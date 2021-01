14 pikantas idejas, kuras dzīves laikā izmēģināt ikvienam mīlniekam

Rutīna, šķiet, ir neizbēgama ikvienā dzīves jomā, tostarp attiecībās un seksuālajā dzīvē. Un tā dažkārt var būt pat ļoti bīstama – novest pie izdegšanas, nesaskaņām, pat šķiršanās. Par laimi ir dažādi veidi, kā no tās izlauzties un ikdienu padarīt aizraujošu. Runājot par gultas priekiem, rutīnas uzveikšanai talkā var nākt seksa mērķu saraksts (angļu val. – ''bucket list'').

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

To dēvē arī par mērķu sarakstu, kas jāizpilda sava mūža laikā. Un ja šādus mērķus visbiežāk izvirzām saistībā ar karjeru, ģimeni un akadēmiskajiem sasniegumi, kāpēc gan tādi nevarētu būt arī saistībā ar seksuālo piepildījumu? Ja tev vēl šāda saraksta nav, ir pēdējais laiks to izveidot, ko vari darīt viena vai arī kopā ar mīļoto. Iedvesmai turpinājumā piedāvājam dažas idejas.

Nodarbojieties ar seksu it visur savā miteklī

Klīniskā psiholoģe un sertificēta seksta terapeite Dženeta Brito portālā ''Women's Health'' iesaka seksu ''izvest'' no guļamistabas, protams, ja nedzīvo studio tipa dzīvoklī, kur guļamistaba, viesistaba un virtuve ir viena telpa. Lieciet lietā iztēli un mīlas priekiem izmantojiet visu, ko sniedz tava un partnera mitekļa ērtības, piemēram, virtuves galdu, dīvānu, veļasmašīnu, kafijas galdiņu – jebko, kas ienāk prātā. Protams, vislabāk pirms tam pārbaudīt, cik izturīgas un stabilas ir jūsu izvēlētās virsmas, tādā veidā izvairoties no traumēšanās.

Lasiet viens otram priekšā erotiku

Šķiet, filma ''Greja piecdesmit nokrāsas'' ir pazīstama ikvienam, taču, neraugoties uz to, ka, iespējams, to jau ar mīļoto esat redzējuši, mīlas dzīves iekvēlināšanai lieti var noderēt grāmatas, pēc kuras sižeta uzņemta filma, iegāde. Pirmajā mirklī erotisko ainu lasīšana otram priekšā var šķist muļķīga un neveikla, bet arī smiekliem ir liels spēks, kas var radīt pareizo gaisotni kaismīgām izpriecām. Un, protams, ja Greja un Anastasijas mīlas stāsts jūs nevilina, arī latviešu autoru grāmatu plauktos iespējams atrast ko pikantāku, piemēram, kādu no Karīnas Račko seksa dižpārdokļiem.

Sekss pa tālruni

Šī brīža apstākļi pieprasa jaunus risinājumus. Iespējams, tev un mīļotajam šobrīd nav iespējams fiziski satikties, bet tas nav iemesls, lai aizmirstu par mīlēšanos. Te talkā var nākt telefona zvans, kura laikā otram atklāt, ko ar viņu darītu, ja varētu būt viens otram blakus. Un pat tad, ja dzīvojat kopā, ir iespējams izmēģināt šāda veida mīlas izpriecas, katram esot savā istabā un sazvanoties. Tas arī būs īsts pārbaudījums – vai būsiet spējīgi nemesties laukā no istabas, lai steigtu pie mīļotā?

Foto: Shutterstock

Kopīgi skatieties pornogrāfiju

Iespējams, ar partneri vēl nekad iepriekš neesat savās sarunās pieminējuši pornogrāfiju, taču tā var būt lielisks palīgs ne tikai individuālām izpriecām, bet arī divatā. Kopīgi varat izvēlēties vienu video vai arī katrs ieteikt savu iecienītāko. Filma ne tikai jūs mudinās pašiem ķerties pie lietas, bet var arī kalpot kā pamats sarunai par to, ko jūs vēlētos guļamistabā izmēģināt, kas jūs uzbudina u. tml.

Lomu spēles

Mēs katrs kādā brīdī nogurstam būt mēs paši. Lai izrautos no rutīnas un vienlaikus izpriecātos, lieti var noderēt lomu spēles. Pirms sākt rotaļas, ar partneri parunājiet par to, kas katram patīk, kādas lomas gribētu izspēlēt u. c., un vienojieties par vakaru, kad kādu no ''izrādēm'' izspēlēsiet. Atceries, ka tam nav jābūt nekam sarežģītam. Piemēram, varat izlikties par svešiniekiem, kas nejauši satikušies bārā vai atvaļinājumā kādā siltākā zemē. Un ar laiku varat iegādāties pat lomu spēlēm atbilstošus tērpus. Viss atkarīgs no jūsu fantāzijas un vēlmēm.

