Gadi ir tikai skaitlis? Kas jāņem vērā attiecībās ar lielu vecuma starpību

Mēdz teikt, ka vecums mīlestībā nav šķērslis, – kurš nu iekrīt sirsniņā, tas tur arī paliek. Bet nevar noliegt, ka pāriem ar lielu gadu starpību, var nākties saskarties ar izaicinājumiem un šķībiem skatieniem, kurus citiem nav jāpiedzīvo.

Liela vecuma starpība dzīvi neatvieglo. Vienlaikus grāmatas "Love Demystified: Strategies for a Successful Love Life" autore Beverlija Palmere stāsta, ka šādu attiecību ieguvumus var saistīt ar tā saucamo "sociālās apmaiņas teoriju". Tas nozīmē, ka katra iesaistītā persona piedāvā kaut ko specifisku un otram vērtīgu. Piemēram, klišejiskā attiecību gadījumā – skaista, jaunāka sieviete iemaina savu izskatu un jaunību pret turīga, vecāka vīrieša resursiem, raksta "Good Housekeeping".

Šo, iespējams, nevar attiecināt uz visām attiecībām ar lielu vecuma starpību, taču nevar noliegt, ka var būt arī dažādas priekšrocības tam, ka abi partneri atrodas dažādos dzīves un karjeras posmos. Lielākā daļa no mums meklē partneri ar augstāko vērtību. Tas ir atbilstoši Darvina teorijai – atrast kādu, kurš var palīdzēt nokļūt tur, kur vēlies nonākt.

Cilvēkiem šādā attiecību modelī ir jāprot novērtēt savas atšķirības, kā arī jāmāk ignorēt nejaukus skatienus. Domājot par negatīvajiem aspektiem šādās attiecībās, gribot negribot jāapsver sabiedrības nosodījums un aizspriedumi. It īpaši – ja vecuma starpība ir 15 gadi un vairāk. Piemēram, daudzi pieņem, ka jaunākām sievietēm, kuras iesaistās šādās attiecībās, ir tā saucamie "daddy issues" jeb "tēva problēmas", kaut gan pētījumos noskaidrots, ka šādi spriedumi ir nepamatoti. 2018. gadā zinātnieki Oklendas universitātē ir atklājuši, ka cilvēki automātiski uzlūko ar aizdomām attiecības ar lielu vecuma starpību, jo viņi uzskata, ka šādās attiecībās klātesoša ir kaut kāda veida izmantošana, it īpaši – ja vecākais pārī ir vīrietis. Interesanti, ka vecāki indivīdi ideju par šādu attiecību modeli uztver atvērtāk nekā jauni cilvēki.

Citu viedokļi attiecības var ietekmēt dažādi. Kamēr vienā pētījumā atrasta saistība starp negatīvu attieksmi un šķiršanos, citā pētījumā rezultāti atklājuši pretēju ainu – kritika nereti partneriem ir izveidojusi vēl spēcīgāku un ilgstošāku saikni. Galu galā – sirdij nepavēlēsi! Skaidrs, ka vecums var sagādāt grūtības, taču svarīgāka par to ir kopīga nākotnes vīzija.

Problēmas arīdzan var sagādāt atšķirības uzskatos – gan par politiku, gan vērtībām. Vēl svarīgāk ir tas, ka neatbilstības dzīves posmos dažkārt var pastiprināt attiecību izaicinājumus. Piemēram, kad viens no pāra sāk novecot, jaunākajam partnerim var jau agri nākties kļūt par atraitni vai aprūpētāju. Grūtības arī var sagādāt liela enerģijas līmeņa atšķirība un fiziskās spēja veikt vienas un tās pašas darbības. Ja tā ir otrā laulība, tad arī ģimeņu apvienošana varētu būt lielāks izaicinājums, salīdzinot ar partneriem, kuri ir tuvāk vecuma un dzīves posmā.

Vai ir svarīgi – kurš ir vecāks?

Kad vecāks vīrietis satiekas ar jaunāku sievieti, sabiedrībai parasti ir mazāks šoks. Tā ir ierastāka kārtība, un no bioloģiskā viedokļa raugoties, vecākam vīrietim var būt bērns ar jaunāku sievieti, bet ne otrādi. Vienlaikus – jauni vīrieši, kuri nevēlas bērnus, iespējams, dod priekšroku vecākām sievietēm, pateicoties viņu gudrībai vai piedāvātajiem resursiem. Interesanti, kā pētījumi atklājuši –gan vīrieši, gan sievietes ir apmierinātāki, ja to partneris ir jaunāks, nevis otrādi.

Vai šādas attiecības spēj izdzīvot?

