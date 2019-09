Ērtākās pozas un citi ieteikumi galvu reibinošam seksam dušā

Daudzi seksu dušā uzskata par neērtu un pat bīstamu, bet, atrodot īsto pozu un pārliecinoties par savu un partnera drošību, arī dušā tu vari piepildīt savas kvēlākās vēlēšanās un sasniegt baudas virsotnes.

Mīlēšanās dušā romantiskajās filmās izskatās patiesi kaislīga. Taču kamēr vieni intīmos tuvības brīžus ar lielāko prieku pārnes no guļamistabas uz vannasistabu, ir cilvēki, kuriem, iedomājoties par seksu dušā, prātā nāk aina, kā partnerim sejā sitas ūdens šaltis, aizmiglojot acis, un viņš visiem spēkiem cenšas neizmest no rokām mīļotās ziepju putām klāto ķermeni un vienlaicīgi balansēt, lai nepaslīdētu uz kādas no padsmit šampūnu un kondicionieru pudelēm.

Iespējams, tava pieredze ar mīlēšanos dušā nav bijusi tā patīkamākā, taču "Viņa" iesaka nemest plinti krūmos. Arī seksa terapeite Dženeta Brito portālā "Womens Health" atklāj, ka sekss dušā var būt ļoti uzbudinošs, jo tam piemīt neliela steidzamības sajūta, kas daudziem pāriem patīk. Tāpat partnera kailais un slapjais ķermenis tev noteikti radīs vēlmi viņam pievienoties. Lūk, padomi, kas intīmo tuvību dušā padarīs ne tikai drošāku, bet arī ļaus tev un partnerim izbaudīt galvu reibinošu seksu.

Izvēlies ērtāko un drošāko pozu

Nodarbojoties ar seksu dušā, viens no svarīgākajiem aspektiem ir drošība. Lai izvairītos no nelāgiem kritieniem, vislabāk ir izvēlēties pozas, kurās jūs abi ar partneri stabili stāvat uz abām kājām. Portālā "Fatherly" seksa terapeite Keita Skalisa iesaka izvēlēties sunīša pozu – sieviete noliecas uz priekšu, un vīrietis viņai tuvojas no aizmugures. "Šajā pozā jūs abi droši turat līdzsvaru uz abām kājām, kas samazina iespēju nokrist," viņa skaidro. "Tāpat drošības labad sieviete var atspiesties pret sienu." Taču seksā galvenais ir gūt un sniegt baudu, tāpēc pirms izmanto šo pozu dušā, iedrošini partneri to izmēģināt guļamistabā. Tā tu zināsi, vai šādā pozīcijā ne tikai jūties ērti, bet arī izbaudi tuvību uz visiem 100 procentiem.

Ja gadījumā šī neietilpst tavu mīļāko seksa pozu topā, tad esi atvērta izmēģināt arī citas. Iespējams, dušā ir iestrādāta speciāla vieta, kur apsēsties. Šādā gadījumā seksa laikā noteikti vari izmantot to. Tā būs ideāla vieta, kur pakāpties, ja gadījumā partneris ir garāks par tevi, padarot mīlēšanos ērtāku. Tāpat šo dušas sēdekli var izmantot kā vietu, kur apsēsties. Ļauj partnerim iekārtoties ērtāk un iesēdies viņam klēpī. Sekss šādā pozā būs ne tikai ērts, bet arī ļaus jums abiem sasniegt cerēto baudu.

Viena no dušas burvībām ir sienas, pret kurām tu vari atspiesties, atgūstot līdzsvaru un stabilitāti. Šī iemesla dēļ esi atvērta arī pozām, kurās tās varat izmantot, piemēram, ļauj partnerim pacelt tevi augšā un apvij kājas ap viņa gurniem. Lai justos drošāk un stabilāk, ļauj mīļotajam atspiest tavu muguru pret sienu.

Šīs ir tikai dažas no pozām, ko varat izmēģināt, mīlējoties dušā. Ja neizdodas sasniegt baudas virsotnes kādā no šīm pozām, esat atvērti izmēģināt citas. Galvenais – pirmajā reizē nenolaist rokas, ja kaut kas neizdodas kā cerēts. Iespējams, tad, kad kopīgi atradīsiet pozu, kas liks jums abiem justies vislabāk, būs arī droša un ērta mīlēšanās, turklāt duša kļūs par tavu mīļāko vietu, kur ļauties kaislei.