ar pavisam vienkāršu mērķi, lai darbinieka prioritāte pār visām citām dzīves jomām būtu darbs un ar to saistītie pienākumi, norādīts portālā "Huff Post". Tāpēc, lai neapjuktu manipulācijās un centienos tevi ietekmēt negatīvā veidā, turpinājumā iepazīsties ar tipiskākajām frāzēm un taktikām, ko dzirdēsi no manipulējoša priekšnieka.

"Darbs ir tava ģimene"

Viena no taktikām ne visai veiksmīgiem darba vadītājiem ir vēstījums pārējiem, ka "Darbs ir ģimene". Tomēr ar šādu frāzi nereti sākas arī visas pārējās problēmas, it īpaši – no ētisko aspektu puses. Ja darba kolektīvs tiek veidots kā ģimene, tas, iespējams, var kļūt par uzticamu vidi, kurā katrs jūtas pietiekami ērti un labi, taču brīdī, kad parādās problēmas, visa sistēma sabrūk kā kāršu namiņš.

Kuram gan būs vēlme iebilst saviem darba "ģimenes locekļiem", ja piefiksēts ētiskais pārkāpums, piemēram, nopludināti personīgie dati? Saprotams, ka ne vienmēr šādi vai citi pārkāpumi notiks, tomēr neviens nav pasargāts. Tāpat šī frāze var mēģināt veidot uzticību darba vidē, kas nav balstīta reālās darbībās, bet gan viltus teicienos – "Ja darbs ir kā ģimene, tu vienmēr varēsi paļauties."