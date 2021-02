Vadītāja atklātība veicina komandas darbu. Rūpes par kolektīvu, strādājot attālināti

Skaidrs, ka pandēmija ir būtiski ietekmējusi ne tikai ikkatra privāto, bet arī darba dzīvi. Lielākajai daļai nu nākas sadzīvot ar attālinātā darba realitāti. Kā saliedēt kolektīvu un nezaudēt interesi par darba procesu arī šādos apstākļos? Pieredzē dalās "Bite" personālvadības speciāliste Endija Kaševska.

Pandēmijas laikā lielākā daļa kolektīvu saliedējošo aktivitāšu ir pārgājušas tiešsaistē, atklāj Endija. Tas uzņēmumam bijis liels izaicinājums. Ik gadu "Bite" veido apmierinātības pētījumus, un, visbiežāk, tieši uzņēmuma vide, kultūra un cilvēki ir būtiskākie veiksmes faktori. "Tāpēc ļoti gaidījām šī gada rezultātus – domājām, kā nu būs. Par laimi, bijām ļoti pārsteigti un priecīgi uzzinot, ka nekas nebija būtiski mainījies. Kaut kādā veidā mums ir izdevies to saglabāt," viņa stāsta. Līdzšinējā realitāte vairs neļauj īstenot kolektīva saliedēšanas pasākumus klātienē, taču tas nenozīmē, ka tiem vajadzētu pavisam atmest ar roku. Kā stāsta Endija – uzņēmumam ir izveidota slepena "Facebook" grupa, kurā sadarbībā gan ar komunikācijas, gan arī ar personālvadības komandu tiek domāts par iekšējām aktivitātēm, kas darbiniekiem būtu interesantas un iesaistošas.

Kad nācās pievērsties attālinātajam darbam, uzņēmuma iekšienē tapa vairāki vadītāju video, kurā tie dalījās savās emocijās un pieredzē, strādājot no mājām. "Tas palīdzēja saprast, ka visiem cilvēkiem šīs problēmas ir vienādas. Nav tā, ka es viens sēžu stūrītī, šķiet, ka jūku prātā, jo tikai man tā ir. Šī dalīšanās deva tādu vieglumu," atzīst Endija. Kolektīva saliedēšanā veiksmīgi izrādījušies arī dažādi konkursi, kas radījuši darbinieku interesi. Lielu uzsvaru uzņēmumā lika tieši uz vadītāju darbību un to, kā to pārorganizēt. "Ir liela atšķirība, vai vada komandu klātienē, vai tiešsaistē. Ja esi uz vietas, tad vari otru uzmundrināt. Pie ekrāna ir citādāk. Ir dienas, kad tās ierīces pat negribas slēgt iekšā. Līdz ar to – sapratām, ka ir nepieciešams ātri izveidot apmācības, kurās gūt praktiskas un vērtīgas zināšanas. Tas attaisnojās," viņa piebilst. Pozitīvi tas atspoguļojās arī apmierinātības aptaujā. Tie vadītāji, kuriem iepriekš bijušas grūtības ar regulāru komunicēšanu, šobrīd novērtēti krietni pozitīvāk. "Covid-19 ir licis mainīt ikdienu. Ir svarīgi uzturēt komunikāciju, un šobrīd atsevišķām vadītāju grupām šī situācija pat nāk par labu."

Endija skaidro, ka pirmais Covid-19 vilnis bija liels pielāgošanās laiks. Ikkatram nācās saprast, kā justies un tagad rīkoties. Daudzos uzņēmumos var manīt, ka darbinieki sāk nogurt no attālinātā darba un līdz ar to – arī no tiešsaistes aktivitātēm. Kāda ir Endijas pieredze? "Es nejūtu, ka tā interese būtu noplakusi. Mēs arī individuāli runājam ar vadītājiem, mudinām ieklausīties darbiniekos. Iespējams, kādam jau šķiet, ka viss – es jūku prātā. Tad ar atsevišķu vienošanos ļaujam nākt uz biroju, ja tas emocionāli ir nepieciešams," viņa teic. Ir cilvēki, kuriem apstākļi nav piemēroti attālināti darbam. Kāds, iespējams, dzīvo vienistabas dzīvoklī ar vēl četriem cilvēkiem, tas tad, nenoliedzami, ir milzu izaicinājums.

