Par to, cik svarīgs sievietei ir atbalsts no ģimenes un īpaši vīrieša puses, lai viņa spētu darboties izvēlētajā karjeras nozarē, savā viedoklī raidījumā "Māmiņu klubs" dalās foruma "Līdere" radītāja Solvita Kabakova.

"Es teiktu, ka tas ir vitāli svarīgs jautājums," norāda Kabakova, "es teiktu, ka tas vīrietis, kas ir sievietei blakus, var gan sievieti pacelt nebeidzamos augstumos, gan arī viņu nogremdēt un turēt zemu pie zemes. Un tas kāds vīrietis mums ir blakus, tas ļoti daudz ietekmē, kas mēs būsim, kā mēs jutīsimies."

Viņa uzskata, ka īpaši svarīgi vadītājai vai uzņēmējai ir saņemt atbalstu, iedrošinājumu un uzslavas no sava partnera, nevis jautāt to saviem padotajiem: "Mājās ir tā drošā sala, kur vari izteikt savas bažas, bailes, saņemt to atbalstu, saņemt uzslavu un tad piepildīt to trauku."