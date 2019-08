Iemesli, kāpēc kopā ar mīļoto apmeklēt pāru terapiju

Attiecībās kādā brīdī var iezagties aukstums un parādīties nesaskaņas – tas nav nekas neparasts, un no tā nav iespējams izvairīties. Tādos brīžos, iespējams, šķiet, ka nepieciešams vien laiks, kas visu vērsīs par labu. Taču varbūt nesaskaņas jūs nepamet jau ilgu laiku, tāpēc jums nepieciešama profesionāļa palīdzība to risināšanā.

Šādā brīdī, kad paši nespējat atrast nedz problēmu iemeslu, nedz atrisinājumu, ir vērts apsvērt kopīgu psihoterapijas seansu. ''Viņa'' jau rakstījusi, ka psihoterapija jeb sarunu terapija ir dvēseles problēmu ārstēšana. Tas ir mācīšanās process, kas palīdz izmainīt cilvēka domāšanu, uztveri, sajūtas un uzvedību, un, pateicoties tam, cilvēks spēj veselīgi tikt galā ar psiholoģiskajām traumām, satricinājumiem, emocionālajiem pārdzīvojumiem vai sāpēm, ikdienas problēmām. Tāpat tiek izmantoti dažādi psihoterapijas veidi, jo katram gadījumam un problēmai ir savs ārstēšanas paņēmiens.

Vairāk par to, ko nozīmē psihoterapija un kad ir laiks apmeklēt ārstu, lasi šeit.

Pāri ir dažādi, arī viņu nesaskaņas ir dažādas. Iespējams, tu šaubies, vai patiesi nepieciešams kopīgi doties uz terapijas seansu, jo šķiet – tiksim galā paši. Taču, lai nomāktu tavas šaubas, iedvesmojoties no portāla ''Health'' speciālistiem, piedāvājam iepazīties ar visbiežāk sastopamajiem iemesliem, kāpēc pāri izvēlas apmeklēt pāru terapiju.

Tu nejūti mīlestību

Vakariņas restorānā, dārgas dāvanas, kopīgi ceļojumi, skaisti žesti. Tas viss ir jauki, it īpaši attiecību stiprināšanas periodā, taču pāri, kur partneri ir ļoti tuvi, zina, ka attiecību galvenais stiprinātājs, ''līme'', kas abus satur kopā, ir mazi, mīļi, intīmi brīži. Apskāvieni, saskatīšanās, ieklausīšanās, laipnība – tas viss palīdz partneriem stiprināt viņu saikni un uzturēt savstarpējo mīlestību dzīvu. Taču brīdī, kad tu savu partneri sāc uztver citādāk, šīs mazās, šķietami nenozīmīgās darbības ir pirmās, kas attiecībās pazūd. Un tam seko dusmīgi skatieni, pārmetumi, iespējams, arī nožēla. Pāru terapija var palīdzēt atrast cēloni, kāpēc vairs neizjūtat tik lielu pieķeršanos, mīlestību, un palīdzēt atgriezties tur, kur attiecībās bijāt iepriekš.

Pasliktinājusies seksuālā dzīve

Ja kāds no pāra nav apmierināts ar abu seksuālo dzīvi, tad tā ir pāra problēma. Speciālisti atklāj, ka problēmas intīmajā dzīvē ir viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc pāri apmeklē terapiju. Tas tāpēc, ka fiziska intimitāte ne vienmēr ir viegli apspriežama arī ar savu mīļoto. Viens vai otrs partneris var izjust kaunu, bailes vai nomāktību šajā sakarā, un tāpēc izvairīsies no sarunas. Taču, par to nerunājot, nav iespējams atrast problēmas sakni un visu atrisināt. Psihoterapeits var uz jūsu attiecībām paskatīties no malas, palīdzēt jums pārvarēt bailes no šīs sarunas un vērst visu par labu.

Jūs neprotat sarunāties

Sarunāšanās ir viens no galvenajiem attiecību stūrakmeņiem – ja neprotat sarunāties, ļoti iespējams, jūsu starpā radīsies pārpratumi, jūs strīdēsities, daudz ko noklusēsit, tādējādi attiecības nevis uzlabojot, bet gan graujot. Ir pāri, kuriem komunikācija sagādā lielas problēmas. Speciālisti atklāj, ka diemžēl salīdzinoši retos gadījumos, viņi tādā brīdī meklē palīdzību pie psihoterapeita. Ja arī tu jūti, ka tava un mīļotā sarunāšanās vairs nevedas tik viegli kā iepriekš un viņš vairs nav tik atklāts, vai tāda nespēj būt tu, iespējams, jums nepieciešams kopīgs terapijas seanss.

Emocionāla vai fiziska krāpšana

Iespējams, tev šķiet, ka nevainīgs flirts ar bārmeni vai ikdienišķa ziņu apmaiņa ar kādu pretējā dzimuma kolēģi nav nekas neparasts un slikts. Taču arī emocionāla intimitāte kaut ar svešinieku var likt atsvešināties no mīļotā vai pat pārvērsties par fizisku intimitāti un neuzticību partnerim. Krāpšana un neuzticība ir visbiežākais iemesls, kāpēc pāri kopīgi apmeklē psihoterapeitu.

Viens no jums vēlas šķirties

Brīdī, kad attiecībās vairs nav ierastais miers un vieglus, bet tā vietā ir nepamatoti strīdi un citas nesaskaņas, šķiršanās varētu šķist vilinoša arī tad, ja kopā esat jau vairākus gadus. Iespējams, tu pat esi iztēlojusies, kā aizej, sameklē jaunu dzīvesvietu, paņem mājdzīvnieku u.tml. Vai varbūt tavs partneris par to ir sācis domāt. Speciālisti skaidro, ka pāri nereti apmeklē kopīgu terapijas seansu, jo vēlas šķirties bez nesaskaņām un palikt par draugiem, taču kopīgs psihoterapeita apmeklējums var arī palīdzēt attiecības saglabāt.