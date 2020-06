Septiņas sekundes ar izšķirošu nozīmi: ieteikumi, kā radīt labu pirmo iespaidu

Pirmais iespaids vairumā gadījumu lemj tālāko notikumu attīstību vai rada emocijas pret kādu konkrētu cilvēku. Ja tas ir bijis pozitīvs, arī turpmākā saskarsme tāda būs, bet ja tas ir bijis nelāgs, uzlabot iespaidu par sevi nebūs viegli. Kas apgrūtina pirmo iespaidu? Tam nav dotas pat pāris minūtes, bet gan, kā zinātniski pierādīts, to iegūstam nieka septiņās sekundēs. Tāpēc ir īpaši svarīgi rīkoties ātri, bet ar apdomu.

Reklāma Reklāma

Tiesa, satraukuma brīžos, it īpaši tikšanās reizēs, kas notiek pirmo reizi, ne vienmēr spējam domāt racionāli, un uztraukums lielā daļā gadījumu ņem virsroku. Taču neatkarīgi no tā, vai tev ieplānots pasākums, biznesa tikšanās, iepazīšanās ar partnera vecākiem vai jebkas cits, ir paņēmieni, kas var palīdzēt pirmo iespaidu veidot pēc iespējas labāku. Turpinājumā piedāvājam iepazīties ar dažiem ieteikumiem, kurus ievērojot, visticamāk, nenošausi greizi un iegūsi sev vēlamo pirmo iespaidu.

Piemērots apģērbs

Neskatoties uz to, vai mēs to vēlamies vai nē, mūsu izskats ir viens galvenajiem pirmā iespaida noteicošajiem faktoriem, tāpēc tas, ko tu ģērb, ir svarīgi. Iespējams, tu no modes daudz nesaproti, jo tev ir citas aktuālākas tēmas, kurām sekot līdzi, bet tas nenozīmē, ka tev nevajadzētu pielāgot savu tēlu gaidāmās sarunas videi vai noskaņai, raksta portāls ''Hub Spot''. Piemēram, ja dodies uz pārrunām uzņēmumā, kas ievēro striktus ģērbšanās nosacījumus, arī tev tie būtu jāievēro. Savukārt, ja dodies uz vietu, kur ģērbšanās stils vairāk vai mazāk ir brīvs, tev nevajadzētu tur ierasties ofisa kostīmā.

Uz savu izskatu vari skatīties arī kā uz personīgo zīmolu. Tas ir tēls, kā tu vēlies, lai tevi redz apkārtējie. Ja vēlies caur savu izskatu atklāt kādu savas personības šķautni, mēģini savam apģērbam pievienot aksesuāru, kas saistās ar patīkamām atmiņā vai pat varētu būt viens no sarunas tematiem. Šis aksesuārs var būt jebkas – sākot ar smalkām rotaslietām, beidzot ar neparastām zeķēm.