Guļamistabas mode: kas patīk kungiem un stilistes ieteikumi attiecību uzfrišināšanai

Gribam to vai nē, bet intīmajai dzīvei attiecībās ir liela nozīme. Taču nereti, esot ilgstošās attiecībās un iestājoties rutīnai, seksuālā dzīve kļūt vienmuļas, taču tām tā nav jāpaliek. Lai piešķiltu attiecībām dzirksteli, dažkārt pietiek vien ar sieviešķīgu un iekārojamu nakts tērpu.

Protams, skaista nakts veļa, kas liek justies pievilcīgai, pat seksīgai ir nepieciešama katrai sievietei, arī tām, kas vēl ir sava dzīvesbiedra meklējumos, jo reizi pa reizei mēs visas vēlamies justies iekārojamas. Taču šoreiz runāsim par guļamistabas apģērbu, kas tev liks justies neatvairāmai un, iespējams, palīdzēs atdzīvināt nedaudz pierimušo mīlas uguni.

Mežģīnes – kungu iecienītākais audums

Attiecības veido divi cilvēki – tu un tavs parteris, tāpēc, kad runa ir par intīmo tuvību, mīļotā viedoklim ir liela nozīme. Tāpēc jautājām 'Delfi' lasītājiem, kas viņiem sievietes nakts tērpos šķiet pievilcīgs.

Kristaps stāsta, ka viņam patīk, ja dāmas apakšveļa ir saskaņota – krūšturis un biksītes no viena komplekta, jo, kā zinām, ne vienmēr nēsājam viena modeļa apakšveļu. Tāpat viņam, kā lielai daļai vīriešu, patīk mežģīnes, bet, ja klāt vēl pievilkti zeķturi vai kas cits, tad tas ir vēl īpašāk. Viņš nespēj izskaidrot kāpēc, bet ir iecienījis arī dāmu garās zeķes.

Savukārt Mareks ir īss un kodolīgs. Viņam patīk mežģīnes, zeķturi, apakšveļa melnā krāsā, bantītes, gari un izlaisti mati. Vislabāk, ja tērps iegādāts intīmpreču veikalā, jo tur nakts tērpu klāsts ir plašāks un iespējams arī eksperimentēt.

Arī Dāvis nav izņēmums. Viņš atzīst, ka dod priekšroku mežģīnēm un stringu biksītēm. Tāpat seksīgi šķiet īpaši pieguļoši sporta legingi, kas izceļ sievietes dibenu. Dāvis arī stāsta, ka šorti ar augsto vidukli ir pievilcīgi, taču, ja no tiem par daudz atklājas dibens, tad tie tiešām ir tikai mājas apģērbs – uz ielas ar tādiem nevajadzētu iet. Runājot par matu sakārtojumu, viņam patīk augstā zirgaste.

Roberts, šķiet, arī iepriekš aprunājies ar pārējiem vīriešiem un ir vienisprātis – mežģīnes ir top lieta guļamistabas apģērbā. Tāpat viņam patīk apģērbs, kas it kā paslēpj kailumu, bet ne pilnībā – viņa vārdiem, lai ir noslēpums, kuru gribas atklāt.

Čības, caurspīdīga apakšveļa, kailums un attieksme. Stilistes ieteikumi

Protams, vīriešu viedoklis pavisam noteikti ir vērā ņemams, ja vēlamies atdzīvināt kaisli, jo kungi vislabāk zinās, kas viņiem patīk. Taču tikpat svarīgi, iespējams, pat svarīgāk ir pašai guļamistabā justies ērti, pievilcīgi un iekārojami. Tāpēc jautājām arī stilistei Kristai Timzei, kādus nakts tērpus ieteiktu viņa.

''Kā sieviete gribu teikt, ka guļamistaba ir tā vieta, kur ar modes lietām aizrauties nevajag, jo tā ir vieta, kur jāizpatīk tikai sev un saviem lieliskajiem vīriešiem. Bet kā stiliste varu ieteikt dažas lietas, kuras nozagt no modes tendenču sarakstiem un atcerēties sen zināmos, bet aizmirstos sievišķīgos trikus. Jo ir taču tik laba sajūta – justies iekārojamai gan savās, gan sava vīrieša acīs, esot kopā jau ilgāku laiku.

GARĀS ZEĶES

Šoreiz runa nav par zeķēm ar mežģīņu maliņu un zeķturiem. Jā, tas ir ļoti seksīgi, un velc tās zem kleitām, ejot uz randiņu ar savu vīrieti, un ļauj viņam vakariņu laikā atklāt, ka tās tev ir mugurā. Bet tie ir sen zināmie triki, vai ne?

