Iekvēlināt sevi un otru ar īsziņām. Sekstings uzņem jaunus apgriezienus

Būšana vienatnē var patikt un var nepatikt. Biežāk tomēr uzvar otrais variants. Bet, ko darīt, ja pandēmijas dēļ satikšanās un ašie randiņi kļuvuši vēl sāpīgāka problēma? Protams, jāmeklē veids, kā to padarīt mazāk apgrūtinošu. Nedrīkstot iziet no mājām, atliek tikai viens variants – sazināties digitāli. Bet, ja vēlies savā ikdienā ko pikantāku, ko vairāk par saraksti vai sazvanīšanos, domas var novest pie visai trakiem, negaidītiem un līdz šim prātā pat neienākušiem variantiem. Pat ja sākotnēji kautrējies un tikai no domas vien tavi vaigi iegūst spilgti rozā toni – kāpēc gan ne sekstings?

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Kā lasāms Latvijas Drošāka interneta centra mājaslapā, sekstings radies no angļu valodas vārda "sexting" (vārdu salikuma "sex" un "texting"), kas nozīmē seksuāla rakstura ziņu, attēlu vai video sūtīšanu kādam internetā. Šajā laikmetā un vēl jo vairāk pandēmijas laikā attiecības ir kļuvušas digitālākas kā jebkad. Ne tikai mīlestība ir kļuvusi digitāla ar iepazīšanās saitiem, videočatiem utt., bet arī iekāre. Mainās arī cilvēka dzimumdziņas apmierināšanas līdzekļi. Sekstings – vārds, kuru neviens nezināja pirms 10 gadiem – kļuvis par visai aktuālu un bieži pieminētu apzīmējumu. Tāpēc vēl jo svarīgāk ir iepazīties ar to, kā arī smelties noderīgus padomus, lai nejustos neērti vai nenonāktu nepatīkamā situācijā.

Iedvesmojoties no portāliem "Mashable" un "Cosmopolitan", apkopojām svarīgākos faktorus un ieteikumus, kurus noderēs ievērot, sūtot šāda rakstura ziņas.

Pandēmijas laiks – sekstinga aktualizētājs



"Rītdiena var nepienākt, sūti plikumus šodien." ( no angļu valodas "Tomorrow isn't promised, send nudes today.")

Šis izdomātais Bībeles pants – Coronavirus 3:17 – jau vairākas nedēļas grozās sociālā tīmekļa vietnē "Twitter", un iemesls nepārsteidz. Covid-19 pandēmija ir aktivizējusi rīkojumus uzturēties mājās, kas nozīmē, ka daudzi ilgāku laiku nekā parasti pavada vieni, viņiem ir garlaicīgi, tāpēc jāmeklē, kā sevi izklaidēt. Turklāt, ko tur liegties, baudkāre arī ir aktuāla tieksme.

Līdztekus šī laika populārākajam vārdam "koronavīruss" tviterī rotē arī tādi termini kā "kailums" un "peņa foto". Kopš marta sākuma šo vārdu lietojums pieaudzis par 384 procentiem, liecina digitālās klientu iesaistes platformas "Khoros" dati. Emocijzīmes, kurā attēlots persiks, lietojums pieaudzis par 46 procentiem, un tiek prognozēts, ka persiku un baklažānu emocijzīmju izmantošana turpinās skaitliski augt arī aprīlī.

Pastāv arī zinātniski pētījumi, kas liek domāt, ka cilvēki, būdami "ieslēgti" mājās, iziet no savas seksuālā komforta zonas. Viens no pieciem cilvēkiem (no aptuveni 1200 cilvēku grupas) ziņoja par jaunu papildinājumu viņu seksuālajā dzīvē kopš pandēmijas sākuma, norāda Kinsija Institūta pētnieks Džastins Lehmillers. Viņš kopā ar kolēģiem Kinsija Institūtā pašlaik strādā pie pētījuma par to, kā koronavīrusa ietekmē mainās cilvēku dzimumdzīve. "Jauns papildinājums" šajā gadījumā nozīmē kaut ko tādu, ko viņi vēl nekad nav izmēģinājuši. Visizplatītākie jaunievedumi ir sekstings un kailfoto sūtīšana. Tiem, kam ir partneri, kopīgie jaunie papildinājumi ir jaunu pozu izmēģināšana vai dažādu fantāziju realizācija.

Foto: Shutterstock

Kinsija institūta pētījumi par to, kā koronavīruss un tā pārrāvuma efekts – proti, sociālā distancēšanās – ietekmē mūsu seksuālo dzīvi, turpinās. Ietekmes apmēri joprojām nav skaidri, jo pandēmija turpinās, taču ir skaidrs, ka cilvēki ar stresu un trauksmi cīnās dažādos veidos ... tostarp sūta pikantas ziņas un atkailinātus foto.

