Dita Danosa atklāj, ko vīrietim nekad nevajadzētu teikt sievietei

Kādu frāžu raidīšana sievietes virzienā viņai varētu būt "sitiens zem jostas vietas"? Atbildi uz šo jautājumu sarunu šovā "Starp mums runājot" sniedz Latvijas Modes palātas vadītāja Dita Danosa.

Vīrietim noteikti ir jāizkopj sava runas maniere, teic Danosa. "Sievietes ir jūtīgākas nekā vīrieši, ja viņām izdara aizrādījumu par to, ka izskatās ne tā – ka viņa ir apvēlusies, palikusi resnāka, izskatās nogurusi."

Sarunas laikā viņa atminas kāda filozofa izvirzītos trīs baušļus: "Pirms tu kaut ko saki, pārliecinies, vai tā ir patiesība, vai tas tā ir. Otrais – ja tu to patiesību pateiksi, vai tu ar to padarīsi labāku situāciju, palīdzēsi cilvēkam." Danosa teic, ka ir arī trešais – "filtrs", taču pilnībā pietiek ar diviem. Viņa atklāj, ka šo mēdz atgādināt arī savam dzīvesbiedram. "Mēs visi mēdzam kaut ko "izšaut". It sevišķi dots pret dotu – es viņam un viņš man. Tad es šo saku: "Un, kā tas tieši palīdzēja?"."

