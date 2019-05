"Es domāju, ka mums lielākā problēma ir tās iekšējās robežas," par savu sapņu piepildīšanas traucēkļiem raidījumā "Māmiņu klubs" stāsta foruma "Līdere" radītāja Solvita Kabakova. Viņa min vienu no iespējamajiem traucēkļiem: "Paškritika, bieži vien nenormāli pārspīlēta, kas mums pašām neļauj augt un darīt to, kas mums patiesībā ļoti labi sanāktu."

Uz jautājumu par to, kā nekautrēties par faktu, ja ir vēlme pēc karjeras, Kabakova norāda par mazu meiteņu sapņiem bērnībā: "Es, kad izaugšu liela, darīšu visu, ko gribēšu!" Tomēr, kā ir pieaugušā vecumā? "Mēs esam izaugušas lielas. Un varbūt nedarīsim pašas pāri sev, saviem bērnības sapņiem un tam, ko apņēmāmies. Ja tu patiešām kaut ko gribi, tad vienkārši dari to – aizej un paņem! Neviens cits tavā vietā to neizdarīs," iedrošina sieviete.

"Ļauj sev kļūdīties, ļauj sev būt tādai, kāda esi," turpina Kabakova. Viņa uzsver, ka tāpat jāspēj sevi pašu pieņemt kā uzņēmēju, kas simtprocentīgi nav kopā ar savu mazuli, taču, jo mamma ir laimīgāka, jo labāk to sajūt arī viņas bērns: "Tā laimīgā mamma ir visa pamatā. Ja tai mammas laimei vajag karjeru, tad, lai mammai ir tā karjera."

Tām sievietēm, kam prātā jau ir kāda ideja, ko piepildīt, Kabakova iesaka sākumā saprast un nodefinēt to, ko vēlas. "Es domāju, ka liela kļūda ir tad, ja tu iekrampējies savā idejā un ne ar vienu nedalies," viņa uzskata, "sievietei taču ir tā spēja palūgt palīdzību." Kabakova norāda, ka ir tik daudz iespēju, kā savu ideju piepildīt, piemēram, inkubatori un mentoringa programmas: "Ja kāda teic, ka man ir ideja, bet es nezinu, kā to īstenot, tad tas ir, vai nu slinkums, vai nu īstenībā idejas nav, vai arī sieviete tiešām ir iedomājusies, ka viņa tagad viena pati tos kalnus nogāzīs." Viņa uzsver, ka visiem tomēr nav nepieciešama uzņēmējdarbība: "Ja nav tā, ka tas pilnīgi acīs cērtas kā vajag, tad varbūt nevajag?"