Atpakaļ seglos: kā izbaudīt seksu pēc ilgākas pauzes

Iztēlojies ainu, kur salmu kušķis vējā veļas pa akmeņainu tuksnesi, saceļot nelielu putekļu un smilšu tornado. Vai prātā nāk tava pašreizējā dzimumdzīve? Neauglīgā tuksneša aina ir sava veida klišeja, taču tā ir arī diezgan reāla. Dažreiz darbu ir pāri galvai un nākas būt pastāvīgā stresa stāvoklī, tāpēc nav iespējams nodoties pilntiesīgam nakts mieram, un vēl jo vairāk, nav iedvesmas mesties ugunīgā čīgājošu skaņu radīšanā gultā... Līdzīgi var gadīties arī partnerim, vai varbūt esi jau krietnu laiku brīvsolī, bet nav bijis lādzīga kandidāta, kurš šo tuksnesi no jauna padarītu par plaukstošu un veldzējošu oāzi.

Kad ir pagājis kāds laiks kopš pēdējās reizes, kad nodarbojies ar seksu, lēkt atpakaļ gultā var būt tiešām biedējoši. Un tā ir dabiska reakcija: sekss padara mūs ievainojamus, tas ir intīms process un var novest mūsu smadzenes tādā kā aizsardzības režīmā, apdomājot katru sliktākā gadījuma scenāriju. Ir dzirdēts, ka cilvēki uztraucas par to, ka jauns partneris nozākās viņu ķermeni vai seksuālās prasmes vai ka frāze "lieto to, vai zaudē" izrādīsies patiesa sakarā ar viņu seksualitāti , vai ka tas vienkārši būs neērti.

Tomēr, seksuālās pasaules iekarošanai no jauna tomēr nav jābūt biedējošai. Neatkarīgi no tā, vai tu un tavs partneris esat izgājuši cauri sausajam periodam, vai arī tu pēc ilgāka laika sāc visu no jauna ar kādu vīrieti, ar kuru nesen krustojušies ceļi, šajā rakstā, iedvesmojoties no portāliem "Prevention" un "Women's Health", apkopoti daži veidi, kā sagatavoties lielajam brīdim.

Izpēti savu ķermeni



Viens no labākajiem veidiem, kā atgādināt sev, kā tas ir justies seksuālai, ir radīt iespējas masturbācijai. Velti kādu laiku vienatnē gultā, dušā vai vannā, lai izpētītu savu ķermeni, ļautu fantāzijai vaļu un atjaunotu saikni ar seksuālo sevi. Ja tavs ķermenis ir mainījies kopš brīža, kad iepriekšējo reizi apciemoji šo reģionu, izmanto šo iespēju, lai ar interesi izpētītu jaunus veidus, kā vari izjust baudu. Jo labāk sapratīsi, kas tev patīk vislabāk un kādā veidā gūsti lielāko baudu, jo vairāk varēsi palīdzēt partnerim palīdzēt tev.

Atgriezieties pie pārbaudītām vērtībām





Ilgas intīmās pauzes vidū tavs pirmais instinkts varētu būt satracināt spēles laukumu un sākt eksperimentēt ar BDSM vai anālo spēli. Aizbaidi sausumu ar šoka palīdzību, vai ne? Tas varētu darboties dažām, bet citām – radītu papildu spiedienu. Nav nekā nepareiza atsākt seksuālo dzīvi ar vecām, labām draiskulībām, kuras tu zini un par kurām acīs iedegas uguntiņa. Šajā sakarā ieteikums noslaucīt putekļus arī no mīļākajām seksa rotaļlietām.



Atbrīvo savu prātu





Seksā bez šaubām ir svarīgi izkļūt no savas galvas un ļaut ķermenim vaļu. Ja tu uztraucies par to, ko partneris domā par taviem augšstilbiem vai to, ko jūs vēlāk ēdīsiet vakariņās, var būt grūti noķert patīkamas sajūtas, kad tās rodas.

Var palīdzēt apdomības meditācija: pētījumi rāda, ka tā var mazināt nemieru seksa laikā un palielināt baudu. Velti 10 minūtes dienā elpošanai un sava ķermeņa pārvaldīšanai (iespējams, noderēs lejupielādēt tādu lietotni kā "Headspace" vai "Calm"). Tas var kļūt par vissvarīgāko instrumentu tavu seksuālo instrumentu kastē (strādāšot pat labāk nekā vibrators).

