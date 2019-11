Astoņas ķermeņa valodas zīmes, kas liecina par simpātijām

Satiekot šķietami simpātisku vīrieti, nereti neviļus sākam flirtēt vai citādi pievērst viņa uzmanību. Tāpat arī mēģinām viņa uzvedībā – mīmikā, žestos – atpazīt kaut ko, kas varētu liecināt – arī tu viņam patīc. Dažkārt abpusējās simpātijas ir viegli nolasāmas, bet citu reižu iedomas bijušas maldīgas, kas liek vaigiem sarkt un rada vēlmi nozust no klātesošo acīm. Lai spētu izvairīties no neveiklām situācijām, ''Psychology Today'' iepazīstina ar astoņām ķermeņa valodas zīmēm, kas var liecināt par simpātijām un seksuālu interesi.

Ilgstošs acu skatiens



Viena no pazīmēm, kas var liecināt par otra interesi, ir acu skatiens, kas noturēts nedaudz ilgāk nekā ierasts. Ielūkojoties otra acīs, bieži vien izjūtam satraukumu un vēlmi pēc iespējas ātrāk novērsties, un šāda rīcība visdrīzāk arī seko vien dažas sekundes pēc acu skatienu sastapšanās. Taču ilgstošs skatiens otra acīs liek domāt, ka abu starpā pastāv pievilcība un abi acu skatieniem gaida turpinājumu.

Atvērta ķermeņa poza



Iespējams, pašas to neapzinoties, ar savu ķermeņa pozu mēs it kā noslēdzamies no apkārtējiem – sēžot sakrustojam kājas un rokas, stāvot rokas sakrustojam uz vēdera u.tml. Taču atvērta ķermeņa poza (plašāk pavērtas acis, rokas gar sāniem u.c.) liecina par pretējo – tas it kā ir aicinājums tuvoties un rīkoties.

Lūpu aplaizīšana



Izjūtot simpātijas pret kādu klātesošo, mēle neapzināti var kļūt aktīvāka, un daudz biežāk notiek lūpu aplaizīšana. Lai gan nereti šāda rīcība notiek neapzināti, tomēr ir cilvēki, kas to dara apzināti un tīši ar mērķi pievērst otra uzmanību.

Pieskaršanās lūpām vai krūtīm



Arī šī ir viena no rīcībām, kuru mēdzam veikt neapzināti, bet citreiz ar mērķi pievērst otra uzmanību un izrādīt simpātijas. Tie ir pieskārieni savām lūpām un krūtīm.

''Nejauši'' pieskārieni otram



Ja jau esat nonākuši tik tālu, ka sēžat viens otram līdzās, ''nejaušie'' pieskārieni arī ir viena no zīmēm, ka otram par tevi ir interese. Tā ir ''nejauša'' saskaršanās ar ceļgaliem, pieskaršanās elkoņiem vai delmam, arī pieskārieni mugurai utt.

Ilgstošāks smaids nekā ierasts



Lai arī mēs neapzināti dabiski smaidām vairāk, kad runājam un kontaktējamies ar kādu mums pievilcīgu cilvēku, brīdī, kad pret otru izjūtam arī seksuālu vilkmi, smaidīšanas ilgums un biežums pieaug.

Enerģiska galvas kratīšana



Cita pazīme, kas liecina par abpusējām simpātijām, ir enerģiska galvas kratīšana sarunas laikā, kas tiek veikta ar mērķi izrādīt piekrišanu otra teiktajam.

Ilgstoši skatieni uz otra ķermeni



Ja atminamies teju jebkuru romantisko filmu, kas reiz skatīta televīzijā vai kino, viena no acīmredzamākajām pazīmēm par otra simpātijām ir ilgstošs skatiens uz otra ķermeni, ko var dēvēt arī par skenēšanu. Skatiens sākas ar ieskatīšanos acīs un slīd pāri visam ķermenim līdz pat pirkstgaliem, pēcāk atgriežas atkal acu līmenī. Ja tas notiek nesteidzīgi, ir pamats domāt, ka otram pret tevi ir simpātijas.