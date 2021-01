Trauksmainās jaunas darba nedēļas gaidas – kā mazināt svētdienas satraukumu

Kārtējā nedēļa tūliņ jau būs aizvadīta, un sāksies jauns darba cēliens. Lai arī svētdiena lielai daļai cilvēku ir brīva no darba un paredzēta pilnīgai atslodzei no tā, daudzi to nespēj izbaudīt, jo jau no pamošanās brīža izjūt trauksmi par gaidāmo darba nedēļu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Svētdienas trauksme ir gaidīšanas trauksme – trauksmes veids, kam raksturīga nepārvarama baiļu sajūta par kaut ko, kam drīzumā jānotiek –, ko daudzi cilvēki izjūt par gaidāmo nedēļu, it īpaši par atgriešanos darbā, skaidrots portālā ''Stylist''. Šāda veida trauksme ne tikai traucē izbaudīt nedēļas nogali, bet arī traucē kvalitatīvam miegam, tādējādi jauno darba nedēļu cilvēks uzsāk jau noguris. Un šāda veida trauksme ir biežāk sastopama, nekā tu, iespējams, domā.

''Nevēlēšanās, lai nedēļas nogale beigtos, vai vilšanās par to, ka arī nākamajā rītā nevarēsi izgulēties, ir sajūtas, ko piedzīvojam mēs visi. Tomēr, ja šīs domas sāk izpausties kā satraukums vai pat bailes, kas ilgstoši nodarbina tavu prātu vai kaitē tavai dienai un ietekmē tavu garastāvokli, tu, iespējams, piedzīvo svētdienas trauksmi,'' paskaidro ''BeSophro'' klīnikas sofroloģe un grāmatas ''The Life-Changing Power Of Sophrology'' autore Dominika Antiglio.

''Dažiem cilvēkiem šāda trauksme var kļūt arī hroniska – viņi visu dienu pavada ar iekšēju nemieru, kas negatīvi ietekmē cilvēka stresa līmeni, sociālo dzīvi, garīgo veselīgu un arī fizisko atjaunošanos. Cilvēki, kuri piedzīvo svētdienas trauksmi, bieži vien atklāj, ka katru pirmdienu iesāk ar dienu atskaiti līdz sestdienai. Šī vēlme būt prom no darba vides ir tiešs svētdienas trauksmes dzinulis.''

Lai gan dažiem cilvēkiem svētdienas trauksme parasti ir viņu dabiski noraizējušās personības papildinājums, citiem tas var liecināt arī par kaut ko satraucošāku. Protams, koronavīrusa pandēmijas laikā, kad daudzi joprojām strādā no mājām, vairs nav tieša satraukuma par atgriešanos fiziskajā darba vidē. Bet, tā kā daudziem cilvēkiem šobrīd ir paaugstināts stresa līmenis, nav nekas neparasts, ka vairums joprojām izjūt svētdienas trauksmi.

''Cilvēki, kuri dabiski ir vairāk trauksmaini, arī ir vairāk pakļauti svētdienas trauksmei. Ja tā ir ilgstoša, tas arī var liecināt par to, ka esi tuvu izdegšanai, tāpēc kārtīgi ieklausies savā ķermenī, lai laikus to pamanītu un varētu attiecīgi rīkoties,'' mudina eksperte.

Foto: Shutterstock

Ja arī tu teju katru svētdienu pavadi trauksmainās gaidās par jauno darba nedēļu, labā ziņa ir tā, ka ir paņēmieni, kurus vari izmēģināt, lai kontrolētu šīs stresa un raižu izjūtas. Turpinājumā piedāvājam iepazīties ar sertificētas psihiatres Venijas Manipodas ieteikumiem svētdienas trauksmes mazināšanai.

Tomēr paturi prātā – ja tava darba vide ir toksiska vai tā izdara lielu un konstantu spiedienu tavai mentālajai veselībai, un tas ir patiesais iemesls, kāpēc ik svētdienu pavadi trauksmainās gaidās par pirmdienu, iespējams, ir laiks apsvērt darba vai karjeras maiņu.

Ieplāno pašaprūpes laiku jaunajā nedēļā

Iespējams, tu esi ieradusi nedēļas nogalē atrast laiku tikai sev un kārtīgai atpūtai vai kādai patīkamai nodarbei, taču tev šis laiks nav jātaupa tikai sestdienai un svētdienai. Ja iespējams, kādas darba dienas noslēgumā ieplāno, piemēram, pastaigu ar ģimeni vai otro pusīti, vari arī sarīkot (šobrīd vēl attālinātu) spēļu vakaru ar draudzenēm vai kādu citu aktivitāti. Šādas aktivitātes darba nedēļu padarīs mazāk stresa pilnu. Svarīgi gan tās ierakstīt plānotājā blakus darba pienākumiem – pret pašaprūpes laiku izturoties kā pret darba pienākumiem, pastāv lielāka iespēja, ka tu patiešām iecerēto izdarīsi. Kā arī tas ir tikai normāli, ja laiku sev uztver kā vienu no prioritātēm.