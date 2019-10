Četras pazīmes, kas liecina – krāpšana varētu atkārtoties

Viens no attiecību stūrakmeņiem, nenoliedzami, ir uzticēšanās. Romantisku attiecību sākumā tu paļaujies, ka mīļotais redzēs tevi kā vienīgo un nemeklēs fizisku vai emocionālu baudījumu pie citiem. Taču dzīvē notiek dažādi, un ir attiecības, kurās viens partneris izdara sānsoli. Iespējams, tu krāpšanu esi jau vienreiz piedevusi, bet – kā zināt, ka šāda rīcība neatkārtosies?

No 2010. līdz 2016. gadam "Institute of Family studies" veica pētījumu, kura laikā tika atklāts, ka 20 procenti aptaujāto vīriešu un 13 procenti sieviešu kaut reizi ir krāpušas savu laulāto. Šie dati norāda, ka sānsoļa veikšana, esot attiecībās, ir daudz izplatītāka, nekā mēs gribētu atzīt.

Kaut krāpšana tiek uzskatīta par nepieņemamu rīcību, ir cilvēki, kas to ir gatavi mīļotajam piedot. Pētījumos noskaidrots, ka sievietes uz sava mīļotā vīrieša sānsoļiem un citām attiecību kļūdām piever acis vismaz trīs reizes, pirms izšķiras par attiecību izbeigšanu, vēstī izdevums "Cosmopolitan". Tas nereti ir saistīts ar zemu pašvērtējumu un uzskatu – krāpšana ir viens no attiecības šķēršļiem, kas, neraugoties uz tā nelietīgo būtību, tomēr ir pārvarams, izvērtējot sānsoļa raksturu. Vairāk par to lasi šajā rakstā.

Ir cilvēki, kas uzskata – ja cilvēks ir tevi krāpis vienreiz, tad nekas viņu neapturēs šādi rīkoties atkal, taču tas neattiecas uz visiem. Ir cilvēki, kas mācās no savām kļūdām un pēc pirmās reizes sānsoli nekad vairs neatkārto, taču ir arī tādi, kas, zinot, ka viņu rīcība ir nepieņemama un nepareiza, iekrīt azartā un turpina iesākto. Tāpēc nereti ir grūti saprast, vai mīļotā teiktais solījums, šādi vairs nekad nerīkoties, atbilst patiesībai.

Iespējams, tu šādu rīcību esi jau vienreiz piedevusi, taču tevi nepamet nelāgā sajūta – tas var notikt vēlreiz – tevi nepamet. Ja arī tu esi nonākusi līdzīgā situācijā, tad zini – tava partnera rīcību var ietekmēt vairāki faktori, piemēram, vecums, briedums, attiecību statuss un apmierinātība. Taču dažām mīļotā darbībām ir ieteicams pievērst vairāk uzmanības, jo tās var liecināt – atkal tiks izdarīts sānsolis.

Partneris turpina uzturēt ar viņu kontaktu

Iespējams, otrā pusīte solījusies nekad vairs nepieļaut šādu kļūdu un neizdarīt sānsoli, taču, ja cilvēks turpina kontaktēties ar šo sievieti vai vīrieti, pastāv iespēja, ka pagātnes notikumi var atkārtoties. Portālā "Marriage" laulību terapeite Karolīna Madena uzsver, ka šis ir viens no nozīmīgākajiem signāliem, kas liecina – partneris var vēlreiz ļauties kārdinājumam.

Iespējams, mīļotais cilvēks uzskata, ka spēj būt ar viņu tikai draugi, taču ne velti daudzreiz ir uzsvērts, ka cilvēki, kas reiz bijuši attiecībās, nekad nespēs būt draugi. Līdzīgi ir arī šajā situācijā. Ja patneris reiz tevi ar šo sievieti vai vŗieti ir nokrāpis, kontakta saglabāšana palielinās risku, ka tas var notikt vēlreiz.

