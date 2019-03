Nekāpt uz tā paša grābekļa vēlreiz: kļūdas, kuras veiksmīgi cilvēki divreiz nepieļauj

Lai arī ir teiciens, ka jāmācās no citu kļūdām, daudzi tomēr labprātāk "apdedzinās" paši un gūst mācību no savām neveiksmēm. Kļūdīties ir cilvēcīgi, taču, ja vēlies attīstīties, kāpt pa karjeras kāpnēm un sasniegt nospraustos mērķus, ir grābekļi, uz kuriem gudri cilvēki divreiz nekāpj. Turpinājumā iepazīstinām ar situācijām, no kurām jau pirmajā reizē būtu jāgūst kārtīga mācība.