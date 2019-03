Iekvēlini savu partneri – piecas lietas, ko gultā vēlas vīrieši

Ir cilvēki, kas uzskata – sievietes un vīrieši ir no divām atšķirīgām planētām, tāpēc izdibināt partnera vēlmes var būt teju neiespējami. Tomēr realitātē daudzas no dzimumu atšķirībām neeksistē, un tās ir balstītas ticībā dažādiem stereotipiem. Veidojot attiecības un baudot intīmu tuvību, nereti sieviešu un vīriešu vēlmes ir līdzīgas.

Iedvesmojoties no "Elite Daily" un "Women's Health", piedāvājam iepazīties ar vairākām lietām, ko guļamistabā no sievietes cer sagaidīt daudzi vīrieši. "Women's Health" attiecību eksperti uzsver, ka vīrieši reti no sievietes sagaida akrobātiskiem trikiem līdzīgas darbības un veselu skapi ar intīmajām rotaļām paredzētiem piederumiem. Protams, arī tādi kungi eksistē, bet lielai daļai vīriešu nereti pietrūkst daudz piezemētāku lietu, piemēram, partneres iniciatīvas, atklātības un sajūtas, ka viņi ir īpaši.

Lūk, piecas lietas, kas varētu iepriecināt tavu partneri un uzlabot jūsu guļamistabas dzīvi.