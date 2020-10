Negativitāte, bieža atvainošanās, nepārliecība: īpašības un ieradumi, kas kaitē karjerai

Neapšaubāmi, ikvienam ir kādas īpašības un ieradumi, kas ar laiku kļuvušas par daļu no tavas personības, līdz ar to, kamēr kāds cits uz tiem nenorāda, nemaz nepamanām, ka mums kas tāds piemīt. Un, lai arī varētu šķist – nekas no manām īpašībām vai ieradumiem man nekaitē, šīs iedomas var būt maldinošas, it īpaši tādā dzīves jomā kā karjera.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai kāda tavas personības iezīme netraucētu tev gūt panākumus, turpinājumā iepazīstinām ar īpašībām un ieradumiem, kas, iespējams, pirmajā mirklī var šķist nekaitīgi, jo citā dzīves jomā taču tev netraucē, bet kas var būtiski ietekmēt tavu karjeru.

Negatīva attieksme pret darbu un dzīvi



Kad kāds visu laiku sūdzas un viņam vai viņai ir negatīva attieksme pret savu darbu un dzīvi kopumā, tas būtiski ietekmē visus apkārtējos, pavelkot uz tādu pašu negativitāti – arī pētījumi liecina, ka šādas emocijas ir lipīgas. Galu galā šī negatīvā attieksme tavus kolēģus pavērsīs pret tevi, portālam ''Reader's Digest'' atklāj Džeisons Patels, karjeras eksperts. ''Tavs vadītājs kļūs atturīgs no darbu deleģēšanas tev, jo nevēlēsies dzirdēt nievājošus, nepatīkamus komentārus.''



Atbildības izjūtas trūkums



Galvenais narcisu rādītājs ir – viņi neuzņemas atbildību par savu rīcību un uzbrūk citiem brīdī, kad komanda cieš neveiksmi. ''Sākumā citi pieņems šādu tavu attieksmi, taču laika gaitā viņi sapratīs, ka tu neesi labs līderis, vadītājs,'' stāsta Patels. Tā vietā viņš iesaka: ''Ja kaut kas ir tava vaina, atzīsti to un mācies no šīs kļūdas.''



Vēlme visiem izpatikt



Vai tu sevi uzskati par ''jā'' cilvēku? Citiem vārdiem – vai teju visam, ko tev piedāvā, uzdot darīt vai tamlīdzīgi, tu saki ''jā''? ''Ja tu tā vietā, lai darītu to, kas ir svarīgi tev un taviem panākumiem, vienmēr izdari to, ko vēlas kāds cits, apkārtējie ar laiku tevi var sākt uztver kā cilvēku, kuru ir viegli ietekmēt,'' skaidro Hiedija MakBeina, karjeras konsultante. Darba devēji šādu īpašību var uzskatīt par neproduktīvu, jo tu uzņemies tik ļoti daudz, kā rezultātā visu paveikt kļūst neiespējami. Tāpat šī īpašība var tikt izmantota ļaunprātīgi – kolēģi var likt tev pildīt viņu pienākumus, jo zina, ka tu nekad neatsaki.

Foto: Shutterstock

Kavēšana



Nepārtraukta kavēšana ir drošs veids, kā sabotēt savu karjeru. Patels saka: ''Ja uzņēmumā ir darba kultūra, kas uzsver precizitāti, novēlotība skaidri parāda neticību uzņēmuma kultūrai. Savukārt darba devēji ātri vien no darba atbrīvo tos, kas šajā kultūrā neiekļaujas.''



Pārāk bieža atvainošanās



Esi piesardzīga, lai nepārspīlētu ar vārda ''piedod'' lietošanu. ''Atvainojoties tad, kad tas nav nepieciešams, tu radi iespaidu, ka esi nepārliecināta par savu viedokli un darbību,'' skaidro Žaklīna Jousta, etiķetes eksperte.



Mutisko pieturzīmju nepareiza lietošana



Tas, kā tu runā, var radīt zināmu iespaidu par tevi – labu vai sliktu. ''Radi pārliecību par savu sakāmo, izmantojot pareizu locījumu un vispārīgi runājot ar pašpārliecinātību. Tu sagrausi savu profesionalitāti, ja pasacīto apgalvojumu vai faktu nobeigsi ar jautājuma zīmi, tādējādi mazinot tavu uzticamību,'' uzsver Jousta.



Pārliecības trūkums



Cilvēki seko tiem, kas ir pašpārliecināti. ''Ir svarīgi projicēt pārliecību par sevi. Kā to izdarīt? Stingrs rokasspiediens, taisna mugura, acu kontakts, kā arī enerģijas mijiedarbība,'' iesaka Patels. Ja šī īpašība tev vēl trūkst, rīkojies pārliecinoši, un galu galā tu tāda arī kļūsi.



Nekļūšana par daļu no komandas



''Uzņēmuma vadītāji vēlas, lai tu integrētos komandā ne tikai tāpēc, ka tā var veidoties draudzības, bet arī tāpēc, ka komandā, kas turas kopā, visi cīnās viens par otru,'' stāsta Patels. Kā satuvināties ar kolēģiem? Lielisks veids ir kopīgi pasākumi, piemēram, došanās uz bāru pēc darba (arī tad, ja tu nelieto alkoholu, pievienojies pārējiem uz sarunām un smiekliem). Tāpat vari iepriecināt savus kolēģus laiku pa laikam uz darbu atnesot kādu našķi. Kļūšana par daļu no komandas palīdzēs tev izveidot pamatus, un šīs attiecības noderēs tad, kad tev būs vajadzīga palīdzība vai radīsies jebkāda cita nepieciešamība pēc kolēģu iesaistes.

Foto: Shutterstock

Atrodoties darbā, personīgās dzīves izvirzīšana pirmajā vietā



Mēs visi varam atzīt, ka esam aizgājuši no darba ātrāk, lai dotos pie ārsta, friziera u. tml., darba laikā sazināmies ar kurjeru, kurš kuru katru brīdi piegādās paciņu pie tavām mājokļa durvīm, vai sūtām ziņas mīļotajam partnerim. Tas nav nekas slikts. Bet, ja tu to dari pastāvīgi, tas parāda – tu nenovērtē savu darbu vai tam atvēlēto laiku. Ja vien tas nav kaut kas akūti svarīgs, atliec visus personīgos zvanus un ziņas uz pusdienu pārtraukumu vai brīvajam laikam pēc darba.