Madena atklāj, ka partneri, kas spēruši sānsoļus, nereti izjūt ne tikai fizisku, bet arī emocionālu pieķeršanos otrai personai. Šādos gadījumos var būt grūti pilnībā pārtraukt kontaktu, taču tikai tā jūs varat glābt savas attiecības. Jums abiem ir jāsaprot, ka citas izvēles nav. "Ja partneris nav spējīgs atvadīties, tad viņš nav gatavs būt tavs un tikai tavs," piebilst laulību terapeite.

Foto: Shutterstock

Mīļotais notikušajā vaino tevi

Ja pārrunājot notikušo, mīļotais cilvēks cenšas pie visa vainot tevi, arī tas ir jāuztver kā brīdinājuma signāls. Kaut tavam partnerim noteikti bija iemesli, kāpēc tika sperts šāds solis, kas, iespējams, saistīti ar neapmierinātību jūsu attiecībās, tas nedod tiesības savā rīcībā vainot tevi. "Otrās pusītes, kas vaino partneri, ļoti bieži nav spējīgi uzņemties atbildību par savu rīcību," skaidro laulību terapeite. "Tas nozīmē – ja kādreiz atkal izveidosies situācija, kad tu nespēsi apmierināt visas partnera vajadzības, sānsolis liksies kā gana loģiska rīcība."

Arī citās attiecības cilvēks rīkojies līdzīgi

"Ja partneris ir nokrāpis savu mīļoto, lai būtu ar tevi, iespējams, viņš līdzīgi rīkosies arī jūsu attiecībās" – šī ir frāze, ko noteikti tev kādreiz jau nācies dzirdēt. Portālā "How love blossoms" tiek uzsvērts – ja otrā pusīte reiz ir padevusies kārdinājumam, nekas neliegs viņai to darīt atkal. Apkārt vienmēr būs kāda skaistāka smaida, garāku matu vai slaidāka auguma īpašniece, taču partnerim, kurš patiesi mīl tevi, spēs nepadoties kārdinājumam ievilkt kādu citu savā mīlas ligzdā, jo viņš vēlas vienīgi tevi.

Ja reiz tavs mīļotais iepriekšējās attiecībās jau ir izdarījis sānsoli un par to pastāstījis, tev jābūt uzmanīgai. "Lielāks risks, ka mīļotais tevi krāps ir tad, ja viņš šādi pagātnē ir rīkojies vairākkārt," portālā uzsver grāmatas "After the Affair: Healing the Pain and Rebuilding Trust When a Partner Has Been Unfaithful" autore Janisa Ābrama Springsa.

Partnera attieksme un jūsu attiecības – nekas nav mainījies

Ja partneris nodarīto patiesi nožēlo, viņš būs apbēdināts, atzīs savu vainu un darīs visu iespējamo, lai glābtu jūsu attiecības un vērstu visu par labu. Taču, ja kopš brīža, kad esi pieķērusi viņu citas apskāvienos, ne viņa attieksme pret tevi, ne jūsu attiecības kopumā nav mainījušās, tas ir viens no četriem signāliem – iespējams, sānsolis tiks izdarīts atkārtoti.

Varbūt tev rodas sajūta, ka pēkšņi esi uzņēmusies visu attiecību glābšanu uz saviem pleciem, kaut patiesībā partneris bija tas, kurš kļūdījās. Taču, lai viss ieietu vecajās sliedēs, tikai ar tavu smago darbu un vēlmi vien nepietiks, arī viņam ir jāiesaistās. Mīļotajam ne tikai vajadzētu pārtraukt kontaktēties ar šo personu, bet arī darīt visu, lai atgūtu tavu uzticību, jo ne velti tā tiek uzskatīta par attiecību stūrakmeni. Ja partneris kādu iemeslu dēļ to nedara, tad viņš nav gatavs turpināt veselīgas attiecības.