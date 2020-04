Visam savs uzdevums: ko nedarīt darba datorā, lai neriskētu ar amatu

Mūsu ikdiena ir ļoti pakļauta tehnoloģijām, tostarp arī iztikas pelnīšana. Iespēju robežās daudzi uzņēmumi saviem darbiniekiem nodrošina darba mobilos telefonus, datorus un citus rīkus, lai palīdzētu vairāk nodalīt personīgo dzīvi no darba un lai maksimāli nodrošinātu tikai iekšēju jebkādas uzņēmuma informācijas apriti. Taču šis darba nodrošinājums arī uzliek papildus ierobežojumus.

Pavisam noteikti pozitīvais, ko sniedz tehnoloģijas, ir tas, ka nepieciešamības gadījumā tās vari paņemt mājās, kas šobrīd, kad daudzi darba vidi ir pārcēluši uz savu mitekli, ir ļoti svarīgi. Tomēr, lai arī mājas gaisotne var aicināt tevi arī darba datorā darīt to, ko esi ieradusi savā personīgajā, no šī aicinājuma vislabāk atteikties. Kāpēc? Tas, ka strādā no mājām, nenozīmē, ka ir mainījusies tava darba ikdiena un vari darīt to, ko darbā nedarītu, piemēram, ''Youtube'' video skatīšanās vai kas cits.

Tāpat jāatceras, ka, lai arī to nedrīkst bez pamatota iemesla, visticamāk uzņēmuma IT darbinieki pavisam viegli var piekļūt tava darba datorā esošajai informācijai attālināti. Bet tu noteikti negribēsi, ka, piemēram, darba datora interneta vēsturē kāds cits ierauga kaut ko, kam tur nevajadzētu būt. Turpinājumā, iedvesmojoties no portāla ''Reader's Digest'', piedāvājam iepazīties ar darbībām, kurām vislabāk izmantot tikai tavā īpašumā esošo datoru vai citas tehnoloģijas, kas nav nepieciešamas darbam.

Uzglabā personīgos failus

Personīgo failu uzglabāšana darba datorā var šķist vilinoša iedomas ''tas ir ļoti droši'' dēļ. Kas vēl – šo iedomu tikai pastiprina tas, ka ikdienā darba datorā uzglabājam daudz svarīgu failu par mūsu klientiem, darba uzdevumiem, datiem u.tml. Taču vienmēr pirms apsver domu, kādā darba failu mapītē noglabāt arī kaut ko, kas domāts tikai tev, atceries – neskatoties uz to, ka, ļoti iespējams, darba dators lielākoties atrodas tikai pie tevis, arī citi var piekļūt tajā glabātajai informācijai. Tāpat citiem kolēģiem piekļūt taviem personīgajiem failiem būs īpaši viegli, ja darba vietā ir kopīga failu uzglabāšanas sistēma.

Runā sliktu

Daudzās darba vietās ir ieviesta kopīgā ziņu apmaiņas sistēma, kur ikdienā iespējams sarakstīties ar jebkuru uzņēmuma darbinieku. Nav šaubu, dažkārt šajās saziņu sistēmās kolēģi, kas ir draudzīgās attiecībās, mēdz pārrunāt arī ar darbu nesaistītas lietas. Tāpat var rasties kārdinājums pasūdzēties otram par kādu citu kolēģi vai priekšnieku. Taču pirms runāt sliktu nepieciešams kārtīgi apdomāties. Kāpēc? Neskatoties uz to, ka tas būs tavs un kolēģa privātais čats, tavam uzņēmumam ir iespēja piekļūt ikvienai sarakstei. To paturot prātā, tu pavisam noteikti negribēsi, lai tavi izteikumi nonāk pie priekšniecības, kas lemj par atlaišanu un pieņemšanu darbā.