Iegādājieties seksīgu galda spēli

Galda spēles, šķiet, šobrīd ir ieguvušas īpaši lielu popularitāti. Un kāpēc gan spēļu vakaru nepadarīt pikantu? Spēļu variācijas ir dažādas, sākot no metamajiem kauliņiem un beidzot ar patiesības vai riska kartītēm, atliek vien kopīgi izvēlēties īsto.

Izmantojiet vebkameru

Šis ir vēl viens lielisks veids, kā izpriecāties kopā ar partneri, neesot viens otram blakus. Iespējams, pirmajā mirklī var šķist neveikli sev pieskarties vai stāstīt savas vēlmes, kamēr otrs uz tevi skatās, bet tieši šis acu kontakts un nespēja otram pieskaries uzbudinājumu palielinās. Protams, ja jau zvana sākumā abi saprotat, ka tas nav priekš jums, zvans nav jāturpina.

Iesaistiet pieaugušo rotaļlietas

Tādas pieaugušo rotaļlietas kā vibrators vai dildo nav domātas tikai izpriecām vienatnē – tās izmantojot mīlas izpriecās kopā ar partneri, varat ieviest jaunas sajūtas. Ja jūsmājās šādu rotaļlietu vēl nav, papildus noskaņu varat radīt, kopīgi internetā iegādājoties to, ko abi vēlētos izmēģināt iesaistām jūsu mīlas dzīvē.

Foto: Shutterstock

Dodiet iespēju acu aizsējiem

Paturpinot par pieaugušo rotaļlietām, tās nav tikai vibratori, roku dzelži vai pātadziņas, bet arī acu aizsēji. Kāpēc? Atņemot vienu maņu, citas pastiprinās. Un kā acu aizsēju var izmantot jebko – šlipsi, T-kreklu, acu masku miegam u. c.

Dalieties savās seksuālajās fantāzijās

Katram ir sava seksuālā fantāzija vai pat vairākas. Par tām runājot ar savu partneri, pastāv iespēja, ka fantāzijas varētu kļūt par realitāti. Tāpēc ņem mīļoto aiz rokas, un beidzot no sirds izrunājieties par savām vēlmēm guļamistabā.

Sarīko seksīgu šovu

Partnerim pārnākot no darba pēc garas un nogurdinošas dienas, pārsteidz viņu ar seksīgu šovu. Parūpējies par telpas apgaismojumu, izvēlies atbilstošu mūziku, ietērpies pikantākajā apakšveļā, apsēdini mīļoto uz krēsla un nodejo viņam kādu klēpja deju. Kad priekšnesums būs beidzies, nespēsiet viens no otra atraut rokas.

Izveidojiet pikantu mūzikas atskaņošanas saraksti

Noskaņai ir liela nozīme, un to var ietekmēt dažādi faktori, tostarp pareizās mūzikas izvēle. Ar partneri veltiet kādu vakaru, lai kopīgi izveidotu mūzikas atskaņošanas sarakstu ar pikantākajām dziesmām, kuru nākamo izpriecu laikā uzlikt fonā.

Izspēlējiet savu mīļāko filmas, seriāla vai grāmatas seksa ainu

Foto: Shutterstock

Ikviens ir skatījies kādu filmu, kurā galvenie varoņi beidzot nododas kaislībām, un šie kadri vien uzdzen tirpas un iedarbina paša fantāziju. Kāpēc gan kopā ar mīļoto neizmēģināt dzīvē izspēlēt tādu pat ainu? To darot, jūs nošausiet divus zaķus ar vienu šāvienu – izmantosiet savu fantāziju un iejutīsieties citu lomās.

Sarīkojiet fotosesiju

Ja neesat raduši kopīgi fotogrāfēties apģērbti, šis sākotnēji varētu būt īsts izaicinājums, taču pavisam noteikti tā vērts. Varat sākt ar pašu mājas ''studiju'', kur pikantu fotogrāfiju uzņemšanai uzstādiet taimeri. Savukārt, kad arods apgūts un kūtrums pazudis, varat jau pieteikt šādu fotosesiju pie profesionāla fotogrāfa. Tiesa, ar fotogrāfiju uzglabāšanu esiet uzmanīgi, lai tās nejauši netiek kādam nosūtītas vai publicētas, ja vien tāds nav bijis foto uzņemšanas mērķis.