Noteikumi, kurus ievērot sekstingā



Reti kuram svešs ir fakts, ka interneta pasaule nav droša vide, kurā atkailināties, atklāt dziļi intīmas un personīgas lietas utt. Lai gan sociālā distancēšanās var pasargāt no Covid-19, tā nepadara aizsargātus pret lieliem privātuma draudiem. Tomēr ir veidi, kā droši kopīgot intīmo saturu. Ja paturēsi prātā digitālo higiēnu, "karantīna un chill" (Covid-19 laika modifikācija eifēmismam "Netflix and chill") var būt jautrs un pat nomierinošs laika pavadīšanas veids.

Lai tas tā būtu, turpinājumā daži sekstinga pamata rīki un noteikumi, kas ir droši gan attiecībā uz digitālo privātumu, gan abpusēji vēlētu intimitāti.

1. Pārliecinies, ka zini otru

Šis ir absolūts pamatnoteikums. Pirms pāriet pie sekstinga, vienmēr ir ieteicams sarunāties ar otru par dažādām interesējošām tēmām. Tas noteiks, kādā komforta līmeni esat un izkristalizēs otra rakstura īpašības un īpatnības. Pirms jūsu attiecības pāriet uz posmu, kurā abi dalāties kaislīgos, iekārdinošos tekstos, emocijzīmēs un pikantās bildēs, ir svarīgi skaidri pārrunāt piekrišanu tam.

Vispirms pajautā, vai otram nav iebildumu pret sekstingu un ar to saistīto saturu. Tāpat kā reālajā dzīvē, robežu noteikšana un izpratne ir svarīga (un seksīga).

Un tomēr, pieredze intīmā tiešsaistes sarunā dažreiz var būt nepatīkama. Vislabāk šīs pazīmes identificēt agri. Nelūgtu intīmu attēlu nosūtīšana ir aizskaroša. Atkal un atkal uzstājot sūtīt šāda rakstura bildes, ja jau ir pateikts "nē", var tikt uzskatīta par iebiedēšanu vai pat uzmākšanos.

2. Pārbaudi privātumu

Kad esat nonākuši sekstinga posmā, ievēro dažus fotoattēlu un videoklipu ievietošanas pamatnoteikumus. Sūtot pikantas bildes, jāizvairās no tā, lai tajos būtu redzama seja un identificējamas zīmes, piemēram, tetovējumi vai dzimumzīmes. Jebkurai lietotnei, kuru izmanto, vajadzētu arī būt informācijai, vai tērzēšanas dati tiek dublēti un kur šie dati tiek glabāti. Varbūt tajā ievietotā informācija ir ar laika ierobežojumu,pēc tam automātiski dzēšoties, kā, piemēram, "Snapchat" gadījumā.

Foto: Shutterstock

Padomā! Pirms nosūti kādam ārkārtīgi atkailinošu, intīmu fotogrāfiju, pārliecinies, ka tā nenonāks neīstajās rokās, netiks pārsūtīta un izmantota nepareiziem mērķiem.

3. Sāc pakāpeniski

Sekstingu var uzskatīt par tādu kā seksu bez fiziskām aktivitātēm. Arī sekstingam nepieciešama priekšspēle. Tāpēc pārliecinies, ka tajā nemeties pārāk strauji un uzreiz. Sekstings ir smalka māksla, un ir svarīgi, lai tas sāktos ar delikātiem teikumiem, pirms ķerties pie paaugstinātākas intensitātes daļas. Protams, nav nepieciešams radīt lieki poētisku gaisotni.

4. Nebaidies no detaļām un izmanto lomu spēles

Sarakstē noderēs vizualizēt lietas. Tas palīdzēs veidot atbilstošo noskaņu, kā arī nodrošinās, ka jūsu sarunām ir potenciāls norisināties ilgāk un tās nekļūs vienmuļas. Piemēram, vari raksturot katras krekla pogas atvēršanu skūpsta laikā.

Lomu spēles gan, kad esat kopā, gan attālināti – teksta veidā – darbojas ļoti labi. Cilvēku fantāzijas un apsēstības ir dažādas. Tādēļ ir svarīgi panākt vienprātību un sākt veidot situāciju scenārijus. Vai tā būtu situācija, kurā izspēlējat priekšnieka un padotās lomas, vai arī kāds no jums tēlo izmisušu draugu, kam nepieciešams mierinājums... Izvēļu ir bezgalīgi daudz, kopā varat dodieties tik tālu, cik ļauj jūsu iztēle.

6. Ļauj vaļu neķītrībām

Liela kļūda, ko daudzi pieļauj, sūtot sekstu (seksuāla rakstura ziņu), ir nepietiekama atvēršanās šādai rotaļai un sūkstīšanās, ka sekstings viņiem nestrādā. Ja baidies, ka sekstings sabojās tavu tēlu un būs apkaunojošs, varbūt nemaz nesāc par to domāt!

Bet, ja nolem izmēģināt sekstingu, tad pārliecinies, ka tas Tev raisa patiku un prieku. Paud savas fantāzijas un vēlmes. Runā neķītrības, kas tevi uzkurina, un neļauj, lai sirdsapziņa novērstu tavu uzmanību no šī procesa.

Lai patīkams un veselīgs sekstings!