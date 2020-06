Atmodini iekšējo zvēru! Pikantās izpriecas dabā

Lielisks sekss brīvā dabā ir kas vairāk par vēlmi iztrakoties smiltīs vai lapu kaudzē. Ja vēlies īstenot šo uzkurinošo ideju, pareiza attieksme un kārtīga procesa pārdomāšana nodrošinās priekpilnu, jautru un aizraujošu baudas pieredzi, un, kas ir svarīgi, – bez liekām katastrofām.

Ar ko tad sākt? Ņem talkā šos ieteikumus, ko esam apkopojuši no portāliem "Health Line" un "Cosmopolitan".

1. Pārliecinies, ka tevi nepieķer.

Izpriecas dabā ir tik aizraujošas galvenokārt tāpēc, ka pastāv risks būt pieķertam vai pamanītam. Tas šķiet neķītri un nekaunīgi, un skaidrs, ka adrenalīnu raisoši. Bet realitātē tas nemaz nav tik seksīgi, it īpaši, ja tas, kurš pieķer, ir kāds tuvinieks. Pagalam nejauki!

Parūpējies arī par to, lai nesanāk nopietnākas nepatikšanas. Ja vien nevēlies saņemt sodu par seksu publiskā vietā, pirms došanās izpriecās, pārliecinies par to, kādi ir likumi konkrētajā valstī un pilsētā. Turies pa gabalu no skolām, baseiniem, parkiem un jebkurām citām vietām, kur policists var piebraukt klāt ātrāk, nekā tu spēj uzvilkt savas bikses. Pat ja nesanāk ķibeles ar policiju, izproti, ka tavs mīlas akts pret tavu gribu var nonākt internetā. Un tas, iespējams, ir pat vēl ļaunāk.

2. Vieta, vieta, vieta

Vietai ir milzīga nozīme, tāpēc pārdomā to kārtīgi!

Meži. Vietējais mežs ir lieliska vieta, kur nodoties seksuālajiem piedzīvojumiem. Esat vieni paši, nosacīti apslēpti un neviens nevar jūs sadzirdēt caur plānām sienām, jo sienu nav! Turklāt, kur gan citur, ja ne mežā atmodināt savu iekšējo zvēru?

Pludmale. Siltas, mīkstas smiltis, kuras viļņveidīgos līkumos klājas zem debess. Gaisā virmo sāļas, pirmatnējās smaržas. Viļņi nerimstoši steidzas. Vari iztēloties? Pludmale praktiski kliedz "sekss". Izvēlaties neapdzīvotu vietu prom no pūļa, paslēpieties zem pludmales dvieļa un – aiziet! Katrā gadījumā – jūs jau tāpat esat gandrīz kaili. Kāpēc gan neizmantot šo iespēju?

Zem zvaigznēm. Kas gan ir romantiskāk par divvientulību zem zvaigžņu paklāja? Tieši tā – nekas! Ja vēl jums ir ugunskurs, vēl jo labāk. Nakšņošana teltī ir lielisks brīdis, kurā nodoties mīlas priekiem. Mājīga telts, polsterēts guļammaiss. Lieliski!

Ūdens. Ja tev ir paveicies un pašam ir peldbaseins, nav jādodas pat ārpus pagalma, lai nodotos izpriecām. Ja esat pludmalē vai ezerā, dodieties pietiekami tālu, taču tā, lai joprojām varat stāvēt, bet krastā esošie cilvēki nevar pateikt, kas notiek zem ūdens līnijas.

Laivā. Laiks uzņemt mīlestības kursu! Liec savam pirmajam palīgam gulēt uz muguras, satver kādu virvi un piesien plaukstas pie glābšanas sliedes. Tikai atceries – pārvietojies laivas kustības virzienā, lai izvairītos no jūras slimības un savainojumiem.

3. Esi sagatavojies.

Ja plāno seksu dabā, paņem līdzi segu vai biezu dvieli. Tas pasargās muguru un ceļgalus no akmeņiem, oļiem, koku saknēm, gliemežvākiem un visa cita, kas atrodams. Kempingošana ir viena no labākajām iespējām nodarboties ar seksu brīvā dabā. Visticamāk, esi jau sakrāmējis visu nepieciešamo un jebkurā gadījumā plāno pārnakšņot. Neaizmirsti arī par prezervatīviem un lubrikantu. Bet atceries – to, ko esi atnesis dabā, aiznes arī prom! Neviens nevēlas zem priedes atrast jūsu izlietotās intīmpreces.

4. Izbaudi mirkli.

Ja biji tik tālredzīgs un paņēmi līdzi segu un līdzekli pret odiem, ir laiks atvadīties no visa cita, kas ir strukturēts, plānots, saprātīgs un atbildīgs. Sekss brīvā dabā ir saistīts ar piedzīvojumiem un steigu. Jā, jūs varētu gaidīt, kamēr nonāksiet mājās, bet kāpēc? Mājas ir pilnas ar veļu un nenomazgātiem traukiem, turpretim vietējais mežs ir saules gaismas piepildīts. Nedomā par bērniem, kaimiņiem vai zariem, ko pēc tam izvilksi no apakšveļas! Tas būs tā vērts.

5. Ieņem pozu.

Nodarboties ar seksu brīvā dabā nozīmē arī nonākt visai neparastās pozās, jo jāstrādā ar to, kas ir pieejams. Koku apskaušana nav paredzēta tikai vides speciālistiem! Pieķeries kārtīgi! Savukārt ūdeņos cieši apvijies ap savu partneri, gluži kā tāda koala. Iespējams, tikai tas glābs tevi no aizskalošanas.

6. Izdomā rezerves plānu!

Bailes no atklātuma, nelielas sirdsklauves un tā garšīgā adrenalīna deva, kad domā, ka kāds ierodas – ikviens, kurš jebkad ir nodarbojies ar seksu ārpus mājas, zina, cik fantastiski tas var būt. Taču, kā jau minējām iepriekš, tikt pieķertam nemaz nav tik jautri. Rūpīgi novērtē katru situāciju, saglabā pēc iespējas vairāk drēbju un izmanto butaforijas, lai – ja nu kas – paslēptos. Piknika sega vai pludmales lietussargs var nomaskēt daudz grēku.

7. Nav jādodas tālu, lai izpriecātos.

Nav jābūt publiskā vietā, lai izjustu adrenalīnu, ko iepriekš minējām. Sekss pagalmā var būt tikpat jautrs, taču risks ir mazāks. Joprojām saglabājas aizraujošais aspekts un draudi tikt pieķertam, taču jebkurā brīdī vari kontrolēt ekspozīcijas pakāpi un, ja nu kas, slīdēt atpakaļ iekšā. Neaizmirsti izslēgt āra un iekštelpu apgaismojumu, lai kaimiņi neredz jūs darbībā!

8. Sagaidi labus laikapstākļus.

Nav daudz dzirdēts par pāriem, kuri mīlas priekiem nododas sniega kupenā. Iespējams, kādam tas varētu šķist uzmundrinoši. Bet, ja esi iesācējs, labāk sagaidi siltu dienu ar labiem laikapstākļiem. Esot brīvā dabā, jau tā jāņem vērā daudzi aspekti. Tu nevēlies satraukties vēl par to, ka zibens varētu iespert vai neiespert kokā, pret kuru esat atspiedušies. Pirms seksuālās ekspedīcijas pārliecinies, ka laiks ārā ir kaut cik mierīgs. Drošāk tev un partnerim!