Šādas attiecības, protams, var būt veiksmīgas, bet – jo lielāka vecuma starpība, jo lielāks šķiršanās risks, atklāj Nīderlandē veikts pētījums. Turklāt, kad laulībā pavadīti seši līdz desmit gadi, pāri šādā attiecību modelī biežāk ir neapmierināti, nekā pāri, kuriem nav būtiska vecuma starpība, noskaidrojuši zinātnieki Austrālijā. Pētījuma autori spekulē, ka pāri ar lielu vecuma starpību sliktāk uztver negatīvus pārsteigumus, salīdzinot ar pāriem līdzīgā vecumā. Taču velns nav tik melns, kā viņu mālē – grūtības var pārvarēt, it īpaši, ja abas puses ir gatavas pielikt pūles.

Iedvesmojoties no "Women's Health Mag", esam apkopojuši, ko sagaidīt, ja esi attiecībās ar vecāku cilvēku.

1. Iespējams, neesi attiecībās pareizo iemeslu dēļ.

Pirmos sešus mēnešus mēs līdz galam nepazīstam cilvēku, ar kuru esam attiecībās. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi sev pavaicāt – kāpēc šis cilvēks man liekas tik pievilcīgs? It īpaši tad, ja mīļotais ir krietni vecāks. Iespējams, viņa gadu dēļ, tu uz otru cilvēku projicē kādus stereotipus, piemēram, sagaidi, ka cilvēks ir nobriedis veidot ģimeni vai nopietnas attiecības, kaut patiesībā otrs nemaz vēl nevēlas uzņemties atbildību.

2. Var būt daudz vairāk vai daudz mazāk brīvā laika.

Ja tavs mīļotais cilvēks ir vecāks, iespējams, viņam ir brīvāks darba grafiks, kas nozīmē, ka ir vairāk laika tuvībai. Daudziem tas var šķist atsvaidzinoši un jauki, it īpaši, ja ir nācies apdedzināties iepriekšējās attiecībās. Taču šī izjūta var būt gaistoša. Gadiem ejot, tas var veidoties par traucēkli, it īpaši, ja vēlies kāpt pa karjeras kāpnēm, taču otrā pusīte vēlas piebremzēt. Tādā gadījumā var atšķirties uzskati par to, kā pavadīt brīvo laiku. Otra galējība – mīļotajam cilvēkam, kurš ir pārņemts ar savu darbu un atrodas karjeras zenītā, var būt grūti iekļaut tevi savā dienaskārtībā.

3. Var izrādīties, ka neesi nemaz tik nobriedis, kā domā.

Otrs cilvēks spēlē, ko saucam par dzīvi, ir ilgāk. Tas nozīmē, ka, iespējams, viņš ir emocionāli inteliģentāks. Taču tas nav slikti! Jebkuru veiksmīgu attiecību priekšnoteikums ir prasme risināt konfliktus. Vecāks partneris var būt tiešāks un atklātāks – viņam, visticamāk, nav laika spēlēties un runāt aplinkus. Svarīgi ir izprast, vai tevi šādas attiecības apmierina. Tas nozīmē, ka arī tev ir jāspēj paust savas domas un jākļūst ievainojamākam.

4. Partnerim var būt bērni vai iepriekšēja laulība.

Ja reiz mīļotais cilvēks ir vecāks, visticamāk, viņš ir piedzīvojis arī vairāk attiecību un, iespējams, pat laulību. Tas nav slikti – pēc šāda notikuma cilvēks droši vien ir piesardzīgāks un skaidrāk zina, ko vēlas. Ja partnerim ir bērni, jāņem vērā daudzi aspekti. Nebaidies no nopietnas sarunas – uzdod visus nepieciešamos jautājumus un kārtīgi apsver, vai esi gatavs iesaistīties.

5. Jūsu dzīves ceļi ir vērsti atšķirīgos virzienos.

Ja attiecības ar vecāku partneri patiesi ir nopietnas, ir skaidri jāpauž sava un jāuzklausa otras puses vīzija par nākotni. Pastāv iespēja, ka mīļotajam ir pavisam atšķirīgas gaidas par to, kam būtu jānotiek nākamo desmit vai divdesmit gadu laikā. Varbūt tu vēlies apprecēties, veidot ģimeni, taču otrā puse jau to ir piedzīvojusi un nemaz vairs nevēlas.

6. Palagu dančus kāds vēlas vairāk – kāds mazāk

Jebkurā pārī, neatkarīgi no vecuma, ir kāds, kurš vēlas mazāk un kurš vēlas vairāk seksa. Taču attiecībās ar lielu vecuma starpību tas ir vēl izteiktāk. Vecākam cilvēkam ir vecāks ķermenis un dažkārt tāpēc arī mazāk enerģijas. Arī šo jautājumu var atrisināt ar sarunu. Iespējams, nedaudz neērtu, taču visnotaļ vērtīgu!

7. Dažādie komunikācijas stili

Iespējams, esi pieradis ar savu otro pusīti dienas laikā sarakstīties. Bet vecākam partnerim tas var nebūt pa prātam — viņa paaudze labprātāk sazvanītos, nevis tērzētu kādā lietotnē. Šis ir sīkums, kas būtiski neietekmē attiecības, taču jābūt gatavam, ka jūsu starpā var būt dažādas izpratnes un uzskati par to, kas ir normāli un kas nav.