Es...negribu. Kāpēc vīrieši piedzīvo zemu libido un ko ar to darīt

Attiecības šķietami nav iedomājamas bez skūpstiem, glāstiem un, jā, seksa. Dažiem gan tā visa neesamība ir pieņemama un partnerattiecībās netraucē. Lai nu kā, citreiz tā nav izvēle, bet gan nopietna seksuālā disfunkcija, kas piemeklē arī gados jaunus cilvēkus. Pirms nākamreiz dusmojies, ka viņš atkal to negrib, atceries, ka tam, visticamāk, ir mazs sakars ar tevi pašu un atbalstot ir iespējams palīdzēt pārvarēt šo fāzi.

Vīriešiem nepatīk par to runāt, to nedara arī viņu partneres, kaut libido zaudēšana, nomākta seksuālā vēlme apdraud attiecības vairāk nekā jebkura cita seksuālā disfunkcija, saka Barijs Makartijs, pašpalīdzības grāmatas “Rekindling Desire: A Step by Step Program to Help Low-Sex and No-Sex Marriages” līdzautors.

Intereses zaudēšana par seksu vīriešiem var nebūt tik izplatīta parādība kā sievietēm: tas ietekmē apmēram 15% līdz 16% vīriešu un vismaz divreiz vairāk sieviešu. “Bet, kad vīrieši zaudē interesi par seksu, tas viņus biedē vairāk nekā sievietes – viņu vīrišķība ir tik ļoti saistīta ar viņu seksualitāti, ka tas ir visai draudīgi,” saka Estere Perela, pāru terapeite Ņujorkā un filmas “Mating in Captivity” autore.

Dzimumtieksmes zaudēšana vīriešus padara arī vairāk nelaimīgus dzīvē kopumā. Tikai 23% vīriešu, kuriem ir dzimumtieksmes zudums, apgalvo, ka joprojām jūtas ļoti laimīgi, salīdzinot ar 46% sieviešu, saka Čikāgas Universitātes socioloģijas profesors Edvards Laumans, “The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States” līdzautors. “Tas vīriešiem traucē vairāk.”

Taču libido zaudēšana nav kaut kas, ar ko būtu jāsadzīvo. Ir daudz iespēju, kā atgūt savu dzimumtieksmi un laimīgu skatījumu uz dzīvi. Tālāk lasi, ko par to saka un kādus padomus sniedz portālu “WebMD”, “Heathline” un “Psyhology Today” eksperti.