Iekārto perfekto vietu



Par šo to noder padomāt iepriekš, jo tas var palīdzēt tev justies daudz seksīgākai, kad pienāks īstais brīdis. Tāpēc prātā apsver to, kas palīdz pacelt tavu garastāvokli vajadzīgajā līmenī. Vai tev patīk spilgts vai blāvs apgaismojums? Fona mūzika vai klusums? Vai jūties pārliecinātāk ar mežģīņu apakšveļu vai T-kreklu? Apkopo arī vajadzīgos rekvizītus (piemēram, iecienītāko lubrikantu), lai tie būtu rokas stiepiena attālumā, un tev nevajadzētu pārtraukt procesu, lai rāpotu pakaļ vajadzīgajam.

Tāpat aktivizē savu iekšējo Doru un maini apkārtējo vidi. Pēc ilgas pauzes, sekss, kur abi esat parakušies zem segas, var itin nemaz nebūt aizraujošs. Mēģiniet nodarboties ar seksu ārpus guļamistabas vai pat ārpus savas mājvietas – redzēsiet, kas notiek. Tu taču zini, cik reizes dažreiz ir nepieciešams mainīt dekorācijas, lai darbā justos produktīvāk? Tas pats attiecas arī uz tavu mīlas dzīvi.

Skatieties kopā pornogrāfiska rakstura filmu





Tā varētu šķist tabu tēma, taču eksperti bieži iesaka kopā ļauties iecienītu pornogrāfiska satura filmu baudīšanai, lai mudinātu aizmirst dzīvi bez intimitātes. Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties skatīties erotisko fantastiku vai atrodat kaut ko abiem tīkamu kādā tiešsaistes platformā – katram kas atradīsies.



Porno skatīšanās kopā ļauj izzināt gan savas, gan partnera seksuālās intereses, gūt radošas idejas jaunām izdarībām gultā, uz zemes, uz palodzes, krēslā vai kur vien sirds kāro un iedvesma ved, kā arī pastiprināt uzbudinājumu un pieredzēt vēl nebijušas emocijas un sajūtas.



Izveido seksa ēdienkarti



Vārdi "seksa ēdienkarte" var izklausīties satraucoši, taču patiesībā tā ir pavisam vienkārša. Tās izveidošana nozīmē domāt par savu iepriekšējo seksuālo pieredzi un apsvērt, kas ir "garšīgākais" un kas "šķebinošākais" no tās.

Pēc tam vienā kolonnā (pamatēdiens) ievieto visas patīkamās lietas, otrajā kolonnā (indes) tās, kas tev nepatika, un trešajā, pēdējā kolonnā ievieto lietas, kuras vēlies izmēģināt (deserti). Tad tikai atliek savu izvēlni pārrunāt ar partneri un izdomāt, kuras lietas jūs abi vēlētos izmēģināt.

Ēdienkarte palīdz radīt dažādību, un tās arī palīdz pāriem paplašināt seksa definīciju. Visticamāk, ne viss ēdienkartē patiks abiem partneriem. Tāpēc abiem kopā jārod veids, kā apmierināt katra vajadzības, nevienam nekaitējot.

Koncentrējieties uz izpēti un sniegumu



Kad uztraucies par to, lai novestu aktu līdz galam, tev, iespējams, būs vēlme steigties finiša taisnes virzienā. Bet, ja atļausi sev to darīt lēnām, spiediens tiks mazināts (un tas ir galvenais, jo spiediens ir milzīgs libido slepkava!).

Iepriekš sarunājies ar savu partneri, lai noteiktu pareizo toni un ko katrs sagaida. Tā vietā, lai mēģinātu iet "visu ceļu", kad pirmo reizi atjauno intimitāti, sāc ar priekšspēli – piemēram, juteklisku masāžu vai veco labo skūpstīšanos –, tad ļauj visam pieaugt intensitātē vai nē. Atceries, ka ir daudz veidu, kā nodarboties ar seksu. Koncentrējies vairāk uz izpēti un rotaļām, nevis uz izpildījumu un pēc iespējas ātrāku orgasma sasniegšanu, un pati sevi pavirzīsi pretī baudas augstākajai virsotnei.