Pēc komunikācijas ilgojas pat introverti

Pandēmijas laikā ir nācies mainīt kopējo vadības komunikācijas veidu. "Tā saucamajos "normālajos" laikos mērķu izvirzīšana un stratēģijas radīšana notika caur vadītājiem. Bija ikmēneša sapulces, kurās visi sanācām kopā un dalījāmies ar rezultātiem. Skaidrs, ka Covid-19 laikā bija jādomā par kaut ko citu, jo pieslēgties tiešsaistē un klausīties, ko katrs runā... Tas nesniegtu vēlamo rezultātu. Tā nu mēs pārorientējāmies un jau kopš maija veidojam regulāras sesijas, ko esam iesaukuši par "laivā ar vadības komandu"," stāsta Endija. Katru satikšanos tiešsaistē var vērot "Facebook" iekšējā grupā. Katrs vadītājs stāsta par to, kā iet uzņēmumā, kā veicas ar mērķu sasniegšanu, turklāt parādījusies iespēja vairāk iesaistīt arī darbiniekus. Ikkatrs pirms sapulces var anonīmi uzdot jautājumu. "Tas ir radījis krietni lielāku iesaisti, nekā pirms tam. Skaidrs, ka vadītāji, aizejot un sapulci un noklausoties citu runāto, ne vienmēr simtprocentīgi aiznes to informāciju tālāk.

Kā lielāko izaicinājumu Covid-19 laikā Endija min tieši komunikācijas trūkumu. Tas parādījies arī iekšienē veiktajā pētījumā, kurā uzdots jautājums: "kas ir tavi galvenie motivatori darbam?" Visbiežāk norāda atalgojumu, taču šobrīd izteikti parādās komunikācija. "Pat tie, kuri sevi uzskata par introvertiem, sāk teikt: "Tagad jau pietiek. Esam paspēlēšusies. Gribas tomēr to mijiedarbību!"

Vaicāta, vai nākotnē uzņēmums plāno saglabāt attālinātā darba formātu, Endija teic, ka vēl pirms pandēmijas atsevišķām amata grupām, kurām darba pienākumi neprasa obligātu klātbūtni birojā, bija iespēja reizi nedēļā darboties attālināti. "Protams, ir noteikti amati un komandas, kuras labprāt šādi turpinātu – režīmā, kurā strādāšana pamatā ir attālināti. Tomēr iekšienē esam nolēmuši, ka tik un tā saglabāsim to, ka mūsu galvenā tikšanās vieta ir birojs. Mēs saprotam, ka cilvēku iesaisti rada tieši darba vide un mijiedarbība ar citiem cilvēkiem. Tiklīdz, ja vien tā iespēja būs, noteikti ļausim atkal atgriezties birojā."

Citiem uzņēmējiem un vadītājiem Endija iesaka būt patiesiem un atklātiem. "Mūsu uzņēmuma vadītājs Kaspars Bulis, kad sākās Covid-19, publicēja atklātus video, kuros viņš atrodas mājās, sēž sporta tērpā, meitas krēslā, godīgi stāsta, kā šobrīd iet. Protams, piemin arī pateicības vārdus. Tāds patiesums ārkārtīgi atmaksājas – ja katrs vadītājs savā ikdienas procesā var ieviest arī ar darbu nesaistītus aspektus." Piemēram, ikmēneša sapulci var nobeigt ar sarunām par to, kā nu katram kolēģim gājis ar kādu apņemšanos pildīšanu. "Ja vadītājs ir atvērts, tas veicinās arī to, ka komanda ir priecīga un laimīga. Ir svarīgi ieviest darbā nelielu vieglumu."