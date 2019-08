Vai mēs to gribam vai nē, naudai mūsu dzīvē ir ļoti liela loma. Tas, cik lieli ir mūsu ienākumi, nosaka, kur dzīvojam, kāda ir mūsu mašīna, ko ēdīsim vakariņās, vai apmeklējam teātri un dodamies ceļojumos. Netrūkst cilvēku, kas uzskata, – ģimenes galvenajam apgādniekam jābūt vīrietim, bet sievietei jārūpējas par mājsaimniecību. Taču, laikam ritot un sabiedrībai mainoties, arī sievietes ir izcīnījušas savu vietu darba tirgū un nereti pat ir veiksmīgākas un labāk pelnošas nekā vīrieši – viņu attiecību partneri.

Šāds attiecību modelis, kad sieviete pelna vairāk nekā vīrietis, ne vienmēr ir pieņemams abiem partneriem. Tāpat arī iespējams saskarties ar sabiedrības nosodījumu, jo daļai cilvēku nav saprotams, kā tas var būt, ka tiek pārkāptas tradicionālās vērtības, kur vīrietim būtu jāpelna vairāk. Šoreiz skaidrojam, kā attiecības ietekmē modelis, kurā sieviete pelna vairāk nekā viņas mīļotais, vai to vajadzētu slēpt un kā savstarpēji pārrunāt finanses. Savā pieredzē par attiecībām, kurās sieviete bijusi galvenā pelnītāja, dalās arī bijusī finansiste un kulinārijas eksperte Ilze Jurkāne.

Viņa nekad nav kautrējusies par saviem ienākumiem un aicina arī citas sievietes rūpēties par savām finansēm: "Man šķiet, ka tas ir viens no svarīgākajiem momentiem – neviena sieviete nekad nedrīkst būt finansiāli atkarīga no vīrieša. Ja viņas finanses ir vīrieša rokās, viņa ir spiesta paciest potenciāli nepatīkamus momentus, viņa ir spiesta savus standartus un morāli sagrozīt. Agrāk vai vēlāk tas sāk grauzt tavu dvēseli. Tā ir bijusi manas dzīves lielā laime, ka es esmu bijusi kopā ar kādu vīrieti tāpēc, ka esmu gribējusi būt ar viņu kopā. Tāpat es visu savu mūžu esmu varējusi teikt – "Es aizeju" vai "Jāaiziet ir tev". Man nekad nav bijis jābūt ar vīrieti naudas dēļ, jālūdz nauda vai jāatskaitās par to, ka esmu nopirkusi vienu kleitu par daudz."