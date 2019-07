Apnicis būt bez partnera: ieteikumi dzīves un sajūtu uzlabošanai

Būt vienai un bez attiecībām nav nekas nosodāms. Ir sievietes, kas izbauda neatkarību un priecājas par iespēju veltīt laiku savām interesēm un savu talantu izkopšanai. Tomēr ne visām izdodas būt laimīgām, ilgstoši esot bez attiecībām. Šādos gadījumos nereti nākas ar skaudību nolūkoties uz dāmām attiecībās vai tām, kas spēj no sirds izbaudīt vienatni.

Lai attiecību neesamību tu pati neuzskatītu par trūkumu un tava dzīve būtu piepildītākā, ir vērts ieklausīties "Huffpost" attiecību ekspertu ieteikumos cilvēkiem, kam apnicis būt vieniem un bez attiecībām.

Investē laiku un enerģiju draudzībās

Cilvēks ir sociāla būtne, un ikvienam no mums ir nepieciešams cilvēcisks kontakts. Ja tev šķiet, ka ilgojies attiecību, pajautā sev, vai tev netrūkst arī cita veida sociālo kontaktu. Iespējams, tevi tracina, ka vakari jāpavada vienatnē un piektdienas vakaram atkal neko neesi ieplānojusi. Šādā situācijā palīdzēt var tikšanās arī ar draudzenēm un draugiem. Ja tev trūkst fiziska kontakta un apskāvienu, tos tev var sniegt arī citi tuvinieki. Draudzību uzturēšana un rūpes par attiecībām ar tuviniekiem, protams, neaizstās vēlmi pēc romantiskām attiecībām, bet uzlabos tavu pašsajūtu un mazinās vientulības sajūtu.

Izvairies no nākotnes pareģošanas

Ja ilgi esi bez attiecībām, ir ļoti viegli iekrist galējībās un sākt sevi norakstīt, paredzot savu nākotni. Nereti tas nozīmē – pārliecību, ka tu būsi viena arī pēc 10 vai 15 gadiem vai ka sev piemērotu partneri nesastapsi nekad. Nereti šādas bailes saistās ar kādu noteiktu vecumu, ko sev esi noteikusi, kā to, kurā būt bez attiecībām būtu īpaši šausminoši. Nav iespējams paredzēt, kas notiks nākotnē, un, ja sev stāstīsi, ka mūžīgi būsi viena, tu labāk noteikti nejutīsies.

Nepadodies attiecībā uz randiņiem

Ja tev ir noriebušies mūžīgie randiņi, kas tā arī nepāraug nopietnās un cieņpilnās attiecībās, iespējams, ka šim padomam sekot ir visgrūtāk. Tomēr ir jācenšas sevi pārliecināt, ka to darīt ir vērts. Protams, tas nenozīmē doties uz kādu randiņu teju katru dienu, bet nepadodies pavisam. Centies iepazīt jaunus cilvēkus un sniedz iespēju viņiem labāk iepazīt arī tevi.

Pievienojies cilvēku grupām, ar ko tev ir līdzīgas intereses

Pievienojies interešu klubam vai sāc apmeklēt nodarbības, kas atbilst tavām interesēm. Tas dos iespēju pavadīt laiku tā, kā tev patīk, un satikt jaunus cilvēkus, kam ir līdzīgas intereses. Šādas aktivitātes pavērs lielākas iespējas satikt, kādu, ar ko tev ir daudz kopīga. Un pat tad, ja nesatiksi savu nākamo partneri, tas būs vērtīgi un patīkami pavadīts laiks.

Neļaujies spiedienam, ka tev obligāti jābūt attiecībās

Sievietēm vēlme būt attiecībās ļoti bieži ir saistīta arī ar sabiedrības gaidām un izpratni par to, kā viņai ir jādzīvo, kad jāveido attiecības un jālaiž pasaulē pēcnācēji. Ļoti bieži sabiedrības spiediens un kultūra liek sievietei savus ilgtermiņa mērķus saistīt ar attiecību un ģimenes veidošanu. Centies nepakļauties šim spiedienam, bet koncentrējies uz savām vēlmēm un sajūtām. Vai tu par to, ka tev nav attiecību jūties slikti tikai tad, kad citi tev to aizrāda? Ja vēlies attiecības tikai tāpēc, lai kādam citam kaut ko pierādītu, iespējams, tu tās nemaz tik ļoti nevēlies. Tas nav viegli, bet ir jāmācās koncentrēties uz savām vēlmēm, nevis sabiedrības gaidām un uzliktajām normām.