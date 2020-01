Astoņas kļūdas, ko nevajadzētu pieļaut, lietojot prezervatīvu

Prezervatīvs ir viena no pasaulē izplatītākajām kontracepcijas metodēm. Kaut cilvēki to lieto jau vairākus gadu desmitus, vēl aizvien tā izmantošanā tiek pieļautas dažādas kļūdas, kas pēcāk var beigties ar neplānotu grūtniecību vai vizīti pie ārsta.

Prezervatīvs ir viens no zināmākajiem un arī populārākajiem kontracepcijas veidiem. Tā galvenais pluss ir ne vien augsta efektivitāte, lai izvairītos no nevēlamas grūtniecības, bet arī spēja pasargāt no seksuāli transmisīvajām slimībām. Pastāv divu veidu prezervatīvi – sieviešu un vīriešu. Taču šoreiz pievērsīsimies tieši vīriešu prezervatīviem.

Ir cilvēki, kas uzskata, ka prezervatīvi ir neērti un neļauj sasniegt iecerēto baudu, taču pēdējo gadu laikā ir mainījusies gan to tekstūra, gan forma, gan lubrikanta daudzums un izvietojums tajos. Šobrīd prezervatīvu izvēle ir tik plaša, ka sev tīkamāko var atrasts katrs.

Lai gan prezervatīvs nenoliedzami ir visvieglāk pieejamā kontracepcija, gluži kā jebkurš cits aizsarglīdzeklis, arī tas nedod 100 procentīgu garantiju. Taču, to nepareizi lietojot, aizsardzības līmenis strauji krītas.

Varētu šķist, ka prezervatīva lietošana ir vienkārša un nav nekas, ko lietošanas procesā var izdarīt nepareizi, taču tā nav taisnība. Lai tas sniegtu pēc iespējas lielāku aizsardzību pret spermas nonākšanu sievietes organismā, ir jāzina arī citas detaļas ne tikai tas, kā prezervatīvs pareizi jāuzvelk.

Esam apkopojuši portālu "Shape" un "Self" publicētās kļūdas, ko nevajadzētu pieļaut, lietojot prezervatīvu! Atceries, jo vairāk tu zināsi par izsargāšanos un prezervatīvu lietošanu, jo lielāka iespēja pasargāt gan sevi, gan partneri.