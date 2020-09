Vērtīgi ieteikumi sarunai par paaugstinājumu un lielāku algu

Dzīvē ir dažādas grūtības, kuras nākas pārvarēt. Darbā, iespējams, viena no nervu kutinošākajām situācijām ir saistīta ar lūgumu pēc darba vai algas paaugstinājuma. Skaidrojam, kāpēc ir muļķīgi baidīties no šī "bubuļa" un ko ir būtiski ņemt vērā, pirms šādas sarunas uzsākšanas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja līdzinies citiem, visticamāk, ir pagājis krietns laiks, kopš pēdējo reizi lūdzi paaugstinājumu, vai arī, ļoti iespējams, nekad to vēl neesi darījusi. Tas ir pārsteidzoši, ņemot vērā to, cik liela nozīme naudai ir mūsu dzīvēs. Daudzi nekad nav prasījuši lielāku algu, jo jūtas neērti par sarunas sākšanu vai arī nevēlas izklausīties mantkārīgi, taču tas ir pavisam muļķīgi. Ir jāsaprot – paaugstinājuma lūgšana ir ļoti normāla darba sastāvdaļa, un, ja izvairies to darīt neērtības dēļ, iespējams, atsakies no ievērojamas naudas summas tikai tāpēc, ka baidies no sarunas, kura var aizņemt vien dažas minūtes. Tieši tāpēc, iedvesmojoties no "Cut", raksta turpinājumā apskatām svarīgāko, kas jāzina, pirms uzsāc šādu sarunu.

1. Apzinies, ka lūgt paaugstinājumu ir pavisam normāli

Tu neesi alkatīga, prasot paaugstinājumu vai lielāku algu. Pieņemot, ka tavs vadītājs ir kaut nedaudz saprātīgs un viņam ir iepriekšēja pieredze cilvēku pārvaldībā, viņš zinās, ka tā ir normāla daļa no darba procesa. Tavs vadītājs, visticamāk, nedomās: "Cik bezkaunīgs lūgums – viņa šeit atrodas tikai naudas dēļ!" Skaidrs, ka mēs strādājam, lai nopelnītu naudu, un tas ir pilnīgi saprotami.

Pat ja tavs vadītājs beigās nepasaka "jā", jūsu attiecības no tā necietīs, ja vien neprasi summu, kura neatbilst darba tirgum, un tev patiesi ir atbilstoša darba pieredze.

Padomā par to šādā veidā – paaugstinājums parāda, ka tagad tu strādāsi augstākā līmenī nekā iepriekš, kad tev bija mazāka alga. Paaugstinājums nav dāvana vai izpalīdzēšana – tādā veidā darba devēji maksā algu patiesajā tirgus vērtībā par tavu darbu un cenšas tevi noturēt, jo pretējā gadījumā tu vēlēsies atrast citu darbavietu, kur maksās konkurētspējīgi.

2. Ievēro emocionālo inteliģenci, izvēloties sarunas laiku

Tu vērsīsies pie sava vadītāja, lai lūgtu paaugstinājumu. Tavs vadītājs arī ir cilvēks ar normālām cilvēciskām emocijām. Tas nozīmē, ka tev nevajadzētu runāt par savu algu, kad viņš ir īpaši satraukts, piedzīvo dranķīgu dienu vai nervozē par budžeta samazināšanu. No otras puses – ja tev nupat ir bijuši panākumi darbā vai esi ieguvusi atzinīgu novērtējumu par augsta līmeņa projektu, un šķiet, ka priekšnieks ar tevi ir apmierināts, tad ir īstais brīdis uzsākt šo sarunu.

3. Ja kopš tavas algas noteikšanas jau gadu strādā lieliski, ir laiks lūgt paaugstinājumu vai algas pielikumu

Daži uzņēmumi katru gadu pārskata savu darbinieku algas, izvērtējot to darbību konkrētajā gadā. Taču daudzos uzņēmumos šis jautājums netiek apskatīts, ja vien darbinieks pats neizrāda iniciatīvu. Vispārīgi runājot, ja ir pagājis gads vai vairāk kopš pēdējās reizes, kad tev ir bijusi saruna par algu, un tu esi strādājusi lieliski, tava vēlme pēc paaugstinājuma vai algas pielikuma ir pamatota.

