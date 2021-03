Sekss cilvēkiem nāk par labu. Tas vingrina tavu sirdi, pētījumi rāda – tas var palīdzēt samazināt stresa līmeni, un mīlēšanās reizi nedēļā palīdz saražot vairāk imūnglobulīna (antivielu, kas atvaira slimības). Bet ir jautājums, kuru joprojām bieži vien uzdod kā vīrieši, tā arī sievietes: cik ilgam jābūt seksam?

Lai arī atbilde uz šo jautājumu nebūt neietekmē to, cik baudāms un patīkams ir sekss, tomēr daudzi joprojām to uzskata par svarīgu sava seksuālā snieguma rādītāju. Turpinājumā, iedvesmojoties no portāla ''Women's Health'', šķetinām iespējamo atbildi.

Cik ilgi seksam vajadzētu ilgt?

''Seksa kultūras, kurā dzīvojam, un skolās ierobežotās izglītības dēļ arvien ļoti daudz cilvēku meklē veidus, kā ''izmērīt'', cik labi viņiem klājas seksuāli,'' skaidro seksa un attiecību eksperte Keita Moile. ''Cik ilgam un biežam vajadzētu būt seksam, ir divi biežākie ''mērījumi'', kurus cilvēki izmanto, lai novērtētu savu seksuālo dzīvi. Paļaujoties uz šiem kritērijiem, cilvēki savai intīmajai dzīvei nodara vairāk ļauna nekā laba.''

Lai arī ir veikti gana daudz pētījumu, lai noskaidrotu, cik vidēji ilgs ir sekss (dažus pētījumus atradīsi turpinājumā), eksperte uzsver, ka uz šiem ''mērījumiem'' nevajadzētu paļauties, bet gan nepieciešam mainīt paša cerības un gaidas par to, kāda ir laba seksuālā dzīve. ''Seksuālajam apmierinājumam un baudai būtu jābūt katras seksuālās pieredzes mērķim, un nav laika ierobežojuma, lai to sasniegtu,'' paskaidro Moile. ''Svarīgi, lai vērā tiek ņemts arī laiks, kad ķermenis sagatavojas seksam. Sievietēm tas ir svarīgi, jo sagatavošanās laikā maksts kļūst mikla, bet vīrieši iegūst erekciju.''