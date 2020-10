Arī sīkumiem ir nozīme. Izplatītākās kļūdas, lietojot kontracepciju

Sekss ieņem nozīmīgu vietu jebkurās attiecībās un teju ikviena cilvēka dzīvē. Lai arī agrāk mīlas priekiem galvenokārt nodevās praktisku iemeslu dēļ, tas ir, lai radītu pēcnācējus, mūsdienās tikpat liela nozīme procesā ir labsajūtai un baudai. Tieši tāpēc ir tik svarīgi izvēlēties sev piemērotu kontracepciju, un pats galvenais – izmantot to pareizi, lai nenāktos piedzīvot kādu negaidītu pārsteigumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visi cilvēki pieļauj kļūdas, tā ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Bet, runājot par kontracepciju, sekas kļūdām var būt lielas – neplānota grūtniecība vai seksuāli transmisīvo infekciju slimības.

Aptuveni katra ceturtā grūtniecība pasaulē ir neplānota, un lielākoties tā ir rezultāts nepareizai kontracepcijas lietošanai. Ņemot vērā, ka ir tik daudz pieejamu kontracepcijas iespēju, ir viegli atrast metodi, kas vislabāk der katra vajadzībām. Vienlaikus ir būtiski sekot norādēm, lai pārliecinātos, ka izvēlētā metode darbojas tā, kā tai vajadzētu. Šī iemesla dēļ, iedvesmojoties no "Web MD", esam apkopojuši izplatītākās kļūdas, no kurām izvairīties, nododoties mīlas izpriecām.

Tu nelieto hormonālās tabletes pēc grafika

Neatkarīgi no tā, vai lieto kombinēto perorālo kontracepcijas līdzekli (tabletes, kurās ir gan estrogēna, gan progestīna hormoni), vai mini tabletes (tikai ar progestīnu), tās ir jālieto katru dienu vienā un tajā pašā laikā, vienalga – nodarbojies ar seksu vai ne. Laiks ir īpaši būtisks, lietojot mini tableti. Ja tu neievērosi grafiku, visticamāk, tablete netraucēs tavai ovulācijai, kas palielina grūtniecības iespēju.

Kā no tā izvairīties?

Ievēro grafiku. Uzstādi modinātāju telefonā, ja tik un tā aizmirsti, pievieno uzdevumu savai dienaskārtībai vai kalendāram, vai arī lejupielādē lietotni, kas atgādina par tabletes iedzeršanu. Tas palīdzēs izveidot ieradumu tableti iedzert laikā, kas padara to efektīvāku grūtniecības novēršanā.

Ja tomēr esi piemirsusi iedzert tableti, seksa laikā noteikti izmanto kādu rezerves kontracepcijas metodi, piemēram, prezervatīvu vai diafragmu, un iedzer tableti, tiklīdz par to atceries. Ja neatceries līdz pat nākamajai dienai, sazinies ar ārstu, lai noskaidrotu, kā rīkoties tālāk. Visticamāk, tev viss būs jāsāk no jauna.

Tu lieto medikamentus, kas var ietekmēt kontracepciju

Tabletes, plāksteri un maksts gredzeni novērš grūtniecību, veicot izmaiņas hormonos, taču daži medikamenti vai uztura bagātinātāji var pazemināt šo hormonu līmeni tavā ķermenī. Šādi medikamenti ir, piemēram, zāles pret HIV, medikamenti, kas paredzēti epilepsijas slimniekiem, un citi. Arī atsevišķiem uztura bagātinātājiem, piemēram, asinszālei, var būt līdzīgs efekts.

Kā no tā izvairīties?

Pirms sāc lietot hormonālo kontracepciju, konsultējies ar savu ārstu par visiem medikamentiem, uztura bagātinātājiem un vitamīniem, ko tu lieto ikdienā, pat ja tie šķiet pavisam nekaitīgi. Galu galā – šādu muļķīgu kļūdu dēļ diezin vai vēlies riskēt.

Foto: Shutterstock

Pirms lietošanas nepārbaudi diafragmu

Diafragma izskatās līdzīga mazam kausiņam. To ievieto maksts iekšpusē, lai noslēgtu dzemdes kaklu, tādējādi bloķējot spermas nokļūšanu dzemdē. Apmēram divas stundas pirms seksa ir jāsagatavo diafragma, pievienojot tai spermicīdu un ievietojot to līdzīgi, kā izmantojot tamponu. Tā kā šī metode prasa lielāku sagatavošanos, diafragma pat nemanot var tikt bojāta.

Kā no tā izvairīties?

Ir svarīgi rūpēties par diafragmu arī brīžos, kad to nelieto. Tas nozīmē – mazgā to ar ziepēm un siltu ūdeni, ļauj tai nožūt, un uzglabā to tīrā, sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem un karstuma. Ieteicams arī pārbaudīt, vai tajā nav plaisu, caurumu vai grumbu. Ievieto tajā nedaudz ūdens, lai noskaidrotu, vai tā nelaiž cauri. Ja atrodi kādu bojājumu, konsultējies ar ārstu par jaunas iegādi, un pa to laiku izmanto citu kontracepcijas veidu.

Izmanto vecus vai bojātus prezervatīvus

Ir viegli nopirkt prezervatīvu paciņu, nogrūst to kādā skapītī un par to aizmirst uz kādu laiku. Un tomēr – prezervatīviem ir derīguma termiņš! Būtiska nozīme ir arī to uzglabāšanas vietai. Turot prezervatīvus makā vai bikšu kabatā, ir liela iespēja tiem sabojāties no ķermeņa karstuma un berzes.

Kā no tā izvairīties?

Pārbaudi prezervatīvu derīguma termiņus un nomaini tos, kad tie kļūst veci. Pacenties atcerēties, ka prezervatīvus arīdzan ir jātur prom no karstuma vai siltuma. Glabā tos vēsā, sausā vietā, piemēram, naktsskapītī.

Izvēlies lubrikantu, kas veidots uz eļļas bāzes

Zīdaiņu eļļa, vazelīns un jebkurš cits lubrikants, kura pamatā ir eļļa, novājina prezervatīva lateksu un līdz ar to – izraisa plīsumus un bojājumus. Arī prezervatīvi ar spermicīdiem, kas izgatavoti no nonoksinola-9, var izraisīt kairinājumu un palielināt HIV infekcijas risku sievietēm, kuras tos bieži lieto.

Kā no tā izvairīties?

Ja lieto prezervatīvu, izmanto lubrikantu, kura pamatā ir ūdens vai silikons.

Atceries – pirms jebkuras kontracepcijas metodes izvēles ir ieteicams konsultēties ar ārstu, kurš palīdzēs saprast, vai tevis interesējošā metode ir vislabākais variants tev un tavām vajadzībām, kā arī paskaidros, kā to pareizi izmantot. Galvenais ir būt atklātai par to, kas tev ir nepieciešams, un nebaidīties uzdot jautājumus, pat ja tie šķiet muļķīgi.