Bet, ja tava alga ir jau palielināta pēdējo 12 mēnešu laikā, sagaidīt vēl vienu algas pielikumu nav visai reāli. Tas pats attiecas arī tad, ja vēl gadu neesi nostrādājusi uzņēmumā. Tam var būt daži izņēmumi, piemēram, ja darbs ir izrādījies būtiski atšķirīgs no tā, kas tika apspriests, kad tevi pieņēma darbā. Piemēram, tavs vadītājs tev liek ceļot 75 procentos gadījumu no tava darba laika, kamēr tu vienojies par darbu, kas pamatā notiek klātienē.

Protams, ir jāpievērš uzmanība arī tam, cik labi tu paveic savu darbu. Ja esi pieļāvusi daudz kļūdu vai arī vadītājs nav apmierināts ar tavu darbu, lūgums pēc paaugstinājuma nospēlēs pret tevi, turklāt, vadītājs, visticamāk, nodomās, ka nespēj sevi adekvāti novērtēt.

Foto: Shutterstock

4. Pievērs uzmanību tam, kā darbojas uzņēmums, kurā strādā

Ja strādā uzņēmumā, kas parasti paaugstinājumus piešķir reizi gadā, pievērs uzmanību tam, kad tas notiek. Dažās vietās tas varētu būt ap to laiku, kad pienāk tava strādāšanas "gadadiena". Citi vērtē visu darbinieku algas vienlaicīgi, piemēram, katru decembri. Tas bieži vien ir saistīts ar darba devēja budžeta veidošanas procesu. Tiklīdz zini, kad tas notiek, sāc plānot sarunu ar priekšnieku vismaz mēnesi vai divus pirms šī procesa sākuma. Ja gaidīsi līdz brīdim, kad lēmumi par paaugstinājumiem jau ir pieņemti, visticamāk, būs par vēlu veikt kādas izmaiņas.

5. Noskaidro, cik vērts ir tavs darbs

Ja nezini, kāda ir tava darba likme, it īpaši tavā ģeogrāfiskajā apgabalā (jo dažādos reģionos var būt būtiskas atšķirības), noskaidro to, pirms prasi paaugstināt algu. Ja izrādās, ka esi jau tirgus augšgalā, ņem to vērā, domājot par to, ko ir saprātīgi prasīt. Līdzīgi rīkojies arī situācijā, kad uzzini, ka saņem krietni par maz.

6. Kā prasīt?

Cilvēki bieži domā, ka viņiem būtu jāsniedz detalizēta informācija par to, kāpēc viņi ir pelnījuši vairāk naudas, taču visbiežāk lūgums var būt salīdzinoši īss. Protams, tev ir jāpastāsta, kāpēc domā, ka esi pelnījusi paaugstinājumu, tas ir, kādi ir tavi pienākumi un pienesums uzņēmumam. Taču tev nav jāsagatavo "PowerPoint" prezentācija, izklāstot visus savus plusus.

Ja tev ir prātā konkrēts skaitlis, ir labi to nosaukt, bet bez tā var iztikt. Vienlaikus esi gatava atbildēt, ja tev uzdod šādu jautājumu. Ja zini, ka tavam priekšniekam tavas algas paaugstinājumam būs jāgūst apstiprinājums no vēl kāda cita vadītāja, izveido sarakstu ar saviem lielākajiem paveiktajiem darbiem. Sarakstam vajadzētu būt īsam – ne vairāk kā vienai lapai, kurā izcel savus nozīmīgākos pienākumus. Ja tev ir statistika par to, kāda ir konkurētspējīga alga tavā jomā, iekļauj arī to.

7. Koncentrējies uz saviem sasniegumiem, nevis finanšu problēmām

Iespējams, tu prasi paaugstinājumu, jo ir palielinājusies tava īres maksa vai vēlies vairāk sakrāt pensijai, taču tā nav tava priekšnieka darīšana. Pamatojumam, kāpēc vēlies paaugstinājumu, ir jābūt saistītam ar tavu darbu un tavu vērtību.