Brīdinoši signāli, kas liecina – attiecībās iestājusies krīze

Dzīve nav rožu lauks – to droši vien apzinās teju ikkatrs. Ikvienam no mums nākas piedzīvot grūtākus un vieglākus brīžus, un tas, protams, attiecas arī uz attiecībām, taču dažkārt pat šķietami nelielie ikdienas sīkumi var pārtapt nopietnākā problēmā – attiecību krīzē. Kā to atpazīt? Par to uzzini, lasot tālāk!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Katrās attiecībās ir savi kāpumi un kritumi. Neatkarīgi no tā, cik esat tuvi un cik labi viss ir noticis pagātnē, attiecības ne vienmēr ies kā pa diedziņu. Parasti par nelielām grūtībām nav pārāk jāsatraucas, taču atsevišķi gadījumi var liecināt par iespējamu atsvešināšanos starp tevi un tavu partneri. Ja jūsu attiecības ir krīzes režīmā, visticamāk, tev ir dziļi jāielūkojas sevī un jāapdomā, vai attiecības turpināt, raksta "Elite Daily".

Vispirms ir svarīgi saprast, ka pastāv atšķirība starp sliktu dienu vai nedēļu un ilgtermiņa izmaiņām uzvedībā. "Visi pāri iet cauri virsotnēm, lejām un izciļņiem," skaidro attiecību eksperte Džūlija Spaira. "Ja kādam darbā ir bijusi slikta diena, un viņš ir kašķīgs, tas nav nekas neparasts. Taču – ja jau vairākas nedēļas jūti, ka kaut kas jūsu attiecībās ir mainījies, un viss iet šķērsām, ir pienācis laiks pārdomām." Tādā gadījumā ir jāizlemj, vai esi gatava pie attiecībām strādāt, vai arī ir jāizšķiras par attiecību pārtraukšanu un došanos tālāk. Nav noteiktas formulas, kā pieņemt tik sarežģītu lēmumu, tāpēc nedomā, ka šāda izvēle jāveic uzreiz.

Vienlaikus, ja pamani savās attiecībās kādu no turpinājumā apskatītajām pazīmēm, uztver tos kā brīdinājuma signālus, kuri liecina, ka attiecībās, iespējams, ir iestājusies krīze.

Fiziskā tuvība jūsu starpā ir pazudusi



Daudzās attiecībās mēdz būt periodi, kad sekss nav ļoti bieža parādība (jo viens vai abi partneri ir aizņemti vai piedzīvo stresainu laiku), taču, ja tā ir jau ierasta uzvedība, tad pastāv problēma. "Kad seksa ir maz, tā ir pazīme, ka attiecībās trūkst tuvības. Kā to novērst? Ieplāno seksu! Pat ja neesi īstajā noskaņojumā, ir svarīgi uzturēt fizisku saikni ar savu partneri. Tas nenozīmē, ka tev vajadzētu nodarboties ar seksu, kad nevēlies – piekrišana ir obligāta. Taču tas nozīmē, ka ir svarīgi runāt par to, kāpēc seksuālā dzīve ir mainījusies. Padarot tuvību par prioritāti, attiecībās būs vieglāk saglabāt uguntiņu," stāsta Spaira.

Zūd vēlme pavadīt laiku kopā



Stabilās attiecībās kopā pavadītais laiks ir ļoti svarīgs. Tas nenozīmē, ka katrs nomoda brīdis ir jāpavada kopā ar mīļoto, vienlaikus būtu jāpriecājas par brīžiem, kad varat būt kopā. "Ja jūsu randiņi ik reizi tiek atcelti, tā ir zīme, ka attiecības nav jūsu prioritāte," atklāj Spaira. Ja pamani, ka labprātāk dari jebko citu, nevis pavadi laiku ar savu mīļoto, visticamāk, esat pamatīgi atsvešinājušies.

