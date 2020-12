Strādāt nav nedz spēka, nedz enerģijas. Kā būt produktīvākam mājās

Pateicoties pandēmijai, ir mainījusies arī mūsu izpratne par darbu. Uzņēmumi, kuri iepriekš uzsvēra nepieciešamību strādāt birojā, pēkšņi ir atvērti idejai par strādāšanu attālināti. Daļai darbinieku tas droši vien ir liels atvieglojums, kamēr daļai – īstas mocības. Kā motivēt sevi darbam mājās, kad nav nedz iedvesmas, nedz enerģijas? To skaidrojam raksta turpinājumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lielākajai daļai cilvēku darbs mājās varētu šķist apgrūtinošs – it īpaši sākumā. Sākot ar netīrās veļas kaudzēm un beidzot ar garlaicības māktiem mājdzīvniekiem, ir daudz traucējošu faktoru. Nevar arī noliegt, ka dažkārt pidžama un ērta darba vieta uz dīvāna nerada tādu pašu motivāciju, kāda ir, atrodoties birojā, raksta "Very Well Mind".

Neatkarīgi no tā, vai mājās esi viena pati, vai arī dzīvesvieta ir piepildīta ar čalojošu ģimeni un bērniem, būt produktīvai mājās nav nemaz tik vienkārši. Par laimi – ir vairākas stratēģijas, kas var palīdzēt uzturēt motivāciju, strādājot mājās.

Izveido grafiku

Ja darba diena nebūs strukturēta, tad, visticamāk, šķitīs, ka laika ir par maz. Iespējams, sāksi prokrastinēt, malkojot kārtējo kafijas krūzi, un tad līdz ar to darbs ievilksies līdz vakaram vai vēļ ļaunāk – līdz pat naktij. Var gadīties, ka, strādājot mājās, uzmanība novēršas no būtiskā, un uzdevumi, kas iepriekš aizņēma vien 20 minūtes, pēkšņi ieilgst divās stundās.

Tieši tāpēc tik liela nozīme ir skaidram grafikam. Nosaki laiku, kurā sāksi un kurā beigsi darbu, un centies to ievērot, cik vien vari.

Iekārto savu darba vietu

Iespējams, tev varētu rasties kārdinājums strādāt no gultas. Galu galā – tā, visticamāk, ir visērtākā vieta tavā miteklī. Un tomēr – tas nav labākais variants tavai labsajūtai un produktivitātei. Ja saistīsi gultu ar darbu, var ciest tavs miegs, un tavi miega traucējumi savukārt ietekmēs tavu nākamās dienas sniegumu. Lielākā daļa miega ekspertu iesaka gultu izmantot tikai gulēšanai un seksuālām aktivitātēm.

Līdz ar to – ir būtiski iekārtot ērtu un darbam piemērotu vietu, kur strādāt. Virtuves galds vai rakstāmgalds var būt labākas alternatīvas strādāšanai guļamistabā.

Plāno darbu mazos laika blokos

Ja sadalīsi lielos darbus mazākos darbiņos, un izplānosi konkrētus laikus, kad tos paveikt, izjutīsi mazāk satraukuma un kopumā būsi produktīvāka. Iespējams, tev radīsies vairāk motivācijas, ja noteiksi sev, ka, piemēram, nākamo 30 minūšu laikā tev ir jāizveido viens rēķins, nekā tad, ja zināsi, ka līdz pusdienlaikam tev ir jāizveido 50 rēķini.

Foto: Shutterstock

Laika plānošana arī prasa lielāku atbildību. Mazāk maldīsies pa sociālajiem tīkliem, ja zināsi, ka uzdevuma izpildei ir atvēlētas tikai 15 minūtes. Līdz ar to – tev būs mazāk iespēju prokrastinēt, kad būsi noteikusi sev stingrus termiņus.

Ierobežo traucējošos faktorus



Var gadīties, ka izjūti grūtības atkal pievērsties uzdevuma pildīšanai, ja kaut kas novērš tavu uzmanību. Traucēklis var būt jebkas, tāpēc pārliecinies, ka izslēdz skaņu telefonam un pārbaudi e-pastus vien reizi stundā (ja vien, protams, nav nepieciešamības to darīt biežāk). Ja strādā mājās ar bērniem, tad pacenties viņus nodarbināt ar kādām interesantām aktivitātēm, lai viņi būtu aizņemti un tik bieži nepārtrauktu tavu darbu. Vērtīgi var būt radīt dažus pamatnoteikumus par to, kādos gadījumos viņi drīkst traucēt tavu darbu. Par labu uzvedību vari viņus atalgot, paskaidrojot, ka pēc darba varēsiet kopā jautri pavadīt laiku.

Ievēro "10 minūšu likumu"

Noteikti nav viegli pārliecināt sevi sākt strādāt pie uzdevuma, kuru patiešām nevēlies darīt. Neatkarīgi no tā, vai vienkārši jūties nomākta un nogurusi, vai arī zini, ka darbs būs garlaicīgs, tas var būt patiešām grūti. Viens no labākajiem veidiem, kā pievērsties darbībai, kuru patiešām negribi veikt, ir ievērot "10 minūšu likumu". Pasaki sev, ka tev pie kaut kā ir jāstrādā tikai 10 minūtes. Pēc tam, kad 10 minūtes būs pagājušas, varēsi atpūsties, ja to vēlēsies.

Visticamāk, pēc 10 minūtēm būsi jau iegājusi darba ritmā un vēlēsies turpināt. Sākums parasti ir vissmagākā daļa, bet, ja to pārvarēsi, būs viegli rīkoties tālāk.

Foto: Shutterstock

Atalgo sevi

Iespējams, tu vislabāk strādā, ja zini, ka tevi gaida neliela atlīdzība. Piemēram, pasaki sev, ka varēsi noskatīties savu iecienītāko raidījumu, ja darbu paveiksi līdz pulksten 18. Vai arī pacienā sevi ar kādu gardu tēju, tiklīdz pabeigsi darbu pie ziņojuma rakstīšanas. Neliels stimuls bieži var palīdzēt strādāt efektīvāk.

Izaicini sevi

Tāpat kā sevis iepriecināšana, arī neliela sevis izaicināšana var mudināt strādāt aktīvāk. Piemēram, vari mēģināt uzrakstīt noteiktu zīmju skaitu 30 minūtēs. Kad redzēsi, cik paspēsi uzrakstīt 30 minūtēs, varēsi mēģināt rezultātu pārspēt nākamo 30 minūšu laikā. Tādējādi, iespējams, arī atklāsi kaut ko jaunu par sevi. Varbūt tu raksti ātrāk, kad sēdi pie virtuves galda, vai arī darbam vislabāk koncentrējies tūliņ pēc pusdienām. Uzzinot šos aspektus par sevi, varēsi veiksmīgāk plānot savu dienu. Apzinoties savu laiku, tu varēsi to arī saprātīgi izmantot.

Sagatavojies dienai

Ja dodies uz darbu, tad nākas celties agrāk, nedaudz sapucēties un, visticamāk, arī ieturēt nelielas brokastis. Strādājot no mājām, nereti daļa no šīm darbībām izpaliek, kas kopumā nav diez ko labi produktivitātes veicināšanai. Izkāp no savas pidžamas, uzvelc ērtu, bet pieklājīgu apģērbu, ja ir iespēja, uzklāj nedaudz grima, protams, nepārspīlējot. Pietiek kaut ar lūpu balzamu, ja tas liek tev justies sakoptākai un gatavākai turpmākajai dienai!