Pamēģini, iesākoties rudens vēsajiem vakariem, – garās, biezās zeķes pāri celim, kuras atgādina koledžas meiteņu stilu. Kombinē tās ar savu mīļāko svīteri, garo t-kreklu vai vienkārši mīļāko, ērto apakšveļu. Pagories tajās visu dienu, veicot mājas darbus – tici man, tas būs ne tikai ērti, bet arī spēs iekvēlināt tavu partneri.

ČĪBAS

Tas ir aksesuārs, kurš, manuprāt, nav pietiekoši novērtēts, ja runājam par guļamistabu un mājas dzīvi. Ja mīļākās augstpapēžu kurpes spēj likt mums, sievietēm, justies skaistām un sievišķīgām, tad, tici man, arī čības to var. Izvēloties mājas apavus, dod priekšroku, protams, ērt;am, bet rotaļīgām čībām. Un šoreiz pat nevajag smīnēt par intīmpreču veikalu piedāvājuma čībiņām ar nelielu papēdīti, tām arī piemīt savs šarms.

CAURSPĪDĪGS APĢĒRBS

Apģērbs, kurš neko neslēpj. Šobrīd viens no ''must have'' aktualitātēm ir caurspīdīgums gan apģērbam, gan aksesuāriem. Labākā izvēle guļamistabai! Lielākai daļai no mums tomēr ikdienā jāstaigā darba kostīmos, kur caurspīdīgumam nav vietas, tādēļ uzticies man – vīrietis novērtēs, ja atnāksi mājās, novilksi stīvo darba kostīmu, izlaidīsi matus, noņemsi dekoratīvo kosmētiku un uzvilksi, ko vieglu un bez noslēpuma, jo mājās tiem nav vietas!

HALĀTS

Halāts – guļamistabas uniforma. Jebkurš vīrietis pamanīs savu sievieti zīda halātā, kas maigi rotaļājas gar viņas auguma aprisēm. Nu un, ja halātiņš ir īss un pieliecoties vīrietis sāk sarkt? Tas jau ir mūsu uzdevums. Varam izvēlēties garos, elegantos halātus, ja negribam mulsināt pastnieku, izejot uz pastkastīti. Tomēr halātam jābūt rūpīgi izvēlētam un sievišķīgam, lai ir svētku sajūta.

KVALITATĪVA APAKŠVEĻA

Gandrīz katrā sieviešu žurnālā var lasīt par apakšveļas nozīmi. Bet gribu likt akcentu uz svarīgāko – kvalitāti. Ietaupiet kaut uz kleitu, bet apakšveļai jābūt bez trūkumiem. Tai jābūt ērtai, tā, lai vari gorīties, skriet, lekt, bet viss vienmēr ir savās vietās. Un, protams, skaistai. Tas nenozīmē, ka jābūt mežģīnēm, bantītēm un liekām detaļām. Jo, kā jau mēs, sievietes, zinām, detaļas mēdz traucēt, izspiesties no blūzītes utt. Tas, ko es domāju zem vārda ''skaists'', nozīmē – krāsa un modelis, kas piestāv tev. Tāpat ir svarīgi pie krūštura pieskaņot arī biksītes. Ieteiktu katru dienu izvēlēties citu apakšveļas komplektu, lai katru rītu nemanāmi vari pagrozīties sava vīrieša priekšā, viņš tāpat neatcerēsies, ka pirms nedēļas jau biji to uzvilkusi. Bet, ja vilksi katru dienu vienu un to pašu, to gan pamanīs, un viņam nebūs pārsteigums pie rīta kafijas! Tāpat kvalitatīva apakšveļa tev pašai liks justies sievišķīgai un iekārojamai.

Neaizmirsti, ka modē ir bodiji. Lai gan, jāatzīst, tas nav ērtākais apģērba gabals, tas patiesi spēj vīrieti patīkami pārsteigt.

KAILUMS UN ATTIEKSME

Manuprāt, vislielāko dzirkstelīti attiecībās spēj piešķilt sievietes attieksme pašai pret sevi, galvenokārt, dzirkstelīte tieši mūsu acīs. Ir jāiemācās pašai iemīlēt savu ķermeni, tad arī spēsim otram to pasniegt ar pārliecību. Visas sievietes zina – vīriešiem patīk pašpārliecība. Ja mīlēsi pati sevi, būsi pašpārliecināta un jutīsies ērta savā ķermenī skaista apakšveļa, seksīgs halāts un pārdomāts mājas tērps būs tikai sastāvdaļa no mīlestības pret sevi.''