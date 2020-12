Septiņi toksisku kolēģu tipi, ar kuriem vislabāk nesatuvināties

Spēcīgas attiecības ar kolēģiem padara tavu darba dzīvi daudz labāku. Neapšaubāmi, ir patīkami, ka ir kāds, kurš tevi uzklausa, kad kontrolējošais priekšnieks atkal par kaut ko pārmet, vai kāds, kurš īpaši aukstās dienās birojā var aizdot savu pledu. Bet starp visiem potenciālajiem draugiem visu tavu kolēģu vidū ir daži cilvēku tipi, ar kuriem vislabāk nesatuvināties.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Turpinājumā, iedvesmojoties no portāliem ''HuffPost'' un ''FastCompany'', piedāvājam iepazīties ar tiem kolēģu tipiem, no kuriem vislabāk turēties pa gabalu.

Hroniski neapmierinātie

Šie kolēģi nekad nav apmierināti, ja vien viņiem nav iemesla kaut ko kritizēt vai kaut kam iebilst. Viņi ir eksperti tajā, ka jebkurā situācijā prot atrast negatīvo un nevilcinoties uz to arī norāda, galvenais, lai būtu kāds, kas viņus sadzirdēs. Šādi kolēģi mīl pavadīt laiku ar citiem neapmierinātajiem un parasti nomaina sarunu biedrus, ja tie neatbild ar tādu pašu attieksmi.

Kontroles maniaki

Neapšaubāmi, dažkārt ir labi uzņemties vadību pār kādu projektu darbā un izmantot savu pieredzi tā realizēšanā. Bet kontroles maniaki to dara pavisam citā līmenī – viņus vada nepieciešamība būt atbildīgajam un noteicējam visās situācijās, pat tajās, kur nav iespējams izmantot savu pieredzi vai prasmes. Savukārt, ja viņi jūt, ka nespēj citiem rādīt ''ceļu'', viņi ātri vien zaudē interesi un pieslēdzas tām norisēm, kurās var atgūt pilnīgu kontroli.

Šādiem cilvēkiem patīk strādāt ar cilvēkiem, kuriem vienmēr ir nepieciešama palīdzība un kuriem ir zems pašnovērtējums, jo tādus var izrīkot un ar tiem ir vienkārši manipulēt. Veids, kā izvairīties no šī personības veida, ir vienkārši neatzīt viņu autoritāti.

Foto: Shutterstock

Skaudīgie

Šie cilvēki mēdz iespraukties ar negatīvu viedokli ikreiz, kad tiek apspriesta kāda cita veiksme vai pieredze. Viņus bieži sarūgtina tas, ka viņi nespēj sasnieg to, ko, viņuprāt, ir pelnījuši. Savukārt citu sasniegumi šādus cilvēkus kaitina, pat tracina, jo tie izceļ viņu nedrošību, nepārliecinātību par sevi.

Mūžīgie upuri

Tie ir cilvēki, kuri vienmēr vaino citus savās problēmās un nekad neuzņemas atbildību par savu rīcību. Viņi savas neveiksmes saista ar pārliecību, ka visi apstākļi un iesaistītie cilvēki ir sazvērējušies pret viņiem. Kā arī citu panākumus šie cilvēki redz kā rezultātu tām iespējām un priekšrocībām, kas it kā ir pieejamas tikai citiem, bet ne viņiem. Atrodoties šādu cilvēku tuvumā ik dienu, viņu negatīvā enerģija var arī tev likt justies slikti.

Augstprātīgais

Gandrīz katrā darbavietā ir kāds, kurš uzskata, ka zina vairāk un var izdarīt labāk nekā visi citi. Ja tomēr ir kaut kas, ko tu vari izdarīt labāk, viņi, visticamāk, to atzīst par nesvarīgu prasmi vai spēju un apgalvo, ka prot tāpat. Augstprātība ļoti atšķiras no pašpārliecinātības.

Patiesi pašpārliecinātus cilvēkus neapdraud citu sasniegumi, un viņi nejūt vajadzību tos noniecināt. Augstprātība ir veids, kā noslēpt savu nedrošību. Būšana augstprātīgu cilvēku tuvumā var radīt nevajadzīgu spiedienu uz taviem pleciem – tev nepārtraukti būs sajūta, ka kāds tevi nepamatoti kritizē un nav nekāda veida, kā vari sevi pierādīt.

Nodevējs

Foto: Shutterstock

Pavisam noteikti tu nevēlies sadraudzēties ar kādu, kurš piesavinās citu idejas, lai paspīdētu priekšnieka acīs, vai tādu, kurš acīs saka vienu, bet aiz muguras ko pilnīgi citu. Nodevēji parasti sākumā ir valdzinoši, pat pievelkoši, jo zina, kā iegūt tavu uzticību. Bet jūsu attiecības, visticamāk, būs ļoti jauks vien līdz brīdim, kad nodevējs tev mugurā iedurs dunci.

Prokrastinators

Prokrastinators jeb uzdevumu atlicējs uz vēlāku darīs visu, izņemot to, kas viņam būtu jādara. Lai arī tu neesi tā, kas prokrastinē, problēma ir tā, ka draudzība ar šādu kolēģi kādā brīdī samazina arī tavu produktivitāti. Šādiem cilvēkiem darbs ir viena bezgala gara diena, kas piepildīta dažādiem darbiem, un viņi vēlas atrast jebkādus traucēkļus, kas aizkavētu pienākumu izpildi. Lai to izdarītu, šādi kolēģi tev uzrakstīs privātu ziņu vai apturēs biroja gaiteņos, lai tikai tāpat vien parunātos un nosistu laiku. Esi vērīga, jo, lai arī brīžos, kad ļoti gribas atslodzi no darba, šādas sarunas var būt patīkamas, kādā brīdī tās laupīs visu tavu uzmanību no darba.