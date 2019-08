Erotiskās fotosesijas – ne tikai sevis lutināšanai, bet arī kopīgam piedzīvojumam

Par pāra erotiskajām fotosesijām Aleksandrs skaidro, ka uz šādām pāri dodas drīzāk piedzīvojuma nevis bilžu dēļ. Kādā sava ''Youtube'' kanāla video Sokolovs jau atklāj, ka pāra fotosesijās mēdz iet karsti un ir gadījumi, kad pāri fotogrāfu it kā vairs neredz un fotosesijas laikā nodarbojas ar seksu. ''Pāra fotosesija ir tiešām ļoti kaislīgs un erotisks pasākums. Pirms tādas fotosesijas mēs ilgi sēžam un runājam, lai viens pie otra pierastu. Protams, tas viss sākas ar ļoti nevainīgam bildēm, bet tas, cik tālu pāris aizies, ir atkarīgs tikai no pašiem cilvēkiem un viņu noskaņojuma. Tāpat tas ir ļoti interesanti, jo visi ir pieraduši, ka gultā atrodas divatā, bet tagad klāt ir vēl trešais cilvēks, kurš pāri režisē. Ir arī tādi pāri, kuriem kopīga erotiskā fotosesija izraisa tik daudz foršu emociju, ka uzskata to par savu gada seksīgāko notikumu.''

Fotogrāfs atklāj, ka, lai gan uz pāra fotosesijām vīrieši labprāt dodas, tomēr 95 procenti klientu ir tieši sievietes. Viņš to skaidro sakot, ka vīriešiem fotosesijas nav aktuālas, kā arī viņiem pēc tām īsti pašvērtējums nekļūst augstāks. Sokolovs lēš, ka fotogrāfijas sev parasti grib homoseksuāļi vai sportisti.

Varētu šķist, ka erotiskajām fotosesijām piesakās jaunas sievietes, kuras meklē papildu iespējas, kā apbrīnot savu ķermeni, taču fotogrāfs skaidro, ka vidējais klienšu vecums ir 35 līdz 40 gadi. ''Tad, kad sieviete jau desmit gadus ir laulībā un bērni iet skolā, dzīvē iestājas tāda kā rutīna, un dāmām gribas jaunas sajūtas un svaigas emocijas. Turklāt šādā vecumā sievietēm lielākoties vairs nav aizspriedumu, un viņas nekautrējas no sava ķermeņa, lai arī kādas būtu viņu aprises.'' Sokolovs atklāj, ka vecākajai sievietei, kuru fotografējis erotikā, bijis ap 70 gadu. ''Mums sanāca ļoti gaumīgas un estētiskas bildes – kaut arī sieviete bija kaila, detaļas nebija redzamas. Ja kādu viņas foto piekarinātu pie sienas, mazbērniem nevajadzētu būt lielam šokam.''

Lai gan, iespējams, sievietes savos trīsdesmit ir ieguvušas pašpārliecinātību un zaudējušas kautrīgumu, tomēr visas nav vienādas un kameras priekšā var justies nedroši vai pat meklēt kādu attaisnojumu, kāpēc tomēr uz fotosesiju nedoties. Sokolovs skaidro, ka visgrūtākais visā ir rīts fotosesijas dienā – tad sieviete sāk domāt par to, ka viņai tas varbūt nemaz nav vajadzīgs. ''Tad viņas mēdz uzrakstīt, ka viņai saslimis bērns, nomiris kaķis vai noticis kaut kas cits. Es šīm atrunām neticu, jo zinu, ka 99 procenti ir meli un sieviete vienkārši nespēj saņemties. Bet ja tomēr ir atnākusi, tad ar katru nākamo minūti viņa jūtas ar vien ērtāk un ērtāk un fotosesijas beigās nevēlas nedz apģērbties, nedz doties mājās.''

Fotogrāfs stāsta, ka ir arī tādas dāmas, kurām, ienākot pa studijas durvīm, sāk trīcēt rokas un arī kājas. Atslābināties palīdz profesionalitāte, pozitīva gaisotne, par ļaunu nenāk arī vizāžiste un friziere, kas sievieti sapoš fotosesijai. Bailes kliedē arī sarunas, kuras vēlams raisīt pirms fotosesijas pie kafijas krūzes. ''Pēc šī visa sieviete ir maksimāla gatava, un viņai ir viegli fotografēties. Tas, kas galvenokārt palīdz, ir tas, ka fotosesijas laikā es sievietei saku, ko viņai darīt – viņai pašai nav jādomā par savām labākajām pozām,'' atklāj Sokolovs.

Sokolovs savā ''Instagram'' profilā regulāri publicē erotiskas fotogrāfijas, taču atklāj, ka tie ir speciāli izvēlēti modeļi publicitātes foto vajadzībām. Jautāts, vai vispār erotiskās fotogrāfijas ir domātas ne tikai savam un/vai partnera priekam, bet arī citu acīm, viņš skaidro: ''Par to, ko ar fotogrāfijām darīt tālāk, ir jālemj tiem cilvēkiem, kuri tajās ir redzami. Gandrīz visi tās nerāda pat saviem tuvākajiem draugiem, taču fotosesijas laikā es uzņemu arī ļoti pieklājīgus portretus, kurus tad meitenes nereti liek ''Facebook'' vai citur.''

Ne velti uz atvadām mēdzam teikt: ''Uz redzēšanas!'' Arī pēc erotiskās fotosesijas, bailēm ātri pazūdot un no fotosesijas ņemot tikai labākās emocijas, var rasties vēlme atgriezties. Sokolovs apstiprina, ka daudzas sievietes grib izmēģināt dažādus erotisko fotosesiju veidus vai iepaticies kāds konkrēts, pie kura tad arī atgriežas.