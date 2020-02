Gribi iepazīties internetā? Pieredzes stāsti un populārās tikšanās vietas

Iepazīšanās ne katram ir viegls process. Dzīvē gadās veiksmīgas sakritības, kas noved vienu cilvēku pie otra, bet dažreiz tomēr nepieciešams pagrūdiens. Kāpēc lai tas nebūtu iepazīšanās portāls? Gan jau diezgan daudzi no mums var sevi asociēt ar tādiem tekstiem kā "Tev ir jau tik un tik gadu, bet arvien nav otrās pusītes?" vai "Visiem taviem draugiem ir partneris, kāpēc tev nav?". Dažiem par to ir ne silts, ne auksts, bet citus tas tomēr aizskar un mudina uzsākt meklējumus.

Protams, ja tava izvēle ir būt vienai, viss kārtībā. Katram ir savi mērķi un redzējums par privāto dzīvi un karjeru. Ja tomēr esi meklējumos, šajā rakstā lasi par pašlaik populārākajiem iepazīšanās portāliem un lietotnēm, kā arī uzzini par dažādu cilvēku pieredzi, iepazīstoties internetā. Cilvēku vārdi rakstā mainīti.

Populārākās iepazīšanās vietas

"Tinder"

Jau vairākus gadus šī lietotne ir pirmajā vietā, īpaši jaunāka gadagājuma auditorijas vidū. Popularitāti tā guvusi galvenokārt ārzemēs, taču arī Latvijā iekarojusi daudzu jo daudzu sirdis. Vietnes princips ir bezgala vienkāršs – tu skaties uz bildēm un saki to īpašniekiem "jā" vai "nē". Tāpat var redzēt, cik tālu otrs no tevis atrodas. Ja ir vēlme redzēt ko vairāk, ir iespēja apskatīt profilu, kurā, iespējams, manāms cilvēka apraksts vai kāds sulīgs izteiciens, kas raksturo konkrēto personu. Tad pienāk laiks gaidīt tavus saderīgos jeb tos, kuriem esi iepatikusies arī tu. Seko viena vai otra izraisīta sarakste, kuras ilgumu nosakāt tikai paši. Jāpiebilst, ka "Tinder" piedāvā izmantot arī partnera pakalpojumu "Hey!Vina", kas ļauj sievietēm atrast draudzenes ar kopīgām interesēm, hobijiem un vēlmēm. Akcentējams ir arī fakts, ka šī lietotne izstrādājusi stingrus noteikumus par to, kādu uzvedību, saturu un mānīšanos nepieļauj, kā arī aicina par šādiem gadījumiem ziņot. Protams, tas nenozīmē, ka šādu gadījumu nav.

"Otrapuse.lv"

Pats portāls galvenās lapas apakšdaļā norāda, ka "iepazīšanās internetā ir vienkāršākais un patīkamākais veids, lai iepazītos. Šeit nekas neierobežo, nav jākautrējas, jāmulst vai jābaidās". Tāpat portālā lasāms, ka tas paredzēts tikai cilvēkiem ar nopietnu vēlmi iepazīties un tādiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Pēc apraksta noprotams, ka katram tiek piešķirts izmēģinājuma periods, kurš ir bez maksas, pēcāk par tā funkciju izmantošanu var nākties maksāt. "Otrapuse.lv" īpatnība ir akcents uz izglītības līmeni un iespēja raksturot savu seksuālo gaumi ātrākai vajadzīgā atrašanai.