Foto: Shutterstock

Sarunām trūkst dziļuma



Sarunām ir milzu nozīme jebkurās attiecības. Ja ievēro, ka vairs nespēj būt ievainojama un atklāta mīļotā priekšā, iespējams, viens no jums emocionāli attālinās. Varbūt esi pamanījusi, ka tu vai tavs mīļotais uzreiz maina tēmu, tiklīdz sākat sarunu par kaut ko nopietnāku (par nākotni, par jūsu attiecībām, konfliktiem un tamlīdzīgi). "Kad sarunas, kas agrāk bija plūstošas un aizraujošas, beidzas vien ar strupu "jā" vai "nē", tā ir zīme, ka attiecībās kaut kas ir nogājis greizi. Ja viens otram vairs neesat uzticības persona, pakāpeniski kļūsiet vēl vēsāki un svešāki viens otram."

Jūs strīdaties ļoti bieži



Strīdi ir pavisam normāla attiecību sastāvdaļa, taču ir atšķirība starp veselīgu un neveselīgu konfliktu. "Jo vairāk partneri strīda laikā izrāda nicinājumu, aizvainojumu un kritiku, jo mazāk ticams, ka viņi spēs uzturēt ciešas un mīlošas attiecības," uzsver seksa un intimitātes trenere Irēna Fēra. Ja vēlaties palikt kopā, ir būtiski nonākt līdz problēmas un strīdu "saknei".

Jūsu starpā vairāk nav uzticības



Varbūt ir noticis kaut kas konkrēts, kas sabojājis uzticību starp jums. Iespējams, uzticība mazinājās, kad pārtraucāt atklāti komunicēt. Jebkurā gadījumā – ja tev šķiet, ka kļūsti saspringta, kad partneris pavada laiku atsevišķi no tevis, vai arī kļūsti greizsirdīga, kad otrs ir kopā ar draugiem, tas varētu liecināt par uzticības trūkumu. "Konsultējies ar terapeitu vai attiecību treneri, kurš var palīdzēt atvieglot šīs sarežģītās sarunas, iemācīties atjaunot un dziedēt ievainotās vietas, lai jūs varētu uzturēt veiksmīgas attiecības," mudina Fēra.

Abi pieņemat lielus lēmumus pirms runāšanas ar otru



Vai tev liekas, ka patiešām neesi faktors brīžos, kad partneris pieņem kādu lēmumu? Varbūt tu pati veic nozīmīgas dzīves izvēles, otram par to neminot ne vārda? Tas nekad nav jautri – nebūt prioritātei otra dzīvē. "Ja partneris nekonsultējas ar tevi lēmumu pieņemšanā, brīvdienās var aizlaisties prom, pat nepasakot neko, ir laiks aizdomāties," teic attiecību eksperte Stefānija Seifrana. Pat ja jums katram ir sava dzīve un savas vēlmes (kā tam vajadzētu būt!), pieņemot lielus lēmumus, ir svarīgi iekļaut arī otru.

Tu nepārtraukti sūdzies draugiem



Ja tev mīļotais cilvēks ir jau tik tālu apnicis, ka skaiti dienas, līdz varēsi par viņu pasūdzēties savām draudzenēm, tas nav labi. Protams, ir lieliski, ja blakus ir draugi, kas atbalsta grūtās situācijās, bet ja visu laiku viņiem sūdzies par to, ka esi nelaimīga, visticamāk, kaut kam ir jāmainās. "Ja tu pastāvīgi sūksties par savu partneri, visticamāk, tu zini, ka kaut kas nav kārtībā, un tu meklē tam apstiprinājumu," skaidro psihoterapeite Klarisa Silva. Dziļi iekšienē to droši vien zini, ka pastāv kāda problēma, taču, iespējams, vēl neesi gatava to atzīt sev.

Ja vari uz sevi attiecināt vairāk nekā vienu no šīm pazīmēm, sper soli atpakaļ un padomā, ko vēlies no attiecībām. Vai esi apņēmusies darīt visu, lai tās būtu veiksmīgas? Vai domā par tām kā ilgtermiņa? Ja tā, tad individuālā vai pāru terapija var būt veiksmīgs variants, kā produktīvi atrisināt savus iekšējos konfliktus. Ja tomēr nolem, ka viss ir jāpārtrauc – arī tas ir labi. Dažreiz attiecību pārtraukšana ir labākais, ko vari darīt savas laimes labad. Lai ko tu izlemtu, atceries, ka esi pelnījusi mīlestību, kas liek justies uzmundrinātai un spēcīgai!